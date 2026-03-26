Чемберс - Доколе не отобразится в вас Христос

Освальд Чемеберсс родился в Шотландии в 1874 году .До самой смерти в 1917 о нем знали не многие христиане в Англии и Америке по трём не­большим публикациям под его именем.

Чемберс был одарённым музыкантом, изучал искусствоведение в Королевской академии искусств в Лондоне. После обращения к Христу он решил стать священником. С 1907 по 1910 год был членом Лиги молитвы. В период с 1911 по 1915 год руководил Библейским колледжем в Клэпхэйме. После начала Первой мировой войны Христианский союз молодёжи призвал его на служение солдатам английской, австралийской и новозеландской армий в Египте в качестве духовного наставника. Чемберс умер 15 ноября 1917 г. от осложнений после операции. Освальд Чемберс был женат на Гертруде Гоббс, которая в течение семи лет их супружеской жизни стенографировала почти все его проповеди, выступления и беседы. На основе этих записей она составила и издала около пятидесяти книг, носящих имя Освальда Чемберса. Самая известная его книга «Всё, что могу, – во славу Его», вышедшая в 1927 году, была переведена более чем на сорок языков и издана миллионными тиражами. В издательстве «Свет на Востоке» книга вышла в переводе Веры Кушнир под названием «Всё моё предельное Господу». Предлагаемая читателям книга «Рассуждения на каждый день года» впервые увидела свет в 1968 году. Она была издана дочерью Освальда Чемберса Кэтлин (1913–1997). На русском языке книга под названием «Доколе не отобразится в вас Христос» выходит впервые. За год до своей смерти Кэтлин Чемберс писала в предисловии к очередному английскому изданию: «Да благословит Бог каждого, кто будет читать эту книгу; да будут размышления, собранные в этой книге, для читателей живыми, так как за ними стоит сила Божья». К этому пожеланию присоединяются и издатели.

Размышления на каждый день года

Перевод с немецкого. – Киев: Світло на Сході, 2021. – 144 с.

Чемберс Освальд - Доколе не отобразится в вас Христос Содержание