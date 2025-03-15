Думал ли когда-нибудь офицер, присягнувший на верность царю и России, что его внук принесет присягу другому Царю – небесному?! И этому небесному Царю, внук посвятит юность; все ее перспективы и мечты!

Мог ли он представить себе, что его внук – Иван Моисеев, станет известным на всех континентах? О нем будут говорить дети и молодежь, люди среднего возраста и пожилые. О внуке будут писать стихи и книги... И для многих Иван Моисеев станет символом христианской эпохи. Знакомясь с его биографией, «люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать!» (Дан. 11:32).

О его подвиге веры в стране безбожья и атеизма будут говорить в церквях, на семинарах, конференциях и съездах! Читая сообщение о его мученической смерти, многие обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Ис. 40:31

Что сказал бы дедушка-офицер, узнав что внук Ваня находясь в рядах советской армии – будет зверски убит офицерами КГБ СССР?

За проповедь Евангелия среди солдат, офицеры КГБ будут вызывать внука на допросы, иногда по 20 раз в день...

Глядя на фотографии убитого внука со следами пыток... что сказал бы дедушка-офицер? О чем говорят обожженная грудь и глубокие проколы в области сердца диаметром в 2 мм?

Неординарной была и реакция бабушки Феодоры Моисеевны: «Почему за исполнение слов Иисуса Христа: «не клянись» – Мф. 5:34, внука лишили в жизни? Почему страна Советов против веры в Бога бросила все силы: от КГБ... до бригадиров и бедных учителей в самых отдаленных селах страны?»

Что сказал бы дедушка офицер?...

Илья Михайлович Чебан - …Иные же замучены были...

Samenkorn, 2023. – 250 с.

Илья Михайлович Чебан - …Иные же замучены были... – Содержание