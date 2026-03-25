Чепайтите - Патер

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, History, *Biographies Memoirs

Книга «Патер» — это первая полная биография одного из самых почитаемых духовных лидеров Литвы XX века, монаха-капуцина отца Станисловаса (Альфонсаса Добровольскиса). Написанная дочерью известной переводчицы Натальи Трауберг, книга сочетает в себе строгую архивную точность и живые, теплые воспоминания русской интеллигенции, для которой глухой литовский приход Пабярже стал островом свободы и подлинной веры в годы советского застоя.

Жизнь отца Станисловаса — это зеркало трагедий и триумфов прошлого столетия: от спасения евреев в годы оккупации до десяти лет сталинских лагерей в Инте и Воркуте, от преследований КГБ до возрождения независимой Литвы. Автор мастерски избегает сухого жизнеописания, рисуя образ человека глубокого смирения, обладавшего редким даром «богословия беседы» и умением находить общий язык с кем угодно — от хиппи и диссидентов до простых колхозников.

Мария Пранцишка Чепайтите - Патер

Москва: Издательство Францисканцев, 2023. — 516 с.
ISBN: 978-5-89332-404-4

Мария Пранцишка Чепайтите - Патер - Содержание

  • До Пабярже (1918–1966): Становление призвания в ордене капуцинов, рукоположение в годы войны, арест и лагерная одиссея. В ГУЛАГе отец Станисловас духовно окормлял литовское сопротивление и сохранял рукописи философа Льва Карсавина.

  • Феномен Пабярже (1966–1990): Превращение заброшенного прихода в уникальный музей «поющих вещей» и центр паломничества. Здесь спасались старинные кресты-солнышки, алтарные скульптуры и души людей, искавших истину вне официальной идеологии.

  • После Пабярже (1990–2005): Восстановление монастыря в Дотнуве в независимой Литве. Время новых вызовов, государственных наград и неизменной верности своему девизу: «Со всеми считайся, а туфельки ставь ровно».

Related Books

All Books