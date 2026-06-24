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Ченагцанг - Тонкая анатомия

Ченагцанг - Тонкая анатомия
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Category ESXATOS BOOKS, Religious Studies Atheism, Shamanism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Health, Эзотеризм
Series Библиотека МАTTM (3 books)

Эта книга знакомит современного читателя с тонкой анатомией — уникальной областью тибетского знания о теле, энергии и уме, тесно связанной с тибетской медициной, йогой и медитацией. В ней описывается энергетическая структура человека: каналы, чакры, ветры-энергии, капли энергии, а также взаимосвязь тела, речи и ума в контексте здоровья, духовной практики и понимания человеческой природы.

Особое значение книги состоит в том, что она соединяет практическое изложение тибетской медицинской традиции с материалами классических источников. В приложении приводится трактат Третьего Кармапы Ранджунга Дордже «Забмо Нангдон» («Глубокий внутренний смысл») с комментариями Джамгона Конгтрула Лодрё Тхае, что делает издание ценным введением в тибетскую антропологию, медицину, йогу, медитацию и буддийское понимание внутренней структуры человека.

Ченагцанг Нида – Тонкая анатомия – В тибетской медицине, йоге и медитации

Нида Ченагцанг. Тонкая анатомия в тибетской медицине, йоге и медитации. Ключ к энергетической структуре человека / пер. с англ. Т. Ульяновой, В. Вольского. – М.: Ганга, 2020. – 884 с.: ил. – (Библиотека Международной академии традиционной тибетской медицины.)
ISBN 978-5-907243-06-4

Ченагцанг Нида – Тонкая анатомия – Содержание

  • Нида Ченагцанг

  • Предисловие составителя

  • Благодарности

  • Введение

    • О тонкой анатомии

    • Тонкая анатомия и буддизм

    • Тонкая анатомия и тибетская медицина

    • Тибетская медицина и Сова Ригпа

    • Четыре медицинские тантры и современная медицина

    • Три аспекта здоровья

    • Место тонкой анатомии в тибетской медицине

  • Глава 1. Основные понятия тонкой анатомии

    • Тело, речь и ум — три раздела анатомии ваджрного тела

    • Ца, лунг, тигле

    • Энергетическая структура тела

    • Каналы и здоровье

    • Энергия лунг и мысли

    • Что такое ваджра

  • Глава 2. Анатомия тела

    • Пять совершенных очищений

    • Развитие плода

    • Каналы

    • Три канала-королевы

    • Пять чакр

    • Великие каналы и дополнительные чакры

    • Негативные каналы

    • Мужские, женские и нейтральные каналы

    • Поток жизненной энергии

    • Физический аспект тела

    • Мысль

  • Глава 3. Анатомия речи

    • Элементы

    • Ветры в тонкой анатомии

    • Пять коренных ветров

    • Пять ветров ответвлений

    • Циркуляция ветров пяти элементов

    • Буквы, гласные и сочетания

    • Мантры и речь

  • Глава 4. Анатомия ума

    • Что такое ум

    • Виды сознания

    • Как работает ум

    • Энергетический поток

    • Циркуляция солнечной и лунной энергий

    • Блаженство

    • Медитации

    • Пять мудростей

    • Неконцептуальность

    • Сосредоточенный ум

  • Глава 5. Нераздельность тела, речи и ума

    • Нераздельность

    • Взаимозависимость

    • Формирование тела, жизнь и смерть

  • Глава 6. Ла

    • Что такое ла

    • Схемы движения ла

    • Циркуляция ла

    • Потеря ла

    • Восстановление ла

    • Защита ла

    • Энергия ла после смерти

  • Глава 7. Бардо

    • Бардо жизни

    • Бардо смерти

    • Кармические точки

    • Семь признаков сидпай бардо

  • Глава 8. Учение о 78 ветрах из «Сутры вхождения в утробу»

  • Глава 9. Формирование тела с точки зрения Сориг

    • Дерево «Четырёх тантр»

    • Формирование тела согласно «Четырём медицинским тантрам»

    • Эмбриология

    • Метафоры тела

    • Функционирование тела

    • Признаки разрушения тела

  • Глава 10. Глубокий внутренний смысл

    • Причины и условия

    • Развитие тела

    • Каналы

    • Ветры

    • Тигле

    • Учение о знании и сознании

    • Связь с окружением

    • Образы будд

    • Средства очищения

    • Соотношение со стадиями пути

  • Заключение

  • Приложение 1. «Забмо Нангдон»

  • Приложение 2. Комментарий к «Забмо Нангдон»

  • Послесловие

Views 33
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Added 24.06.2026
Author brat Vadim
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