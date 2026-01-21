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Чепмен Гэри - Неблагополучные браки

Чепмен Гэри - Неблагополучные браки
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

«Неблагополучные браки» — это книга надежды для тех, кто чувствует себя в тупике. Гэри Чепмен уходит от легких советов и говорит о «трудной любви» — любви, которая требует огромного терпения, мужества и веры. Он дает практические рекомендации, как вести себя, если супруг ушел из дома, завел интрижку или просто стал абсолютно холодным.

Основная ценность книги в том, что она снимает с читателя чувство бессилия. Автор предлагает конкретные действия, которые помогают сохранить достоинство и при этом оставить дверь открытой для восстановления отношений. Это глубоко сострадательный труд, сочетающий в себе библейские принципы и проверенные методы психологической помощи в самых экстремальных семейных ситуациях.

Гэри Чепмен - Неблагополучные браки

Русское издание. «Библия для всех», 2011 273 с
ISBN 978-5-7454-1268-4

Гэри Чепмен - Неблагополучные браки - Содержание

  • Глава 1. Неблагополучные браки

  • Глава 2. Реальная жизнь

  • Глава 3. Как понять то, что скрыто от глаз

  • Глава 4. Безответственные супруги

  • Глава 5. Трудоголики

  • Глава 6. деспотичный супруг

  • Глава 7. Необщительный супруг

  • Глава 8. Злоречивый

  • Глава 9. Агрессивные супруги

  • Глава 10. Сексуально подавленные и подавляющие супруги

  • Глава 11. Неверные супруги

  • Глава 12. Алкоголики и наркоманы

  • Глава 13. Супруги, пребывающие в депрессии

  • Глава 14. Браки, полные надежды

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Added 21.01.2026
Author brat christifid
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