Чепмен Гэри - На грани
Чепмен Гэри - На грани - Что делать, когда кажется, семью не спасти
Пер. с англ. - СПб.: Виссон, 2019. - 256 с. - (Христианская семья).
ISBN 978-5-9909244-0 -1
Чепмен Гэри - На грани – Содержание
Вступление
Часть I. Когда вы в отчаянии
Глава 1. Долина боли
Глава 2. С чего начать: отношение и действия
Глава 3. «Почему он так поступил?»
Часть II. Безучастные супруги
Глава 4. Безответственные супруги
Глава 5. Супруги-трудоголики
Глава 6. Депрессивные супруги
Часть III. Супруги, склонные к насилию
Глава 7. Контролирующие супруги
Глава 8. Вербальное насилие в семье
Глава 9. Физическое насилие в семье
Глава 10. Сексуальное насилие в семье
Часть IV. Неконтактные супруги
Глава 11. Необщительные супруги
Глава 12. Неверные супруги
Глава 13. Супруги - алкоголики/наркоманы
Заключительное слово. Надежда есть!
Примечания
Благодарности
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