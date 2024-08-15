Когда ум христианина начинает изучать его социальное окружение, возникает внутренний дискомфорт и временами сильное страдание. Скорбь наполняет наши сердца, когда мы размышляем о моральном климате века, в котором мы живем. Наш род развращенный. Зло велико в нашем человеческом мире, что мы не можем измерить его все сразу ни умственно, ни эмоционально. Даже малая часть нечестия нашего времени может шокировать, когда мы видим ее близко. Таким образом, мы должны исследовать современные проблемы, рассматривая нашу культуру через призму Десяти заповедей, сосредотачиваясь только на одной за раз. Решение вопроса порока и страдания нашего общества должно также осуществляться с применением Божьих моральных законов, одного за другим.

Размышляли ли вы когда-нибудь о развращенности рода сего, усаживая своих детей в автомобиль по утрам в день Господень? Когда вы находитесь на пути в воскресную школу и на богослужение, вы замечаете, что дороги уже полны автомобилей и грузовиков. И вы знаете, что для большинства из них церковь не является пунктом назначения. Большинство людей в автомобилях едут на охоту, на рыбалку, на экскурсию, играть в гольф, в парк с аттракционами, на спортивные соревнования, на рынок, на концерт и на пляж. Наши воскресные школы не переполнены.

По пути в церковь вы можете проехать мимо большой школы. Общественное образование находится в кризисе морали. Наркотическая и алкогольная зависимость является серьезной угрозой для нашей молодежи, вызывает огромные страдания и уничтожение отдельных людей, семей и общества в целом. Беспорядочная половая жизнь не контролируется среди большого числа наших подростков. Хотя предпринимаются усилия, чтобы замалчивать эти вопросы, возрастает как возмущение против властей, так и количество самоубийств. Педагоги обеспокоены и обещают учить «ценностям,>. Тем не менее христианин знает, что наши школы не намерены учить страху Божьему, который является основанием моральной силы. Если бы только молодые люди посещали церкви, где учат истинной морали! Если бы только один день в неделю посвящался тому, чтобы учить их страху Божьему и пониманию Его заповедей!