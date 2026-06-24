Эта книга знакомит современного читателя с тонкой анатомией — уникальной областью тибетского знания о теле, энергии и уме, тесно связанной с тибетской медициной, йогой и медитацией. В ней описывается энергетическая структура человека: каналы, чакры, ветры-энергии, капли энергии, а также взаимосвязь тела, речи и ума в контексте здоровья, духовной практики и понимания человеческой природы.

Особое значение книги состоит в том, что она соединяет практическое изложение тибетской медицинской традиции с материалами классических источников. В приложении приводится трактат Третьего Кармапы Ранджунга Дордже «Забмо Нангдон» («Глубокий внутренний смысл») с комментариями Джамгона Конгтрула Лодрё Тхае, что делает издание ценным введением в тибетскую антропологию, медицину, йогу, медитацию и буддийское понимание внутренней структуры человека.

Ченагцанг Нида – Тонкая анатомия – В тибетской медицине, йоге и медитации

Нида Ченагцанг. Тонкая анатомия в тибетской медицине, йоге и медитации. Ключ к энергетической структуре человека / пер. с англ. Т. Ульяновой, В. Вольского. – М.: Ганга, 2020. – 884 с.: ил. – (Библиотека Международной академии традиционной тибетской медицины.)

ISBN 978-5-907243-06-4

Ченагцанг Нида – Тонкая анатомия – Содержание