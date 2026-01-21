Чепмен Гэри - Неблагополучные браки
«Неблагополучные браки» — это книга надежды для тех, кто чувствует себя в тупике. Гэри Чепмен уходит от легких советов и говорит о «трудной любви» — любви, которая требует огромного терпения, мужества и веры. Он дает практические рекомендации, как вести себя, если супруг ушел из дома, завел интрижку или просто стал абсолютно холодным.
Основная ценность книги в том, что она снимает с читателя чувство бессилия. Автор предлагает конкретные действия, которые помогают сохранить достоинство и при этом оставить дверь открытой для восстановления отношений. Это глубоко сострадательный труд, сочетающий в себе библейские принципы и проверенные методы психологической помощи в самых экстремальных семейных ситуациях.
Гэри Чепмен - Неблагополучные браки
Русское издание. «Библия для всех», 2011 273 с
ISBN 978-5-7454-1268-4
Гэри Чепмен - Неблагополучные браки - Содержание
Глава 1. Неблагополучные браки
Глава 2. Реальная жизнь
Глава 3. Как понять то, что скрыто от глаз
Глава 4. Безответственные супруги
Глава 5. Трудоголики
Глава 6. деспотичный супруг
Глава 7. Необщительный супруг
Глава 8. Злоречивый
Глава 9. Агрессивные супруги
Глава 10. Сексуально подавленные и подавляющие супруги
Глава 11. Неверные супруги
Глава 12. Алкоголики и наркоманы
Глава 13. Супруги, пребывающие в депрессии
Глава 14. Браки, полные надежды
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