Ченагцанг - Тибетское искусство омоложения

Эта уникальная книга — популярное практическое руководство по чулену, тибетскому искусству долгой жизни. Она знакомит читателя с классическими представлениями одной из древнейших медицинских систем Востока о продлении жизни, омоложении и оздоровлении. Вы получите эффективные и доступные рецепты чулена, а также индивидуальные рекомендации, информацию о необходимых методах подготовки и сопутствующих практиках Сова Ригпа.

Книга адресована широкому кругу читателей, способных по достоинству оценить тибетское искусство омоложения и продления жизни. Она будет полезна и профессионалам в области Сова Ригпа, и студентам, изучающим тибетскую медицину, и всем, кто интересуется восточными практиками, методами оздоровления, здорового образа жизни, йогой и медитацией.

Ченагцанг Нида – Тибетское искусство омоложения – Древняя мудрость Тибета для омоложения, повышения сексуальной энергии и жизненных сил

Составитель и редактор Т. Ульянова. – М.: Ганга, 2022. – 496 с. – (Библиотека SKY (МАТТМ).)

ISBN 978-5-907432-49-9

Ченагцанг Нида – Тибетское искусство омоложения – Содержание