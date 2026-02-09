Вы, наверное, скажете, что назвать Дух Святой «забытым Богом» это большая крайность? Возможно, вы согласитесь, что церковь действительно слишком много внимания обращает не на то, на что следует, но подумаете, что забыть о Святом Духе — значит сильно преувеличить. Я думаю иначе.

Мы пренебрегаем Духом Святым и забываем о Нем в своей повседневной жизни. Ни один христианин не станет отрицать существование Духа Святого, но я с уверенностью могу утверждать, что миллионы прихожан американских церквей скажут, что они ни разу за последний год не переживали Его присутствие и действие. И многие из них даже не верят в то, что такое возможно.

Сейчас успех церкви в большей степени определяется количеством людей, а не движением Духа Святого. «Развлекательная» модель церкви успешно прижилась в 1980-х и 1990-х годах, облегчая наше бремя на пару часов в неделю, наполнив наши церкви потребителями, настроенными исключительно на самих себя, а не слугами, готовыми к самопожертвованию и настроенными на волну Святого Духа.

Возможно, мы слишком хорошо знаем нынешнее состояние церкви и настолько удобно устроились, что не способны почувствовать всю тяжесть проблемы. А что, если бы вы выросли на необитаемом острове, и кроме Библии у вас не было бы ни одной книги? Представьте себе, что двадцать лет спустя вас спасают и вы приходите на собрание обычной евангельской церкви. Тысяча шансов, что вы будете шокированы (по многим причинам, но это уже другая история). Прочитав Священное Писание вне контекста культуры современной церкви, вы будете убеждены, что Дух Святой как воздух необходим любому верующему, если он хочет остаться в живых. Вы будете знать, что Дух Святой вел первых христиан на великие необъяснимые поступки, к такой жизни, которую окружающие их люди не могли понять. В конце концов они распространили историю о Божьей благодати по всему миру.

Фрэнсис Чен – Забытый Бог

Москва: Золотые страницы, Издательство «Слово жизни», 2012. – 176 с.

ISBN 978-5-91943-010-0 (рус.)

ISBN 978-1-4347-6795-0 (англ.)

Фрэнсис Чен – Забытый Бог – Содержание

Признания

Введение

Об обложке

Глава 1. У меня есть Иисус. Зачем мне нужен Дух Святой?

Глава 2. Чего вы боитесь?

Глава 3. Богословие о Духе Святом (101)

Глава 4. Почему вы хотите Его?

Глава 5. Истинные взаимоотношения

Глава 6. Забудьте о Его воле на вашу жизнь!

Глава 7. Сверхъестественная церковь

Послесловие

О соавторе

Отрывок из книги «Безумная любовь»