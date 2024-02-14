Человек и Вселенная: поиск гармонии - Сборник материалов международной научно-богословской конференции «Бог — человек — мир»

Четырнадцатого и пятнадцатого марта 2023 года Сретенская и Минская духовные академии провели III международную научно-богословскую конференцию «Бог — человек — мир». В этом году она была посвящена теме «Человек и Вселенная: поиск гармонии».

Конференция проходила одновременно в обоих богословских за-ведениях в очно-заочном формате. В конференции помимо многочисленных представителей из различных регионов России и Белоруссии приняли участие докладчики из Австрии, Казахстана, Сербии, США и Франции, ученые, преподаватели, студенты и аспиранты богословских и светских вузов. Площадками для проведения конференции выступили одновременно Минская и Сретенская духовные академии, располагающиеся в столицах Белоруссии и России, что является уникальным опытом в сфере проведения подобных мероприятий. Организационный комитет также состоял из представителей двух высших учебных заведений Русской Православной Церкви.

На конференции было представлено более ста докладов, в которых человек, Вселенная и их отношения рассматривались с позиций естественных и гуманитарных наук: физики, биологии, геологии, экологии, философии, права, социологии, политологии и других. Особое внимание в докладах обращалось на богословские и духовно-нравственные проблемы и аспекты, связанные со взаимодействием человека с окружающим миром, анализировались возможные гуманитарные последствия современных научно-технических разработок для Вселенной и человека и предлагались способы христианского разрешения сложных этических проблем.

Участники конференции работали в секциях по семи содержательным направлениям:

1. Конфликт человека и окружающего мира: богословский, философский и научный аспекты (МинДА).

2. Гармония человечества и Вселенной: условия, средства, способы (СДА).

3. Причины повреждения окружающего мира: технологические, социальные, нравственные, духовные, иные (МинДА).

4. Эко-, техно-, био-, цифросистемы: перспективы взаимодействия с живой природой и обществом (СДА).

5. Прогресс и деградация человечества: признаки, критерии, возможности, препятствия (СДА).

6. Религия в глобализирующемся мире в свете православной апологетики (МинДА).

7. Философская антропология: метафизические, социальные и исторические аспекты (СДА).

Заседания секций продолжались в течение двух дней. Работа конференции завершилась проведением круглого стола в стенах СДА, где участники обсудили главным образом антропологию: ее актуальное место в системе научных знаний, возможность и перспективы совмещения и взаимодействия православной антропологии с антропологией современных гуманитарных наук, в частности психологии и педагогики, антропологический кризис и возможные пути его преодоления. Конференция объединила множество ученых из разных стран и стала еще одним шагом на пути осмысления проблем, стоящих перед человечеством.

В настоявший сборник вошли статьи, созданные на основании подготовленных и проработанных докладов участников данной конференции.

Человек и Вселенная: поиск гармонии - Сборник материалов международной научно-богословской конференции «Бог — человек — мир»

СДА, МинДА; 14–15 марта 2023 года. — Москва: Сретенская духовная академия, 2023. — 216 с.

ISBN 978-5-7533-1865-7

Человек и Вселенная: поиск гармонии – Содержание

Содержание

Предисловие

I. Конфликт человека и окружающего мира

Мартынов В. Ф. Феноменальность христианских ценностей в информационной динамике общества

Протоиерей Алексий Касатиков. Соотношение богооткровенного, мифологического и научного знания

Коряшкин Г. А. Творение vs эволюция. Прикладные аспекты исповедания

Монахиня Мария (Лермонтова). Равенство в инаковости: инаковость мужчины и женщины как невыразимое в понятиях расстояние и инаковость как сближение

Иерей Игорь Шнейдер. Способы преодоления религиозных конфликтов в историческом аспекте, на примере борьбы за Православие XVII–XVIII веков. Мстиславского Тупичевского монастыря

II. Гармония человечества и Вселенной

Шеховцова Л. Ф. Восхождение ума к богопознанию как высшая познавательная способность человека

Павловская О. Е. Сотворчество человека и природы как неотъемлемое условие гармонии (на материале отечественной литературы)

Мороз Т. И. Формирование национально-культурной идентичности в школе

Лысенко Е. Г. Симфония государственной власти и Православной Церкви в Российской Федерации на современном этапе исторического развития

Иерей Вячеслав Фомин. Феномен молитвы с точки зрения возрастной психологии

Головерова Е. А. Реализация Божественного замысла через логосы и человека

III. Прогресс и деградация человечества: эко-, техно-, био-, цифросистемы

Кирпич С. В. Реалии современной жизни человека и ее духовное измерение

Иерей Николай Киреев. Проблемы пространственной дифференциации городского и сельского населения современной России: социальный и духовный аспекты

Кострома Олег, протоиерей. Концепции информационного пространства в современной науке

Кокорева Е. Б. Вакцинация: проблема солидарности и ответственности за других

IV. Религия в глобализирующемся мире в свете православной апологетики