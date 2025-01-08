Чепмен Гэри - Брачный завет
Гэри Чепмен - Брачный завет
Санкт-Петербург: Библейский взгляд, 2005 г. — 272 с.
ISBN 5-8445-0115-2
Гэри Чепмен - Брачный завет - Содержание
Введение
Глава 1. Брак по контракту
Глава 2. Брак по завету
Глава 3. Брачный завет: мечта или реальность?
Глава 4. Почему так важна близость?
Глава 5. Общение: дорога к близости
Глава 6. Неправильные методы общения
Глава 7. Пять уровней общения
Глава 8. Познай себя: опыт и его значение
Глава 9. Познай себя: эмоции, желания и выбор
Глава 10. Освоить искусство самораскрытия
Глава 11. Готовность расти: приоритеты и цели
Глава 12. Удели время важному
Глава 13. Признать различия
Глава 14. Превратить различия в источник удовлетворения
Глава 15. Почему я занимаю оборонительную позицию?
Глава 16. Преодолевая барьеры обороны
Глава 17. Близость: обнаженные и без чувства стыда
Глава 18. Потом появилась одежда
Глава 19. Эмоциональная близость
Глава 20. Интеллектуальная близость
Глава 21. Сексуальная близость
Глава 22. Духовная близость
Глава 23. Почему мне никто об этом не говорил?
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