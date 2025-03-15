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Чебан - …Иные же замучены были...

Илья Михайлович Чебан - …Иные же замучены были...
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, *Biographies Memoirs
Думал ли когда-нибудь офицер, присягнувший на верность царю и России, что его внук принесет присягу другому Царю – небесному?! И этому небесному Царю, внук посвятит юность; все ее перспективы и мечты!
Мог ли он представить себе, что его внук – Иван Моисеев, станет известным на всех континентах? О нем будут говорить дети и молодежь, люди среднего возраста и пожилые. О внуке будут писать стихи и книги... И для многих Иван Моисеев станет символом христианской эпохи. Знакомясь с его биографией, «люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать!» (Дан. 11:32).
О его подвиге веры в стране безбожья и атеизма будут говорить в церквях, на семинарах, конференциях и съездах! Читая сообщение о его мученической смерти, многие обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Ис. 40:31
Что сказал бы дедушка-офицер, узнав что внук Ваня находясь в рядах советской армии – будет зверски убит офицерами КГБ СССР?
За проповедь Евангелия среди солдат, офицеры КГБ будут вызывать внука на допросы, иногда по 20 раз в день...
Глядя на фотографии убитого внука со следами пыток... что сказал бы дедушка-офицер? О чем говорят обожженная грудь и глубокие проколы в области сердца диаметром в 2 мм?
Неординарной была и реакция бабушки Феодоры Моисеевны: «Почему за исполнение слов Иисуса Христа: «не клянись» – Мф. 5:34, внука лишили в жизни? Почему страна Советов против веры в Бога бросила все силы: от КГБ... до бригадиров и бедных учителей в самых отдаленных селах страны?»
Что сказал бы дедушка офицер?...

Илья Михайлович Чебан - …Иные же замучены были...

Samenkorn, 2023. – 250 с.

Илья Михайлович Чебан - …Иные же замучены были... – Содержание

  • От автора
  • От семьи Моисеев
  • Бог отцов наших предъизбрал тебя
  • Корни семьи Моисеев
  • Отец
  • Лагерь с. Онешты
  • В темнице был и вы пришли ко Мне... Мф. 25:36
  • Я был голоден и Вы дали мне есть... Мф. 25:36
  • Под угрозой расстрела
  • Помощь свыше
  • Потерявший душу свою ради Меня сбережет ее Мф. 10:39
  • Жизнь молодой семьи Моисеев
  • Возобновление собраний в Слободзее
  • Пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот... Мф 7:25
  • Советы и православие составили единый фронт
  • Советская школа
  • Текст пионерской клятвы
  • Перечень праздников вводимых в школьную программу
  • Урок русского языка
  • Школьная линейка
  • Атеизм входит в школьную программу
  • В космос хотели все
  • Праздник крещения
  • Крещение в Виноградовке
  • Крещение ночью
  • Мерзость запустения, стоящая на святом месте Мф. 24:15
  • Стихотворение «Счастливец»
  • Ветер с севера... П. Песней 4:16
  • Богослужение под предупреждающие выстрелы
  • Проводы в армию 9 ноября 1970 г.
  • Стихотворение о мученической смерти Н. К. Хмара
  • Военная присяга СССР
  • Почему Ваня отказался от присяги?
  • Командировка в Египет
  • Отпуск
  • Магнитофонная запись
  • Полет с ангелом
  • Отпуск сержанта Поганисян
  • Чудо исцеления
  • В сопровождении ангела шел в штаб
  • Ангельское пение
  • Хлеб катился перед машиной
  • На допросе у военного прокурора
  • Иркутская тюрьма
  • Некоторые письма от Вани в сокращении
  • Ветер с севера. П. Песн. 4:16
  • Бог поругаем не бывает
  • Новый шквал гонений
  • Под наблюдением и контролем властей
  • Семья Никора
  • Берег смерти. 16 июля 1972
  • Памятник – безмолвный свидетель!
  • Телеграмма о смерти
  • Иоанна Константиновна летит в Крым
  • Противостояние!
  • У тела дежурил милиционер
  • В доме Мирошниченко
  • Долгий путь домой
  • Воспоминание солдата
  • Открыли цинковый гроб
  • Делегация убегает
  • Следы пыток на теле
  • Письма – обращения семьи Моисеев
  • Свидетельство командира в/ч 61 968 «Т» В. В. Малсин
  • Похороны
  • Родители у могилы возлюбленного сына
  • Стихи о мученической смерти Ивана Васильевича Моисеев (в сокращении)
  • Письма – отзывы о смерти Вани
  • Текст письма от церкви г. Тула
  • Суд за распространение информации о смерти И. В. Моисеев
  • Суд над братьями в г. Сочи
  • Ответ на ходатайство
  • Заявление Моисеевых в связи с судом над Г. П. Винс. 1975
  • Ответ на ходатайство в связи с судом над Г. П. Винс
  • Что писали советские газеты о смерти Вани?
  • Статья «Самарянка» в журнале «Огонек»
  • Атеистическая акция на праздник Пасхи
  • Просим мед. экспертизу!
  • Приезд коллегии Военной Прокуратуры в Волонтировку 06.09.1972
  • Допрос
  • Чей голос на кассете?
  • Допрос несовершеннолетней Нади
  • Экспертиза
  • Допрос подписавших письмо
  • Вербовка
  • Результаты экспертизы
  • Разъяснительная работа по бригадам
  • Карантины в с. Волонтировка
  • Сан. эпидем. карантины в связи с христианскими мероприятиями
  • Обыски в семье Моисеев
  • Молодежное общение в Волонтировке
  • Выстрел на трассе
  • Несостоявшееся молодежное общение
  • Письмо от многолетнего узника ГУЛАГа
  • Встреча Владимира Моисеев с командиром в/ч 61968 «Т» В. В. Маслин
  • Поездка в Керчь спустя 20 лет
  • Он был светильник горящий и светящий. Ин. 5: 35
  • Посещение бывшего начальника штаба
  • Встреча Романа Моисеев с полковником КГБ из Москвы
  • Антирелигиозная лекция
  • Разбирательство в штабе
  • Приезд военного прокурора и группы офицеров
  • …Сотрудники для Царства Божия, бывшие мне отрадою. Кол. 4: 11
  • Претерпевшие могут претерпевающему помочь
  • Воспоминания с. Веры Мирошниченко
  • Мои первые впечатления
  • Последняя фотография
  • Страшная новость!
  • Межи мои прошли по прекрасным местам. Пс. 15
  • Незнакомец откроет тайну
  • Из врага в кумиры
  • Нет ничего тайного что не сделалось бы явным. Марка 4: 22
Views 266
Rating 5.0 / 5
Added 15.03.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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