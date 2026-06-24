Ченагцанг - Кармамудра
Эта книга посвящена Кармамудре — «йоге блаженства». Это не просто книга о практике сексуальной йоги, а обзор традиции ваджраяны в целом, а также учений и техник для работы с телом, энергией, умом и эмоциями путём углубления уровня осознавания.
Кармамудра представлена здесь как путь внутреннего преображения, расширения возможностей, сострадания и свободы. Автор рассматривает её в контексте тибетской медицины и буддизма, уделяя внимание правильной мотивации, тантрической анатомии, предварительным практикам, духовному наставничеству и вопросам сексуального здоровья.
Ченагцанг Нида – Кармамудра – Йога блаженства. Сексуальность в тибетской медицине и буддизме
Пер. с англ. В. Вольского. – 2-е изд. – М.: Ганга, 2020. – 544 с. – («Сокровища тибетской медицины».)
ISBN 978-5-907059-52-8
Ченагцанг Нида – Кармамудра – Содержание
Предисловие
Кармамудра и традиция безумной мудрости
Предисловие редактора английского перевода
Предисловие английского издателя и благодарности
Предисловие к русскому изданию
Вступление. Взращивание бодхичитты
Глава 1. Разъяснения заблуждений
Кармамудра в наши дни
Расхожие мифы и заблуждения в отношении Кармамудры
Глава 2. Сутра и тантра: самоотречение и преображение
Знакомство с буддийским путём
Ньингма и Сарма: старая и новые школы
Мирской и мудрый подходы к сексу
Глава 3. Тантрическая тонкая анатомия
Истинный Ты: йога и Ваджрное тело
Ца, лунг и тигле
Глава 4. Стадии практики Кармамудры
Правильная мотивация и тантрические предварительные практики
Посвящение, передача чтением и наставления
Практиковать в своем темпе и на своем уровне
Собственно практика
Глава 5. Медицина, наука и здоровье
Внутренняя наука и наука о здоровье
Наука тантрической йоги
Кармамудра и сексуальное здоровье
Заключение. Посвящение заслуг
Тексты Кармамудры
Практика Кармамудры, чудлен солнца и луны
Быстрый путь великого блаженства изначальной чистоты
Песнь Учения
Из «Трактата о страсти»
Песнь Ютока
Библиография
Послесловие
Об авторе
Как следует обращаться с текстами
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