Чебан - …Иные же замучены были...
Думал ли когда-нибудь офицер, присягнувший на верность царю и России, что его внук принесет присягу другому Царю – небесному?! И этому небесному Царю, внук посвятит юность; все ее перспективы и мечты!
Мог ли он представить себе, что его внук – Иван Моисеев, станет известным на всех континентах? О нем будут говорить дети и молодежь, люди среднего возраста и пожилые. О внуке будут писать стихи и книги... И для многих Иван Моисеев станет символом христианской эпохи. Знакомясь с его биографией, «люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать!» (Дан. 11:32).
О его подвиге веры в стране безбожья и атеизма будут говорить в церквях, на семинарах, конференциях и съездах! Читая сообщение о его мученической смерти, многие обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Ис. 40:31
Что сказал бы дедушка-офицер, узнав что внук Ваня находясь в рядах советской армии – будет зверски убит офицерами КГБ СССР?
За проповедь Евангелия среди солдат, офицеры КГБ будут вызывать внука на допросы, иногда по 20 раз в день...
Глядя на фотографии убитого внука со следами пыток... что сказал бы дедушка-офицер? О чем говорят обожженная грудь и глубокие проколы в области сердца диаметром в 2 мм?
Неординарной была и реакция бабушки Феодоры Моисеевны: «Почему за исполнение слов Иисуса Христа: «не клянись» – Мф. 5:34, внука лишили в жизни? Почему страна Советов против веры в Бога бросила все силы: от КГБ... до бригадиров и бедных учителей в самых отдаленных селах страны?»
Что сказал бы дедушка офицер?...
Илья Михайлович Чебан - …Иные же замучены были...
Samenkorn, 2023. – 250 с.
Илья Михайлович Чебан - …Иные же замучены были... – Содержание
- От автора
- От семьи Моисеев
- Бог отцов наших предъизбрал тебя
- Корни семьи Моисеев
- Отец
- Лагерь с. Онешты
- В темнице был и вы пришли ко Мне... Мф. 25:36
- Я был голоден и Вы дали мне есть... Мф. 25:36
- Под угрозой расстрела
- Помощь свыше
- Потерявший душу свою ради Меня сбережет ее Мф. 10:39
- Жизнь молодой семьи Моисеев
- Возобновление собраний в Слободзее
- Пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот... Мф 7:25
- Советы и православие составили единый фронт
- Советская школа
- Текст пионерской клятвы
- Перечень праздников вводимых в школьную программу
- Урок русского языка
- Школьная линейка
- Атеизм входит в школьную программу
- В космос хотели все
- Праздник крещения
- Крещение в Виноградовке
- Крещение ночью
- Мерзость запустения, стоящая на святом месте Мф. 24:15
- Стихотворение «Счастливец»
- Ветер с севера... П. Песней 4:16
- Богослужение под предупреждающие выстрелы
- Проводы в армию 9 ноября 1970 г.
- Стихотворение о мученической смерти Н. К. Хмара
- Военная присяга СССР
- Почему Ваня отказался от присяги?
- Командировка в Египет
- Отпуск
- Магнитофонная запись
- Полет с ангелом
- Отпуск сержанта Поганисян
- Чудо исцеления
- В сопровождении ангела шел в штаб
- Ангельское пение
- Хлеб катился перед машиной
- На допросе у военного прокурора
- Иркутская тюрьма
- Некоторые письма от Вани в сокращении
- Ветер с севера. П. Песн. 4:16
- Бог поругаем не бывает
- Новый шквал гонений
- Под наблюдением и контролем властей
- Семья Никора
- Берег смерти. 16 июля 1972
- Памятник – безмолвный свидетель!
- Телеграмма о смерти
- Иоанна Константиновна летит в Крым
- Противостояние!
- У тела дежурил милиционер
- В доме Мирошниченко
- Долгий путь домой
- Воспоминание солдата
- Открыли цинковый гроб
- Делегация убегает
- Следы пыток на теле
- Письма – обращения семьи Моисеев
- Свидетельство командира в/ч 61 968 «Т» В. В. Малсин
- Похороны
- Родители у могилы возлюбленного сына
- Стихи о мученической смерти Ивана Васильевича Моисеев (в сокращении)
- Письма – отзывы о смерти Вани
- Текст письма от церкви г. Тула
- Суд за распространение информации о смерти И. В. Моисеев
- Суд над братьями в г. Сочи
- Ответ на ходатайство
- Заявление Моисеевых в связи с судом над Г. П. Винс. 1975
- Ответ на ходатайство в связи с судом над Г. П. Винс
- Что писали советские газеты о смерти Вани?
- Статья «Самарянка» в журнале «Огонек»
- Атеистическая акция на праздник Пасхи
- Просим мед. экспертизу!
- Приезд коллегии Военной Прокуратуры в Волонтировку 06.09.1972
- Допрос
- Чей голос на кассете?
- Допрос несовершеннолетней Нади
- Экспертиза
- Допрос подписавших письмо
- Вербовка
- Результаты экспертизы
- Разъяснительная работа по бригадам
- Карантины в с. Волонтировка
- Сан. эпидем. карантины в связи с христианскими мероприятиями
- Обыски в семье Моисеев
- Молодежное общение в Волонтировке
- Выстрел на трассе
- Несостоявшееся молодежное общение
- Письмо от многолетнего узника ГУЛАГа
- Встреча Владимира Моисеев с командиром в/ч 61968 «Т» В. В. Маслин
- Поездка в Керчь спустя 20 лет
- Он был светильник горящий и светящий. Ин. 5: 35
- Посещение бывшего начальника штаба
- Встреча Романа Моисеев с полковником КГБ из Москвы
- Антирелигиозная лекция
- Разбирательство в штабе
- Приезд военного прокурора и группы офицеров
- …Сотрудники для Царства Божия, бывшие мне отрадою. Кол. 4: 11
- Претерпевшие могут претерпевающему помочь
- Воспоминания с. Веры Мирошниченко
- Мои первые впечатления
- Последняя фотография
- Страшная новость!
- Межи мои прошли по прекрасным местам. Пс. 15
- Незнакомец откроет тайну
- Из врага в кумиры
- Нет ничего тайного что не сделалось бы явным. Марка 4: 22
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