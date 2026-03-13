Чатфилд - Критическое мышление

Книга Тома Чатфилда «Критическое мышление: Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение» представляет собой современный, практико-ориентированный гид по навигации в мире переизбытка информации. Автор ставит задачу демистифицировать понятие критического мышления, превратив его из абстрактной философской категории в конкретный набор инструментов для повседневного использования. Основная идея произведения заключается в том, что в эпоху цифровых технологий и социальных медиа способность отличать факты от манипуляций, а логичные доводы от эмоциональных вбросов становится не просто полезным навыком, а необходимым условием интеллектуального выживания.

Содержательная часть книги разбита на две основные части: «Обоснование и анализ» и «Быть разумным в цифровом мире». Чатфилд подробно объясняет, как устроены аргументы, чем дедукция отличается от индукции и как распознавать логические ошибки и когнитивные искажения. Особое внимание автор уделяет специфике работы с информацией в интернете: он анализирует алгоритмы поисковых систем, природу «эхо-камер» и механизмы распространения фейковых новостей. Книга насыщена практическими упражнениями, чек-листами и графическими схемами, которые помогают читателю на практике отработать навыки проверки источников и построения собственных убедительных аргументов.

Текст написан в очень доступном, дружелюбном и вовлекающем стиле, что делает его понятным даже для тех, кто никогда ранее не изучал логику. Том Чатфилд успешно совмещает академическую точность с современным контекстом, используя примеры из актуальной медиа-повестки и повседневного общения. Работа служит отличным введением в предмет для студентов, молодых специалистов и всех, кто хочет научиться мыслить более ясно и независимо. Это чтение помогает не только защититься от внешнего давления и манипуляций, но и глубже понять собственные мыслительные процессы, делая выводы более обоснованными, а решения — взвешенными.

— М.: Альпина Паблишер, 2019. — 328 с.

ISBN 978-5-9614-2081-4

Том Чатфилд - Критическое мышление: Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение - Содержание

Введение. Что такое критическое мышление (и зачем оно нужно)?

ЧАСТЬ I. ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Глава 1. У всего своя логика

Глава 2. Излагаем аргументы и озвучиваем допущения

Глава 3. Рассуждаем логически — всегда!

Глава 4. Работаем с результатами наблюдений и неопределенностью

Глава 5. Ищем объяснения и выстраиваем теории

Глава 6. Оцениваем источники и разрабатываем стратегию чтения

Интермедия: Промежуточная глава

ЧАСТЬ II. КАК БЫТЬ ЛОГИЧНЫМ В ЭТОМ НЕЛОГИЧНОМ МИРЕ

Глава 7. Овладеваем риторикой

Глава 8. Подмечаем противоречия ошибочного рассуждения

Глава 9. Учимся видеть когнитивные искажения

Глава 10. Преодолеваем собственную и чужую предвзятость

Глава 11. Вырабатываем критическое отношение к цифровым технологиям

Глава 12. Подводим итоги: критическое мышление в учебе, работе и повседневной жизни

И последнее...

Рекомендованная литература

Глоссарий

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Приложение. Обзор пяти валидных форм аргумента

1. Modus ponens: подтверждение условия

2. Modus tollens: отрицание следствия

3. Гипотетический силлогизм / цепочка рассуждений

4. Дизъюнктивный силлогизм: аргумент «или... или»

5. Конструктивная дилемма

Примечания