Человек античный и человек современный
Главной задачей нашего исследования является анализ этих двух основных тенденций современности в качестве последствий вытеснения «трансцендентного» измерения из сегодняшней картины мира. Подобный анализ призван выявить альтернативные стратегии развития основных трендов современности, предложив иное философско-антропологическое направление понимания и оценки происходящих сегодня изменений.
В данных обстоятельствах именно античное мировидение представляется нам куда более перспективным. Христианское понимание истории и современности будет служить в данном случае целям «пограничной» верификации предполагаемых результатов реализации проекта, поскольку, с одной стороны, христианство наследует античности, и, с другой, — христианству наследует наша современность.
Человек античный и человек современный – Образ жизни, смерть и бессмертие
СПб.: Алетейя, 2025. — 336 с. Коллективная монография. Авторы: М. А. Богатов, И. Д. Колесников, А. В. Дрозденко, А. С. Дрозденко, Д. А. Богатова, О. А. Сомова, Н. А. Балаклеец, В. Т. Фаритов
ISBN 978-5-00267-037-6
Человек античный и человек современный – Содержание
Введение
Раздел 1. Человек античный
Глава 1. Образы человека в античной литературе
1.1. Жизнь в присутствии богов: зрелищные метафоры у Эпиктета
1.2. Возникновение и развитие идеи литературного бессмертия
1.3. Антигона как основательница права: генезис нормы между психоанализом и политической субъективацией
Глава 2. Аристотель в современной мысли (Германия XIX–XX вв. и Россия ХХ в.)
2.1. Немецкое прочтение на рубеже XIX–XX вв.
2.2. Отечественное аристотелеведение: Лосев, Гаспаров, Аверинцев
Глава 3. Современная мысль в преломлении античного наследия
3.1. Онтология декларации: к характеристике современной философии
3.2. Проблема дара: теологический и онтологический контексты современной мысли
3.3. «Энергия» Аристотеля и античное понимание истории
3.4. Об инфантильном характере современности
Раздел 2. Человек современный
Глава 4. Понимание природы человека в свете феноменологической философии: неизбежность и невозможность онтологии
4.1. Трудности классической феноменологии
4.2. Трудности неклассических феноменологий
4.3. Трудности социальной феноменологии
Глава 5. Homo bellator и нарративное измерение войны
5.1. Война как противостояние двойных масс: «антропологические константы» Элиаса Канетти
5.2. Мифотворчество в нарративах о войне
5.3. Амбивалентность победы и нарративные стратегии побежденных
Глава 6. Образы сверхчеловека и сверхчеловеческого
6.1. Сверхчеловек со шпагой: сверхчеловеческое в трилогии А. Дюма о мушкетерах
6.2. Шесть тысяч футов над уровнем человека
Библиография
Сведения об авторах
No comments yet. Be the first!