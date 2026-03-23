Чайлд - Арийцы

Category ESXATOS BOOKS, History, Educational

Эта книга представляет собой масштабный синтез филологии и материальной культуры. Чайлд исследует феномен индоевропейской языковой общности и пытается найти «прародину» народов, говорящих на этих языках. Он анализирует сходство слов, обозначающих базовые понятия (семья, домашние животные, металлы), чтобы восстановить быт и мировоззрение древних предков европейцев.

Автор рассматривает распространение арийской культуры не просто как перемещение людей, а как экспансию определенного типа мышления и социальных структур. Это увлекательный детектив, где уликами служат черепки керамики, формы топоров и корни слов.

Чайлд Гордон - Арийцы. Основатели европейской цивилизации

Пер. с англ. И.А. Емеца

М.: ЗАО Центр поли граф, 2020. 269 с.

ISBN 978-5-9524-5455-2

Чайлд Гордон - Арийцы. Основатели европейской цивилизации - Содержание

Предисловие

Транслитерации

Глава 1. ЯЗЫК И ПРЕДЫСТОРИЯ

Глава 2. ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ АРИЕВ НА СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ

  • Арийские династии в Месопотамии в XV веке до н. э.

  • Хеттская проблема

  • Археологические данные

  • Вторжение ариев в Индию

  • Иранцы в 1-м тысячелетии до н. э.

Глава 3. РАССЕЛЕНИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ В БАССЕЙНЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

  • Эллины и жители Эгеиды

  • Фракийцы и фригийцы

  • Лигурийцы и италики

  • Сведения о «народах моря» и северных стран в египетских источниках

  • Ахейский период

Глава 4. ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ВРЕМЕН ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ОБЩНОСТИ ПО ДАННЫМ ЛИНГВИСТИКИ

Глава 5. К ВОПРОСУ ОБ АЗИАТСКОЙ ПРАРОДИНЕ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ

  • Предполагаемое вторжение брахицефалов

  • Вазописцы

  • Кавказ и железный век в Европе

  • Возможности Анатолийского плоскогорья

  • Вновь к вопросу об азиатской прародине индоевропейцев

Глава 6. ПОЯВИЛИСЬ ЛИ ИНДОЕВРОЕЙЦЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ?

  • Гипотеза доктора Джайлса и земледельцы долины Дуная

  • Обряд кремации

  • Скандинавы в долине Дуная

  • Альпийские поселенцы в долине Дуная

Глава 7. ТЕОРИЯ О СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛЫБЕЛИ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ

  • Индоевропейцы-блондины

  • Скандинавия и гипотеза германистов

Глава 8. ИНДОЕВРОПЕЙЦЫ В ЮЖНОЙ РОССИИ

  • Миграции индоевропейцев

  • Выводы

  • Группы индоевропейского населения в бронзовом веке

  • Приложение к главе 8

Глава 9. РОЛЬ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ В ИСТОРИИ

Вместо послесловия. ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ В СВЕТЕ НОВЫХ ДАННЫХ

