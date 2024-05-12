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Челленджер - Мы — животные

Челленджер Мелани - Мы — животные - Новая история человечества
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology
...Человек со всеми его благородными качествами, сочувствием, которое он распространяет и на самых отверженных, доброжелательством, которое простирает не только на других людей, но и на последних из живущих существ, с его божественным умом, который постиг движение и устройство Солнечной системы, словом, со всеми его высокими способностями, все-таки носит в своем физическом строении неизгладимую печать низкого происхождения.
Чарльз Дарвин
Сегодня в мире доминирует животное, которое таковым себя не считает. И будущее представляет себе животное, которое не хочет быть животным. Это важно. С тех пор как несколько миллионов лет назад прямоходящая обезьяна высекла искры из камня, эволюция пришла к лишенному волос примату с технологиями, которые могут изменять срок жизни молекул.
В настоящее время люди являются более мощной движущей силой эволюции, чем половой отбор или селекция. Благодаря достижениям в области геномики1 и технологиям модификации генов биологию животных — и людей — можно во многом изменить. Мы создали грызунов с гуманизированной печенью или мозгом, частично состоящим из человеческих клеток. Мы создали лосося, который растет по заданным нами показателям. Ученые могут создать ДНК, которая уберет смертельные мутации у целой популяции диких животных. Тем временем во всем остальном живом мире царит кризис. В наших океанах, лесах, пустынях и степях многие другие виды сокращаются с беспрецедентной скоростью. Говоря языком геологии, мы — ледниковый период, огромная метаморфическая сила. Наши города и индустрия оставили свой отпечаток в почве, в клетках глубоководных существ, в далеких частицах атмосферы. Проблема в том, что мы не знаем, как правильно вести себя в жизни. И эта неопределенность существует отчасти потому, что мы не можем понять, какое значение имеют другие формы жизни — и имеют ли они значение вообще.
Люди склонны согласиться с тем, что мы в некотором роде исключительны. Веками люди жили так, как будто на самом деле имеют неживотное происхождение. В человеке есть нечто особенное, уникальное, будь то рациональность или сознание. Религиозные сообщества рассматривают человека не как животное, а как существо, наделенное душой. Сторонники светского подхода, например гуманизма, предполагают свободу человека от предрассудков. И все же большинство опирается на свою видовую принадлежность как на некую магическую грань.

Челленджер Мелани - Мы — животные - Новая история человечества

Электронный ресурс. – Пер. с англ. Ю. Медной. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 256 с.). — Ростов н/Д : Феникс, 2023. — (Summa Rerum).
ISBN 978-5-222-38520-3

Челленджер Мелани - Мы — животные – Содержание

Глава 1 - Неизгладимая печать
Глава 2 - Мечта о величии
  • Падая вверх
  • Любить, как орангутан
  • Тысячелетие в поисках души
  • О жизни морального хищника
  • Мир первоцветов
  • Люди в движении
  • Думать как кожа
Глава 3 - Гражданская война разума
  • О личностях
  • Психологические уступки
  • От «я-разума» к «мы-разуму»
  • Змея на стене пещеры
  • Важность «видения в»
  • Жужжащие умники
  • Знакомьтесь: алгиники
  • Последний рубеж
  • Современные ангеловеды
  • Радуга из плоти
  • Сны китов
Глава 4 - Чуждый творению
  • Паника, патогены и хищники
  • Вместе лучше
  • Утешение в общей мечте
  • Чума на всех вас
  • Миф о человеке
  • Лекарство от вымирания
  • Вариант получше?
Глава 5 - Поденщина звезд
  • Мы — звездная пыль
  • Мечты о мутантах и Марсе
  • Благородный примат
Глава 6 - Кода о прелести животной жизни...
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Rating 5.0 / 5
Added 12.05.2024
Author brat Vadim
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