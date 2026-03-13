Книга Тома Чатфилда «Критическое мышление: Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение» представляет собой современный, практико-ориентированный гид по навигации в мире переизбытка информации. Автор ставит задачу демистифицировать понятие критического мышления, превратив его из абстрактной философской категории в конкретный набор инструментов для повседневного использования. Основная идея произведения заключается в том, что в эпоху цифровых технологий и социальных медиа способность отличать факты от манипуляций, а логичные доводы от эмоциональных вбросов становится не просто полезным навыком, а необходимым условием интеллектуального выживания.
Содержательная часть книги разбита на две основные части: «Обоснование и анализ» и «Быть разумным в цифровом мире». Чатфилд подробно объясняет, как устроены аргументы, чем дедукция отличается от индукции и как распознавать логические ошибки и когнитивные искажения. Особое внимание автор уделяет специфике работы с информацией в интернете: он анализирует алгоритмы поисковых систем, природу «эхо-камер» и механизмы распространения фейковых новостей. Книга насыщена практическими упражнениями, чек-листами и графическими схемами, которые помогают читателю на практике отработать навыки проверки источников и построения собственных убедительных аргументов.
Текст написан в очень доступном, дружелюбном и вовлекающем стиле, что делает его понятным даже для тех, кто никогда ранее не изучал логику. Том Чатфилд успешно совмещает академическую точность с современным контекстом, используя примеры из актуальной медиа-повестки и повседневного общения. Работа служит отличным введением в предмет для студентов, молодых специалистов и всех, кто хочет научиться мыслить более ясно и независимо. Это чтение помогает не только защититься от внешнего давления и манипуляций, но и глубже понять собственные мыслительные процессы, делая выводы более обоснованными, а решения — взвешенными.
Том Чатфилд - Критическое мышление - Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение
— М.: Альпина Паблишер, 2019. — 328 с.
ISBN 978-5-9614-2081-4
Том Чатфилд - Критическое мышление: Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение - Содержание
Введение. Что такое критическое мышление (и зачем оно нужно)?
ЧАСТЬ I. ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Глава 1. У всего своя логика
Глава 2. Излагаем аргументы и озвучиваем допущения
Глава 3. Рассуждаем логически — всегда!
Глава 4. Работаем с результатами наблюдений и неопределенностью
Глава 5. Ищем объяснения и выстраиваем теории
Глава 6. Оцениваем источники и разрабатываем стратегию чтения
Интермедия: Промежуточная глава
ЧАСТЬ II. КАК БЫТЬ ЛОГИЧНЫМ В ЭТОМ НЕЛОГИЧНОМ МИРЕ
Глава 7. Овладеваем риторикой
Глава 8. Подмечаем противоречия ошибочного рассуждения
Глава 9. Учимся видеть когнитивные искажения
Глава 10. Преодолеваем собственную и чужую предвзятость
Глава 11. Вырабатываем критическое отношение к цифровым технологиям
Глава 12. Подводим итоги: критическое мышление в учебе, работе и повседневной жизни
И последнее...
Рекомендованная литература
Глоссарий
Приложение. Обзор пяти валидных форм аргумента
1. Modus ponens: подтверждение условия
2. Modus tollens: отрицание следствия
3. Гипотетический силлогизм / цепочка рассуждений
4. Дизъюнктивный силлогизм: аргумент «или... или»
5. Конструктивная дилемма
Примечания
