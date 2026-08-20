Главной задачей нашего исследования является анализ этих двух основных тенденций современности в качестве последствий вытеснения «трансцендентного» измерения из сегодняшней картины мира. Подобный анализ призван выявить альтернативные стратегии развития основных трендов современности, предложив иное философско-антропологическое направление понимания и оценки происходящих сегодня изменений.

В данных обстоятельствах именно античное мировидение представляется нам куда более перспективным. Христианское понимание истории и современности будет служить в данном случае целям «пограничной» верификации предполагаемых результатов реализации проекта, поскольку, с одной стороны, христианство наследует античности, и, с другой, — христианству наследует наша современность.

Человек античный и человек современный – Образ жизни, смерть и бессмертие

СПб.: Алетейя, 2025. — 336 с. Коллективная монография. Авторы: М. А. Богатов, И. Д. Колесников, А. В. Дрозденко, А. С. Дрозденко, Д. А. Богатова, О. А. Сомова, Н. А. Балаклеец, В. Т. Фаритов

ISBN 978-5-00267-037-6

Человек античный и человек современный – Содержание