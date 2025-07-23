Чепмен Гері - Гнів - Як опанувати негативні емоції
Гнів присутній усюди. Чоловік і жінка в подружжі гніваються одне на одного, працівники злі на свого керівника. Підлітки сердяться на батьків, і навпаки. Громадяни скаржаться на владу. Телебачення щоденно транслює новини про розлючених демонстрантів, що з гнівом вигукують свої гасла. Достатньо трохи побути у великому аеропорту в той час, коли через негоду відмінили рейси, і ви побачите гнів у всій його реальності.
Багато з нас злі самі на себе. Часом ми гніваємося і водночас вважаємо, «що не повинні мати таких почуттів». Або ж ми спостерігаємо, як наші діти зовсім неадекватно виявляють свій гнів, і усвідомлюємо, що наше завдання — допомогти їм подолати негативні емоції.
Без сумніву, більшість людей «мають проблеми» з гнівом. До того ж християни завжди дуже переживають з приводу того, що і в них виникають ці сильні й непрості емоції. Чи можуть ті, хто наслідує Христа, якось виявляти свій гнів? Що нам говорить про це Біблія? Чи може гнів хоч колись бути добрим?
Якщо в пошуках відповіді на ці запитання ви заглянете в інтернет і в пошуковій сторінці наберете слово «гнів», то неодмінно знайдете безліч інформації. Проте все, що написано на цю тематику, не відповідає на два фундаментальних запитання: «Звідки походить гнів? Яка його мета?». Чому чоловіки і жінки переживають гнів? Щоб зрозуміти мету гніву, треба зрозуміти, звідки він походить; розуміння ж мети гніву потрібне нам для того, що використовувати його конструктивно.
Небагато з тих книг і статей, які таки піднімають питання походження гніву, розглядають це почуття як спосіб вижити на ранньому етапі еволюційного розвитку людини. Гнів — це наче «природний спосіб» підготувати людей до відповіді у разі небезпеки. Як спеціаліст у галузі антропології, я переконаний, що цей погляд абсолютно помилковий і зовсім не відповідає дійсності.
Ґері Чепмен — Гнів. Як опанувати негативні емоції
Львів : Свічадо, 2024. — 224 с. — (вид. 2-ге, випр. і доп.)
ISBN 978-966-938-611-3
Ґері Чепмен — Гнів. Як опанувати негативні емоції — Зміст
- Вступ. Світ, сповнений гніву
- Розділ 1. Звідки походить гнів
- Розділ 2. Коли гнів може служити на добро
- Розділ 3. Коли ви гніваєтеся справедливо
- Розділ 4. Коли гнів безпідставний
- Розділ 5. Як поводитися з «поганим» гнівом
- Розділ 6. Вибухи: зовнішні і внутрішні
- Розділ 7. Гнів, що триває роками
- Розділ 8. Чи можливе прощення?
- Розділ 9. Коли ви гніваєтеся на чоловіка чи дружину
- Розділ 10. Як допомогти дітям впоратися з гнівом
- Розділ 11. Коли ви гніваєтеся на Бога
- Розділ 12. Коли ви гніваєтеся на себе
- Розділ 13. Коли ви зустрічаєте розгнівану людину
- Післямова
- Подяка
- Особистий опитувальник щодо гніву
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