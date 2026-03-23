Чайлд - Арийцы

Эта книга представляет собой масштабный синтез филологии и материальной культуры. Чайлд исследует феномен индоевропейской языковой общности и пытается найти «прародину» народов, говорящих на этих языках. Он анализирует сходство слов, обозначающих базовые понятия (семья, домашние животные, металлы), чтобы восстановить быт и мировоззрение древних предков европейцев.
Автор рассматривает распространение арийской культуры не просто как перемещение людей, а как экспансию определенного типа мышления и социальных структур. Это увлекательный детектив, где уликами служат черепки керамики, формы топоров и корни слов.
Чайлд Гордон - Арийцы. Основатели европейской цивилизации
Пер. с англ. И.А. Емеца
М.: ЗАО Центр поли граф, 2020. 269 с.
ISBN 978-5-9524-5455-2
Чайлд Гордон - Арийцы. Основатели европейской цивилизации - Содержание
Предисловие
Транслитерации
Глава 1. ЯЗЫК И ПРЕДЫСТОРИЯ
Глава 2. ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ АРИЕВ НА СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
Арийские династии в Месопотамии в XV веке до н. э.
Хеттская проблема
Археологические данные
Вторжение ариев в Индию
Иранцы в 1-м тысячелетии до н. э.
Глава 3. РАССЕЛЕНИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ В БАССЕЙНЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
Эллины и жители Эгеиды
Фракийцы и фригийцы
Лигурийцы и италики
Сведения о «народах моря» и северных стран в египетских источниках
Ахейский период
Глава 4. ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ВРЕМЕН ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ОБЩНОСТИ ПО ДАННЫМ ЛИНГВИСТИКИ
Глава 5. К ВОПРОСУ ОБ АЗИАТСКОЙ ПРАРОДИНЕ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ
Предполагаемое вторжение брахицефалов
Вазописцы
Кавказ и железный век в Европе
Возможности Анатолийского плоскогорья
Вновь к вопросу об азиатской прародине индоевропейцев
Глава 6. ПОЯВИЛИСЬ ЛИ ИНДОЕВРОЕЙЦЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ?
Гипотеза доктора Джайлса и земледельцы долины Дуная
Обряд кремации
Скандинавы в долине Дуная
Альпийские поселенцы в долине Дуная
Глава 7. ТЕОРИЯ О СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛЫБЕЛИ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ
Индоевропейцы-блондины
Скандинавия и гипотеза германистов
Глава 8. ИНДОЕВРОПЕЙЦЫ В ЮЖНОЙ РОССИИ
Миграции индоевропейцев
Выводы
Группы индоевропейского населения в бронзовом веке
Приложение к главе 8
Глава 9. РОЛЬ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ В ИСТОРИИ
Вместо послесловия. ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ В СВЕТЕ НОВЫХ ДАННЫХ
