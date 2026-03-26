«С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин. 6:66).

Когда Бог Своим Духом через Слово Свое дает видение о том, чего Он хочет, и ваш разум и ваша душа отзываются на него трепетом, то, если вы не будете ходить во свете этого откровения, вы потонете в рабстве той точки зрения, которую Он никогда не имел в виду. Непокорность в разуме этому небесному видению сделает вас рабом тех взглядов, которые чужды Иисусу Христу. Не смотрите ни на кого и не говорите: «Если он придерживает- ся таких взглядов и процветает, почему и я не могу так же?» Вам нужно ходить во свете данного вам откровения и не сравнивать себя с другими, и не осуждать их, это касается только их и Бога. Когда вы обнаружите, что точка зрения, от которой вы были в восторге, сталкивается с небесным видением, и вы начинаете спорить, то в вас начинают развиваться некоторые конкретные чувства, а именно чувство собственности и чувство собственной правоты, которые Иисус Христос считал ничтожными. Он все- гда был против этих чувств, потому что они являются корнем всего того, что Ему чуждо. «...Жизнь человека не зависит от изо- билия его имения» (Лк. 12:15). Если мы не признаем этого, то это оттого, что мы игнорируем скрытый смысл учения Господа.

Нам нравится развалиться на диване и наслаждаться воспо- минаннями о чудесном опыте, который мы получили. Если хоть один стандарт Нового Завета был вам открыт светом Божьим, а вы так и не подошли к нему и даже не испытываете желания сделать это, то это начало соскальзывания вниз, потому что это означает, что ваша совесть не откликается на истину. После того как истина будет открыта, вы уже не сможете оставаться преж- ним. С этого момента вы либо двигаетесь вперед, как еще более верный ученик Иисуса Христа, либо идете назад, как дезертир.

Освальд Чемберс – Всё ради славы Его - Молитвенные размышления о Боге на каждый день

Пер. с англ. - Санкт-Петербург: «Библейский взгляд», 2023. – 376 с.

