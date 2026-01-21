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Чепмен Гэри - Оборотная сторона любви

Чепмен Гэри - Оборотная сторона любви
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга «Оборотная сторона любви» — это глубокое исследование того, как сохранить близость, когда внутри кипит раздражение. Чепмен убедительно доказывает: гнев — это «оборотная сторона» нашей способности любить. Мы гневаемся только на то, что нам дорого или что нарушает наши представления о добре.

Автор учит читателя не бояться своего гнева и не стыдиться его, а превращать его в созидательную силу. Книга наполнена практическими упражнениями и примерами из жизни, которые помогают «приручить» эту эмоцию. Это незаменимое руководство для тех, кто хочет научиться разрешать конфликты мирно, защищать свои границы без агрессии и восстанавливать отношения даже после серьезных эмоциональных потрясений.

Гэри Чепмен - Оборотная сторона любви

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. — 288 с.
ISBN 5-7454-0838-3

Гэри Чепмен - Оборотная сторона любви - Содержание

Введение. ЧТО ТАКОЕ ГНЕВ, И КАК С НИМ СПРАВИТЬСЯ

  • Глава 1. ПОЧЕМУ ЛЮДИ СЕРДЯТСЯ?

  • Глава 2. ЗАЧЕМ НУЖЕН ГНЕВ?

  • Глава 3. КАК СДЕЛАТЬ ГНЕВ ПОЛЕЗНЫМ?

  • Глава 4. КОГДА ПРИРОДА ГНЕВА ИСКАЖЕНА

  • Глава 5. ЧТО ДЕЛАТЬ С НЕОБОСНОВАННЫМ ГНЕВОМ

  • Глава 6. ДЕСТРУКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ НА ГНЕВ

  • Глава 7. КАК СПРАВИТЬСЯ С НАКОПИВШИМСЯ ГНЕВОМ

  • Глава 8. ГНЕВ И ПРОЩЕНИЕ

  • Глава 9. ГНЕВ В БРАКЕ

  • Глава 10. КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ СПРАВЛЯТЬСЯ С ГНЕВОМ

  • Глава 11. КОГДА ВЫ СЕРДИТЕСЬ НА БОГА.

  • Глава 12. КОГДА ВЫ СЕРДИТЕСЬ НА СЕБЯ

  • Глава 13. КОГДА ВЫ СТАЛКИВАЕТЕСЬ С РАЗГНЕВАННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Эпилог. БОЖЬЯ ПРИРОДА В ЧЕЛОВЕКЕ

Views 300
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Added 21.01.2026
Author brat christifid
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