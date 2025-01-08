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Чепмен Гэри - На грани

Чепмен Гэри - На грани - Что делать, когда кажется, семью не спасти
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Чепмен Гэри - На грани - Что делать, когда кажется, семью не спасти

Пер. с англ. - СПб.: Виссон, 2019. - 256 с. - (Христианская семья).
ISBN 978-5-9909244-0 -1

Чепмен Гэри - На грани – Содержание

Вступление

Часть I. Когда вы в отчаянии

  • Глава 1. Долина боли

  • Глава 2. С чего начать: отношение и действия

  • Глава 3. «Почему он так поступил?»

Часть II. Безучастные супруги

  • Глава 4. Безответственные супруги

  • Глава 5. Супруги-трудоголики

  • Глава 6. Депрессивные супруги

Часть III. Супруги, склонные к насилию

  • Глава 7. Контролирующие супруги

  • Глава 8. Вербальное насилие в семье

  • Глава 9. Физическое насилие в семье

  • Глава 10. Сексуальное насилие в семье

Часть IV. Неконтактные супруги

  • Глава 11. Необщительные супруги

  • Глава 12. Неверные супруги

  • Глава 13. Супруги - алкоголики/наркоманы

Заключительное слово. Надежда есть!

Примечания

Благодарности

Views 313
Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2025
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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