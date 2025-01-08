Чепмен Гэри - На грани - Что делать, когда кажется, семью не спасти

Пер. с англ. - СПб.: Виссон, 2019. - 256 с. - (Христианская семья).

ISBN 978-5-9909244-0 -1

Чепмен Гэри - На грани – Содержание

Вступление

Часть I. Когда вы в отчаянии

Глава 1. Долина боли

Глава 2. С чего начать: отношение и действия

Глава 3. «Почему он так поступил?»

Часть II. Безучастные супруги

Глава 4. Безответственные супруги

Глава 5. Супруги-трудоголики

Глава 6. Депрессивные супруги

Часть III. Супруги, склонные к насилию

Глава 7. Контролирующие супруги

Глава 8. Вербальное насилие в семье

Глава 9. Физическое насилие в семье

Глава 10. Сексуальное насилие в семье

Часть IV. Неконтактные супруги

Глава 11. Необщительные супруги

Глава 12. Неверные супруги

Глава 13. Супруги - алкоголики/наркоманы

Заключительное слово. Надежда есть!

Примечания

Благодарности