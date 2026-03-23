Чайлд - Арийцы

Эта книга представляет собой масштабный синтез филологии и материальной культуры. Чайлд исследует феномен индоевропейской языковой общности и пытается найти «прародину» народов, говорящих на этих языках. Он анализирует сходство слов, обозначающих базовые понятия (семья, домашние животные, металлы), чтобы восстановить быт и мировоззрение древних предков европейцев.

Автор рассматривает распространение арийской культуры не просто как перемещение людей, а как экспансию определенного типа мышления и социальных структур. Это увлекательный детектив, где уликами служат черепки керамики, формы топоров и корни слов.

Чайлд Гордон - Арийцы. Основатели европейской цивилизации

Пер. с англ. И.А. Емеца

М.: ЗАО Центр поли граф, 2020. 269 с.

ISBN 978-5-9524-5455-2

Чайлд Гордон - Арийцы. Основатели европейской цивилизации - Содержание

Предисловие

Транслитерации

Глава 1. ЯЗЫК И ПРЕДЫСТОРИЯ

Глава 2. ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ АРИЕВ НА СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ

Арийские династии в Месопотамии в XV веке до н. э.

Хеттская проблема

Археологические данные

Вторжение ариев в Индию

Иранцы в 1-м тысячелетии до н. э.

Глава 3. РАССЕЛЕНИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ В БАССЕЙНЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

Эллины и жители Эгеиды

Фракийцы и фригийцы

Лигурийцы и италики

Сведения о «народах моря» и северных стран в египетских источниках

Ахейский период

Глава 4. ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ВРЕМЕН ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ОБЩНОСТИ ПО ДАННЫМ ЛИНГВИСТИКИ

Глава 5. К ВОПРОСУ ОБ АЗИАТСКОЙ ПРАРОДИНЕ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ

Предполагаемое вторжение брахицефалов

Вазописцы

Кавказ и железный век в Европе

Возможности Анатолийского плоскогорья

Вновь к вопросу об азиатской прародине индоевропейцев

Глава 6. ПОЯВИЛИСЬ ЛИ ИНДОЕВРОЕЙЦЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ?

Гипотеза доктора Джайлса и земледельцы долины Дуная

Обряд кремации

Скандинавы в долине Дуная

Альпийские поселенцы в долине Дуная

Глава 7. ТЕОРИЯ О СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛЫБЕЛИ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ

Индоевропейцы-блондины

Скандинавия и гипотеза германистов

Глава 8. ИНДОЕВРОПЕЙЦЫ В ЮЖНОЙ РОССИИ

Миграции индоевропейцев

Выводы

Группы индоевропейского населения в бронзовом веке

Приложение к главе 8

Глава 9. РОЛЬ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ В ИСТОРИИ

Вместо послесловия. ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ В СВЕТЕ НОВЫХ ДАННЫХ