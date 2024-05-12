Челленджер Мелани - Мы — животные - Новая история человечества

...Человек со всеми его благородными качествами, сочувствием, которое он распространяет и на самых отверженных, доброжелательством, которое простирает не только на других людей, но и на последних из живущих существ, с его божественным умом, который постиг движение и устройство Солнечной системы, словом, со всеми его высокими способностями, все-таки носит в своем физическом строении неизгладимую печать низкого происхождения.

Чарльз Дарвин

Сегодня в мире доминирует животное, которое таковым себя не считает. И будущее представляет себе животное, которое не хочет быть животным. Это важно. С тех пор как несколько миллионов лет назад прямоходящая обезьяна высекла искры из камня, эволюция пришла к лишенному волос примату с технологиями, которые могут изменять срок жизни молекул.

В настоящее время люди являются более мощной движущей силой эволюции, чем половой отбор или селекция. Благодаря достижениям в области геномики1 и технологиям модификации генов биологию животных — и людей — можно во многом изменить. Мы создали грызунов с гуманизированной печенью или мозгом, частично состоящим из человеческих клеток. Мы создали лосося, который растет по заданным нами показателям. Ученые могут создать ДНК, которая уберет смертельные мутации у целой популяции диких животных. Тем временем во всем остальном живом мире царит кризис. В наших океанах, лесах, пустынях и степях многие другие виды сокращаются с беспрецедентной скоростью. Говоря языком геологии, мы — ледниковый период, огромная метаморфическая сила. Наши города и индустрия оставили свой отпечаток в почве, в клетках глубоководных существ, в далеких частицах атмосферы. Проблема в том, что мы не знаем, как правильно вести себя в жизни. И эта неопределенность существует отчасти потому, что мы не можем понять, какое значение имеют другие формы жизни — и имеют ли они значение вообще.

Люди склонны согласиться с тем, что мы в некотором роде исключительны. Веками люди жили так, как будто на самом деле имеют неживотное происхождение. В человеке есть нечто особенное, уникальное, будь то рациональность или сознание. Религиозные сообщества рассматривают человека не как животное, а как существо, наделенное душой. Сторонники светского подхода, например гуманизма, предполагают свободу человека от предрассудков. И все же большинство опирается на свою видовую принадлежность как на некую магическую грань.

Челленджер Мелани - Мы — животные - Новая история человечества

Электронный ресурс. – Пер. с англ. Ю. Медной. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 256 с.). — Ростов н/Д : Феникс, 2023. — (Summa Rerum).

ISBN 978-5-222-38520-3

Челленджер Мелани - Мы — животные – Содержание

Глава 1 - Неизгладимая печать

Глава 2 - Мечта о величии

Падая вверх

Любить, как орангутан

Тысячелетие в поисках души

О жизни морального хищника

Мир первоцветов

Люди в движении

Думать как кожа

Глава 3 - Гражданская война разума

О личностях

Психологические уступки

От «я-разума» к «мы-разуму»

Змея на стене пещеры

Важность «видения в»

Жужжащие умники

Знакомьтесь: алгиники

Последний рубеж

Современные ангеловеды

Радуга из плоти

Сны китов

Глава 4 - Чуждый творению

Паника, патогены и хищники

Вместе лучше

Утешение в общей мечте

Чума на всех вас

Миф о человеке

Лекарство от вымирания

Вариант получше?

Глава 5 - Поденщина звезд

Мы — звездная пыль

Мечты о мутантах и Марсе

Благородный примат

Глава 6 - Кода о прелести животной жизни...