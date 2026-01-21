Чепмен Гэри - Одной любви недостаточно

«Одной любви недостаточно» — это своего рода «курс выживания» для тех, кто планирует создать семью. Основной посыл Чепмена заключается в том, что брак — это не только чувства, но и интеллектуальное партнерство, требующее осознанных договоренностей. Автор утверждает, что большинство разводов можно было бы предотвратить, если бы пары обсудили эти 12 вопросов до того, как произнесли «да».

Книга написана с большой долей юмора и наполнена примерами из личной жизни автора и его практики. Она побуждает читателей снять «розовые очки» и посмотреть на реального человека рядом с собой. В конце каждой главы приведены практические упражнения и вопросы для обсуждения, что делает книгу идеальным пособием для совместного чтения будущими супругами. Это честный, мудрый и местами жесткий взгляд на то, что на самом деле делает брак долговечным.

Гэри Чепмен - Одной любви недостаточно. 12 вопросов, на которые нужно ответить, прежде чем решиться на брак

М., Эксмо, 2019

ISBN 978-5-04-102832-9

Гэри Чепмен - Одной любви недостаточно. 12 вопросов, на которые нужно ответить, прежде чем решиться на брак - Содержание

Вступление

1 Почему мы хотим пожениться? Только на влюбленности успешный брак не построить

2 Мы готовы работать над отношениями? У романтической любви два этапа

3 Кто наши родители? Поговорка «Яблоко от яблони недалеко падает» – не миф

4 Как мы решаем конфликты? Разрешать разногласия можно без ссор

5 Мы умеем извиняться? Извинения – признак силы

6 Мы умеем прощать? Прощение – это не чувство

7 Кто и какие обязанности возьмет на себя? Туалеты сами себя не помоют

8 Как мы будем вести бюджет? Нам нужен план управления деньгами

9 Что мы знаем о сексе? Взаимному удовольствию нужно учиться

10 С кем мы будем праздновать Новый год? Наша семья – это не только ты и я

11 Во что мы верим? Духовность – это не только о церкви

12 Насколько мы разные? Характер сильно влияет на поступки

Эпилог

Приложение Развитие здоровых отношений в период ухаживания

Упражнения

Примечания

Дополнительные источники