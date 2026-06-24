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Ченагцанг - Кармамудра

Ченагцанг - Кармамудра
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Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Health, Эзотеризм

Эта книга посвящена Кармамудре — «йоге блаженства». Это не просто книга о практике сексуальной йоги, а обзор традиции ваджраяны в целом, а также учений и техник для работы с телом, энергией, умом и эмоциями путём углубления уровня осознавания.

Кармамудра представлена здесь как путь внутреннего преображения, расширения возможностей, сострадания и свободы. Автор рассматривает её в контексте тибетской медицины и буддизма, уделяя внимание правильной мотивации, тантрической анатомии, предварительным практикам, духовному наставничеству и вопросам сексуального здоровья.

Ченагцанг Нида – Кармамудра – Йога блаженства. Сексуальность в тибетской медицине и буддизме

Пер. с англ. В. Вольского. – 2-е изд. – М.: Ганга, 2020. – 544 с. – («Сокровища тибетской медицины».)

ISBN 978-5-907059-52-8

Ченагцанг Нида – Кармамудра – Содержание

  • Предисловие

    • Кармамудра и традиция безумной мудрости

    • Предисловие редактора английского перевода

    • Предисловие английского издателя и благодарности

    • Предисловие к русскому изданию

  • Вступление. Взращивание бодхичитты

  • Глава 1. Разъяснения заблуждений

    • Кармамудра в наши дни

    • Расхожие мифы и заблуждения в отношении Кармамудры

  • Глава 2. Сутра и тантра: самоотречение и преображение

    • Знакомство с буддийским путём

    • Ньингма и Сарма: старая и новые школы

    • Мирской и мудрый подходы к сексу

  • Глава 3. Тантрическая тонкая анатомия

    • Истинный Ты: йога и Ваджрное тело

    • Ца, лунг и тигле

  • Глава 4. Стадии практики Кармамудры

    • Правильная мотивация и тантрические предварительные практики

    • Посвящение, передача чтением и наставления

    • Практиковать в своем темпе и на своем уровне

    • Собственно практика

  • Глава 5. Медицина, наука и здоровье

    • Внутренняя наука и наука о здоровье

    • Наука тантрической йоги

    • Кармамудра и сексуальное здоровье

  • Заключение. Посвящение заслуг

  • Тексты Кармамудры

    • Практика Кармамудры, чудлен солнца и луны

    • Быстрый путь великого блаженства изначальной чистоты

    • Песнь Учения

    • Из «Трактата о страсти»

    • Песнь Ютока

  • Библиография

  • Послесловие

  • Об авторе

  • Как следует обращаться с текстами

Views 36
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Added 24.06.2026
Author brat Vadim
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