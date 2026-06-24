Ченагцанг - Тонкая анатомия
Эта книга знакомит современного читателя с тонкой анатомией — уникальной областью тибетского знания о теле, энергии и уме, тесно связанной с тибетской медициной, йогой и медитацией. В ней описывается энергетическая структура человека: каналы, чакры, ветры-энергии, капли энергии, а также взаимосвязь тела, речи и ума в контексте здоровья, духовной практики и понимания человеческой природы.
Особое значение книги состоит в том, что она соединяет практическое изложение тибетской медицинской традиции с материалами классических источников. В приложении приводится трактат Третьего Кармапы Ранджунга Дордже «Забмо Нангдон» («Глубокий внутренний смысл») с комментариями Джамгона Конгтрула Лодрё Тхае, что делает издание ценным введением в тибетскую антропологию, медицину, йогу, медитацию и буддийское понимание внутренней структуры человека.
Ченагцанг Нида – Тонкая анатомия – В тибетской медицине, йоге и медитации
Нида Ченагцанг. Тонкая анатомия в тибетской медицине, йоге и медитации. Ключ к энергетической структуре человека / пер. с англ. Т. Ульяновой, В. Вольского. – М.: Ганга, 2020. – 884 с.: ил. – (Библиотека Международной академии традиционной тибетской медицины.)
ISBN 978-5-907243-06-4
Ченагцанг Нида – Тонкая анатомия – Содержание
Нида Ченагцанг
Предисловие составителя
Благодарности
Введение
О тонкой анатомии
Тонкая анатомия и буддизм
Тонкая анатомия и тибетская медицина
Тибетская медицина и Сова Ригпа
Четыре медицинские тантры и современная медицина
Три аспекта здоровья
Место тонкой анатомии в тибетской медицине
Глава 1. Основные понятия тонкой анатомии
Тело, речь и ум — три раздела анатомии ваджрного тела
Ца, лунг, тигле
Энергетическая структура тела
Каналы и здоровье
Энергия лунг и мысли
Что такое ваджра
Глава 2. Анатомия тела
Пять совершенных очищений
Развитие плода
Каналы
Три канала-королевы
Пять чакр
Великие каналы и дополнительные чакры
Негативные каналы
Мужские, женские и нейтральные каналы
Поток жизненной энергии
Физический аспект тела
Мысль
Глава 3. Анатомия речи
Элементы
Ветры в тонкой анатомии
Пять коренных ветров
Пять ветров ответвлений
Циркуляция ветров пяти элементов
Буквы, гласные и сочетания
Мантры и речь
Глава 4. Анатомия ума
Что такое ум
Виды сознания
Как работает ум
Энергетический поток
Циркуляция солнечной и лунной энергий
Блаженство
Медитации
Пять мудростей
Неконцептуальность
Сосредоточенный ум
Глава 5. Нераздельность тела, речи и ума
Нераздельность
Взаимозависимость
Формирование тела, жизнь и смерть
Глава 6. Ла
Что такое ла
Схемы движения ла
Циркуляция ла
Потеря ла
Восстановление ла
Защита ла
Энергия ла после смерти
Глава 7. Бардо
Бардо жизни
Бардо смерти
Кармические точки
Семь признаков сидпай бардо
Глава 8. Учение о 78 ветрах из «Сутры вхождения в утробу»
Глава 9. Формирование тела с точки зрения Сориг
Дерево «Четырёх тантр»
Формирование тела согласно «Четырём медицинским тантрам»
Эмбриология
Метафоры тела
Функционирование тела
Признаки разрушения тела
Глава 10. Глубокий внутренний смысл
Причины и условия
Развитие тела
Каналы
Ветры
Тигле
Учение о знании и сознании
Связь с окружением
Образы будд
Средства очищения
Соотношение со стадиями пути
Заключение
Приложение 1. «Забмо Нангдон»
Приложение 2. Комментарий к «Забмо Нангдон»
Послесловие
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