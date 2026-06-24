Ченагцанг - Кармамудра

Эта книга посвящена Кармамудре — «йоге блаженства». Это не просто книга о практике сексуальной йоги, а обзор традиции ваджраяны в целом, а также учений и техник для работы с телом, энергией, умом и эмоциями путём углубления уровня осознавания.

Кармамудра представлена здесь как путь внутреннего преображения, расширения возможностей, сострадания и свободы. Автор рассматривает её в контексте тибетской медицины и буддизма, уделяя внимание правильной мотивации, тантрической анатомии, предварительным практикам, духовному наставничеству и вопросам сексуального здоровья.

Ченагцанг Нида – Кармамудра – Йога блаженства. Сексуальность в тибетской медицине и буддизме

Пер. с англ. В. Вольского. – 2-е изд. – М.: Ганга, 2020. – 544 с. – («Сокровища тибетской медицины».)

ISBN 978-5-907059-52-8

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