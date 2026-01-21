Чепмен Гэри - Оборотная сторона любви

Книга «Оборотная сторона любви» — это глубокое исследование того, как сохранить близость, когда внутри кипит раздражение. Чепмен убедительно доказывает: гнев — это «оборотная сторона» нашей способности любить. Мы гневаемся только на то, что нам дорого или что нарушает наши представления о добре.

Автор учит читателя не бояться своего гнева и не стыдиться его, а превращать его в созидательную силу. Книга наполнена практическими упражнениями и примерами из жизни, которые помогают «приручить» эту эмоцию. Это незаменимое руководство для тех, кто хочет научиться разрешать конфликты мирно, защищать свои границы без агрессии и восстанавливать отношения даже после серьезных эмоциональных потрясений.

Гэри Чепмен - Оборотная сторона любви

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. — 288 с.

ISBN 5-7454-0838-3

Гэри Чепмен - Оборотная сторона любви - Содержание

Введение. ЧТО ТАКОЕ ГНЕВ, И КАК С НИМ СПРАВИТЬСЯ

Глава 1. ПОЧЕМУ ЛЮДИ СЕРДЯТСЯ?

Глава 2. ЗАЧЕМ НУЖЕН ГНЕВ?

Глава 3. КАК СДЕЛАТЬ ГНЕВ ПОЛЕЗНЫМ?

Глава 4. КОГДА ПРИРОДА ГНЕВА ИСКАЖЕНА

Глава 5. ЧТО ДЕЛАТЬ С НЕОБОСНОВАННЫМ ГНЕВОМ

Глава 6. ДЕСТРУКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ НА ГНЕВ

Глава 7. КАК СПРАВИТЬСЯ С НАКОПИВШИМСЯ ГНЕВОМ

Глава 8. ГНЕВ И ПРОЩЕНИЕ

Глава 9. ГНЕВ В БРАКЕ

Глава 10. КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ СПРАВЛЯТЬСЯ С ГНЕВОМ

Глава 11. КОГДА ВЫ СЕРДИТЕСЬ НА БОГА.

Глава 12. КОГДА ВЫ СЕРДИТЕСЬ НА СЕБЯ

Глава 13. КОГДА ВЫ СТАЛКИВАЕТЕСЬ С РАЗГНЕВАННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Эпилог. БОЖЬЯ ПРИРОДА В ЧЕЛОВЕКЕ