Чепмен Гэри - Оборотная сторона любви
Книга «Оборотная сторона любви» — это глубокое исследование того, как сохранить близость, когда внутри кипит раздражение. Чепмен убедительно доказывает: гнев — это «оборотная сторона» нашей способности любить. Мы гневаемся только на то, что нам дорого или что нарушает наши представления о добре.
Автор учит читателя не бояться своего гнева и не стыдиться его, а превращать его в созидательную силу. Книга наполнена практическими упражнениями и примерами из жизни, которые помогают «приручить» эту эмоцию. Это незаменимое руководство для тех, кто хочет научиться разрешать конфликты мирно, защищать свои границы без агрессии и восстанавливать отношения даже после серьезных эмоциональных потрясений.
Гэри Чепмен - Оборотная сторона любви
СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. — 288 с.
ISBN 5-7454-0838-3
Гэри Чепмен - Оборотная сторона любви - Содержание
Введение. ЧТО ТАКОЕ ГНЕВ, И КАК С НИМ СПРАВИТЬСЯ
Глава 1. ПОЧЕМУ ЛЮДИ СЕРДЯТСЯ?
Глава 2. ЗАЧЕМ НУЖЕН ГНЕВ?
Глава 3. КАК СДЕЛАТЬ ГНЕВ ПОЛЕЗНЫМ?
Глава 4. КОГДА ПРИРОДА ГНЕВА ИСКАЖЕНА
Глава 5. ЧТО ДЕЛАТЬ С НЕОБОСНОВАННЫМ ГНЕВОМ
Глава 6. ДЕСТРУКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ НА ГНЕВ
Глава 7. КАК СПРАВИТЬСЯ С НАКОПИВШИМСЯ ГНЕВОМ
Глава 8. ГНЕВ И ПРОЩЕНИЕ
Глава 9. ГНЕВ В БРАКЕ
Глава 10. КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ СПРАВЛЯТЬСЯ С ГНЕВОМ
Глава 11. КОГДА ВЫ СЕРДИТЕСЬ НА БОГА.
Глава 12. КОГДА ВЫ СЕРДИТЕСЬ НА СЕБЯ
Глава 13. КОГДА ВЫ СТАЛКИВАЕТЕСЬ С РАЗГНЕВАННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Эпилог. БОЖЬЯ ПРИРОДА В ЧЕЛОВЕКЕ
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