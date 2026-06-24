Ченагцанг - Тибетское искусство омоложения
Эта уникальная книга — популярное практическое руководство по чулену, тибетскому искусству долгой жизни. Она знакомит читателя с классическими представлениями одной из древнейших медицинских систем Востока о продлении жизни, омоложении и оздоровлении. Вы получите эффективные и доступные рецепты чулена, а также индивидуальные рекомендации, информацию о необходимых методах подготовки и сопутствующих практиках Сова Ригпа.
Книга адресована широкому кругу читателей, способных по достоинству оценить тибетское искусство омоложения и продления жизни. Она будет полезна и профессионалам в области Сова Ригпа, и студентам, изучающим тибетскую медицину, и всем, кто интересуется восточными практиками, методами оздоровления, здорового образа жизни, йогой и медитацией.
Ченагцанг Нида – Тибетское искусство омоложения – Древняя мудрость Тибета для омоложения, повышения сексуальной энергии и жизненных сил
Составитель и редактор Т. Ульянова. – М.: Ганга, 2022. – 496 с. – (Библиотека SKY (МАТТМ).)
ISBN 978-5-907432-49-9
Ченагцанг Нида – Тибетское искусство омоложения – Содержание
Введение
Что такое чулен
Для чего нам нужен чулен
Духовный чулен
Чулен Сова Ригпа
Вопросы и ответы
Глава 1. Основы
Сова Ригпа
Чулен как часть Сова Ригпа
Великий врач Сова Ригпа
Чулен и «Джуд Ши»
Четыре медицинские тантры
Тантра основ
Здоровье и болезнь
Три дерева тибетской медицины
Три яда ума
Стресс
Медитация
Чулен и буддизм
Глава 2. Оздоровление согласно Сова Ригпа
Как жить долго и без болезней
Две цели Сова Ригпа
Первичные причины
Вторичные причины, или условия
Глава 3. Чулен в Сова Ригпа
Восьмой раздел Тантры объяснений, глава 23
1. Как жить не болея
2. Продление жизни
Глава 4. Индивидуальная типология
Конституциональные типы
Три жизненных начала
Типы
Как узнать ваш тип
Люди лунг
Люди трипа
Люди бекен
Чулен и конституциональный тип
Конституциональный тип и медитация
Глава 5. Чулены
Чулены для разных случаев
Чулен для лунг
Чулен для трипа
Чулен для бекен
Чулены на основе граната
Чулен на основе цветов рододендрона
Чулен на основе кальцита
Чулен для смешанных типов
Чулен для повышения уровня энергии
Чулен-тоник для основных органов
Метог чулен (Цветочный чулен)
Древесный чулен
Четыре нектара иamp; пять эссенций
Чулены для усиления сексуальной энергии
Приготовление чуленов
Глава 6. Дыхание и чулен
Дыхательные упражнения
Ветер
Три фазы дыхания и омоложение
Позиция с семью характеристиками
Девять очищающих дыханий
Ваджрное дыхание
Йога вазы
Глава 7. Медитация чулена
Наделение силой
Великий чулен
Малый чулен
Подготовка к чулену
Дополнение — «Голубой берилл» о чулене
Глава 90. Омоложение посредством чулена
Глава 91. Укрепление сексуальной энергии
Приложение 1. О тибетских методах омоложения
Приложение 2. Тексты по чулену
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