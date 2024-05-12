Челленджер Мелани - Мы — животные - Новая история человечества

Челленджер - Мы — животные
...Человек со всеми его благородными качествами, сочувствием, которое он распространяет и на самых отверженных, доброжелательством, которое простирает не только на других людей, но и на последних из живущих существ, с его божественным умом, который постиг движение и устройство Солнечной системы, словом, со всеми его высокими способностями, все-таки носит в своем физическом строении неизгладимую печать низкого происхождения.
Чарльз Дарвин
Сегодня в мире доминирует животное, которое таковым себя не считает. И будущее представляет себе животное, которое не хочет быть животным. Это важно. С тех пор как несколько миллионов лет назад прямоходящая обезьяна высекла искры из камня, эволюция пришла к лишенному волос примату с технологиями, которые могут изменять срок жизни молекул.
В настоящее время люди являются более мощной движущей силой эволюции, чем половой отбор или селекция. Благодаря достижениям в области геномики1 и технологиям модификации генов биологию животных — и людей — можно во многом изменить. Мы создали грызунов с гуманизированной печенью или мозгом, частично состоящим из человеческих клеток. Мы создали лосося, который растет по заданным нами показателям. Ученые могут создать ДНК, которая уберет смертельные мутации у целой популяции диких животных. Тем временем во всем остальном живом мире царит кризис. В наших океанах, лесах, пустынях и степях многие другие виды сокращаются с беспрецедентной скоростью. Говоря языком геологии, мы — ледниковый период, огромная метаморфическая сила. Наши города и индустрия оставили свой отпечаток в почве, в клетках глубоководных существ, в далеких частицах атмосферы. Проблема в том, что мы не знаем, как правильно вести себя в жизни. И эта неопределенность существует отчасти потому, что мы не можем понять, какое значение имеют другие формы жизни — и имеют ли они значение вообще.
Люди склонны согласиться с тем, что мы в некотором роде исключительны. Веками люди жили так, как будто на самом деле имеют неживотное происхождение. В человеке есть нечто особенное, уникальное, будь то рациональность или сознание. Религиозные сообщества рассматривают человека не как животное, а как существо, наделенное душой. Сторонники светского подхода, например гуманизма, предполагают свободу человека от предрассудков. И все же большинство опирается на свою видовую принадлежность как на некую магическую грань.
Челленджер Мелани - Мы — животные - Новая история человечества
Электронный ресурс. – Пер. с англ. Ю. Медной. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 256 с.). — Ростов н/Д : Феникс, 2023. — (Summa Rerum).
ISBN 978-5-222-38520-3
Челленджер Мелани - Мы — животные – Содержание
Глава 1 - Неизгладимая печать
Глава 2 - Мечта о величии
- Падая вверх
- Любить, как орангутан
- Тысячелетие в поисках души
- О жизни морального хищника
- Мир первоцветов
- Люди в движении
- Думать как кожа
Глава 3 - Гражданская война разума
- О личностях
- Психологические уступки
- От «я-разума» к «мы-разуму»
- Змея на стене пещеры
- Важность «видения в»
- Жужжащие умники
- Знакомьтесь: алгиники
- Последний рубеж
- Современные ангеловеды
- Радуга из плоти
- Сны китов
Глава 4 - Чуждый творению
- Паника, патогены и хищники
- Вместе лучше
- Утешение в общей мечте
- Чума на всех вас
- Миф о человеке
- Лекарство от вымирания
- Вариант получше?
Глава 5 - Поденщина звезд
- Мы — звездная пыль
- Мечты о мутантах и Марсе
- Благородный примат
Глава 6 - Кода о прелести животной жизни...
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