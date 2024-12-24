Чемберс - Доколе не отобразится в вас Христос - Все что могу во славу Его - Библейская психология - книги и модуль BibleQuote
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Освальд Чемеберсс родился в Шотландии в 1874 году .До самой смерти в 1917 о нем знали не многие христиане в Англии и Америке по трём небольшим публикациям под его именем.
Чемберс был одарённым музыкантом, изучал искусствоведение в Королевской академии искусств в Лондоне. После обращения к Христу он решил стать священником. С 1907 по 1910 год был членом Лиги молитвы. В период с 1911 по 1915 год руководил Библейским колледжем в Клэпхэйме. После начала Первой мировой войны Христианский союз молодёжи призвал его на служение солдатам английской, австралийской и новозеландской армий в Египте в качестве духовного наставника. Чемберс умер 15 ноября 1917 г. от осложнений после операции. Освальд Чемберс был женат на Гертруде Гоббс, которая в течение семи лет их супружеской жизни стенографировала почти все его проповеди, выступления и беседы. На основе этих записей она составила и издала около пятидесяти книг, носящих имя Освальда Чемберса. Самая известная его книга «Всё, что могу, – во славу Его», вышедшая в 1927 году, была переведена более чем на сорок языков и издана миллионными тиражами. В издательстве «Свет на Востоке» книга вышла в переводе Веры Кушнир под названием «Всё моё предельное Господу». Предлагаемая читателям книга «Рассуждения на каждый день года» впервые увидела свет в 1968 году. Она была издана дочерью Освальда Чемберса Кэтлин (1913–1997). На русском языке книга под названием «Доколе не отобразится в вас Христос» выходит впервые. За год до своей смерти Кэтлин Чемберс писала в предисловии к очередному английскому изданию: «Да благословит Бог каждого, кто будет читать эту книгу; да будут размышления, собранные в этой книге, для читателей живыми, так как за ними стоит сила Божья». К этому пожеланию присоединяются и издатели.
Чемберс Освальд - Доколе не отобразится в вас Христос
Размышления на каждый день года
Перевод с немецкого. – Киев: Світло на Сході, 2021. – 144 с.
ISBN 978-617-7554-35-5
Чемберс Освальд - Доколе не отобразится в вас Христос Содержание
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
Освальд Чеймберс - Все что могу во славу Его
Книга издается с разрешения "Ассоциации Освальда Чеймберса 2000 год
ISBN: 1-890863-46-7
Освальд Чеймберс - Все что могу во славу Его - Содержание
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
«С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин. 6:66).
Когда Бог Своим Духом через Слово Свое дает видение о том, чего Он хочет, и ваш разум и ваша душа отзываются на него трепетом, то, если вы не будете ходить во свете этого откровения, вы потонете в рабстве той точки зрения, которую Он никогда не имел в виду. Непокорность в разуме этому небесному видению сделает вас рабом тех взглядов, которые чужды Иисусу Христу. Не смотрите ни на кого и не говорите: «Если он придерживает- ся таких взглядов и процветает, почему и я не могу так же?» Вам нужно ходить во свете данного вам откровения и не сравнивать себя с другими, и не осуждать их, это касается только их и Бога. Когда вы обнаружите, что точка зрения, от которой вы были в восторге, сталкивается с небесным видением, и вы начинаете спорить, то в вас начинают развиваться некоторые конкретные чувства, а именно чувство собственности и чувство собственной правоты, которые Иисус Христос считал ничтожными. Он все- гда был против этих чувств, потому что они являются корнем всего того, что Ему чуждо. «...Жизнь человека не зависит от изо- билия его имения» (Лк. 12:15). Если мы не признаем этого, то это оттого, что мы игнорируем скрытый смысл учения Господа.
Нам нравится развалиться на диване и наслаждаться воспо- минаннями о чудесном опыте, который мы получили. Если хоть один стандарт Нового Завета был вам открыт светом Божьим, а вы так и не подошли к нему и даже не испытываете желания сделать это, то это начало соскальзывания вниз, потому что это означает, что ваша совесть не откликается на истину. После того как истина будет открыта, вы уже не сможете оставаться преж- ним. С этого момента вы либо двигаетесь вперед, как еще более верный ученик Иисуса Христа, либо идете назад, как дезертир.
Освальд Чемберс – Всё ради славы Его - Молитвенные размышления о Боге на каждый день
Пер. с англ. - Санкт-Петербург: «Библейский взгляд», 2023. – 376 с.
ISBN 978-58445-0406-8־
Освальд Чемберс – Всё ради славы Его – Содержание
- Предисловие
- 1 января – 31 декабря
Освальд Чеймберс – Не зная куда – Духовные странствия по страницам книги Бытие
Минск: World Wide Printing, 2003. – 192 c.
ISBN: 1-58712-099-2
Освальд Чеймберс – Не зная куда – Духовные странствия по страницам книги Бытие – Содержание
- Начала всех начал
- Искушение в раю
- Что Бог говорит о грехе
- Эволюция греха
- Тихий голос надежды
- Мрак веры
- Вавилонское столпотворение душ
- В мир иной
- Вперед с Богом
- Танец обстоятельств
- Крайнее изумление
- Непреклонность
- Война
- Все сие преодолеваем
- Курс на звезду
- От добра добра не ищут?
- Непрестанное обращение
- Божьи оговорки
- Благоговение
- Полный восторг
- Друг Божий
- Достижение цели
- И если праведник едва спасается
- Кораблекрушение в тихой гавани
- Филистёрство
- Унижение
- Благость Божья
- Кто из них?
- Условия
- Выше некуда
- Уединение
- Путь Божий
- Вечная цель
- Человек есть человек
- Величие человека
- Святое сватовство
- Познание промысла Божьего
- Закат
- Так было всегда
- Мягкая благодать
- Планы и провидение
- Одинокое странствие
- Любовь
- Вырождение и вероотступничество
- Стечение обстоятельств
- Маханаим
- Дурные предчувствия
- Пенуэл
- Веяние тихого ветра
- Отрок Божий
Чемберс, Освальд - Библейская психология
Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2011. — 272 с. — (Вникай в учение).
ISBN 978-5-904737-25-2
Чемберс, Освальд - Библейская психология – Содержание
Предисловие американского издателя
- Глава 1.Человек: его сотворение, призвание и преображение
- Глава 2. Человек: его сотворение, призвание и преображение. Создание человека
- Глава 3. Человек: его сотворение, призвание и преображение. Падение человека
- Глава 4. Человек: его сотворение, призвание и преображение. Преображение через искупление
- Глава 5. Душа: сущность, существование и проявления
- Глава 6. Душа: сущность, существование и проявления. Основополагающие силы души
- Глава 7. Душа: сущность, существование и проявления. Плотские проявления души
- Глава 8. Душа: сущность, существование и проявления. Прошлое, настоящее и будущее души
- Глава 9. Сердце: средоточие жизни
- Глава 10. Сердце: средоточие жизни. Излучатель личностной жизни
- Глава 11. Сердце: средоточие жизни. Излучатель личностной жизни (продолжение)
- Глава 12. Сердце: средоточие жизни. Место встречи с совершенной жизнью
- Глава 13. Я, мое, мое «я». Я как познающий. Я как «эго»
- Глава 14. Я, мое, мое «я». Я как познаваемый. Мой облик
- Глава 15. Я, мое, мое «я». Я как «я». Мое «я»
- Глава 16. Я, мое, мое «я». Я и совесть
- Глава 17. Дух: владения и владычество Духа. Бытие Троицы
- Глава 18. Дух: владения и владычество Духа. Земная вселенная
- Глава 19. Дух: владения и владычество Духа. Вселенная человека
- Глава 20. Дух: владения и владычество Духа. Вселенная человека (продолжение)
Чеймберс Освальд – Если чего попросите – Размышления о силе молитвы
Пер. с англ. – Кременчуг: «Християнська Зоря», 2014. – 116 с.
Чеймберс Освальд – Если чего попросите - Содержание
От издателя
Введение
- Один. Что доброго в молитве?
- Два. Простота молитвы
- Три. Битва за молитву
- Четыре. Учебная программа предстояния
- Пятъ. Бог молчит. Что дальше?
- Шестъ. Это все объясняет
- Семъ. Молитва во Святом Духе
- Восемъ. Молитва Павла о мгновенном освящении
- Девятъ. Тот самый день
- Десятъ. Ходатайство
- Одиннадцатъ. Ключ к служению
- Двенадцатъ. Непостижимая логика молитвы
Сердечно благодарю