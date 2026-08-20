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Человек античный и человек современный

Человек античный и человек современный
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism

Главной задачей нашего исследования является анализ этих двух основных тенденций современности в качестве последствий вытеснения «трансцендентного» измерения из сегодняшней картины мира. Подобный анализ призван выявить альтернативные стратегии развития основных трендов современности, предложив иное философско-антропологическое направление понимания и оценки происходящих сегодня изменений.

В данных обстоятельствах именно античное мировидение представляется нам куда более перспективным. Христианское понимание истории и современности будет служить в данном случае целям «пограничной» верификации предполагаемых результатов реализации проекта, поскольку, с одной стороны, христианство наследует античности, и, с другой, — христианству наследует наша современность.

Человек античный и человек современный – Образ жизни, смерть и бессмертие

СПб.: Алетейя, 2025. — 336 с. Коллективная монография. Авторы: М. А. Богатов, И. Д. Колесников, А. В. Дрозденко, А. С. Дрозденко, Д. А. Богатова, О. А. Сомова, Н. А. Балаклеец, В. Т. Фаритов
ISBN 978-5-00267-037-6

Человек античный и человек современный – Содержание

  1. Введение

  2. Раздел 1. Человек античный

    • Глава 1. Образы человека в античной литературе

      • 1.1. Жизнь в присутствии богов: зрелищные метафоры у Эпиктета

      • 1.2. Возникновение и развитие идеи литературного бессмертия

      • 1.3. Антигона как основательница права: генезис нормы между психоанализом и политической субъективацией

    • Глава 2. Аристотель в современной мысли (Германия XIX–XX вв. и Россия ХХ в.)

      • 2.1. Немецкое прочтение на рубеже XIX–XX вв.

      • 2.2. Отечественное аристотелеведение: Лосев, Гаспаров, Аверинцев

    • Глава 3. Современная мысль в преломлении античного наследия

      • 3.1. Онтология декларации: к характеристике современной философии

      • 3.2. Проблема дара: теологический и онтологический контексты современной мысли

      • 3.3. «Энергия» Аристотеля и античное понимание истории

      • 3.4. Об инфантильном характере современности

  3. Раздел 2. Человек современный

    • Глава 4. Понимание природы человека в свете феноменологической философии: неизбежность и невозможность онтологии

      • 4.1. Трудности классической феноменологии

      • 4.2. Трудности неклассических феноменологий

      • 4.3. Трудности социальной феноменологии

    • Глава 5. Homo bellator и нарративное измерение войны

      • 5.1. Война как противостояние двойных масс: «антропологические константы» Элиаса Канетти

      • 5.2. Мифотворчество в нарративах о войне

      • 5.3. Амбивалентность победы и нарративные стратегии побежденных

    • Глава 6. Образы сверхчеловека и сверхчеловеческого

      • 6.1. Сверхчеловек со шпагой: сверхчеловеческое в трилогии А. Дюма о мушкетерах

      • 6.2. Шесть тысяч футов над уровнем человека

  4. Библиография

  5. Сведения об авторах

Views 63
Rating 5.0 / 5
Added 20.08.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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