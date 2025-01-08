Чепмен Гэри - Палмер Кэтрин - Когда в сердце приходит весна

Гэри Чепмен - Кэтрин Палмер - Когда в сердце приходит весна

Пер. с англ. И. Белов.

К., Кириченко, 2011. — 232 с.

ISBN 978-966-426-202-3

Гэри Чепмен - Кэтрин Палмер - Когда в сердце приходит весна - Оглавление

ГЛАВА ПЕРВАЯ - ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Вопросы для обсуждения

Гэри Чепмен и Кэтрин Палмер - Когда в сердце приходит весна - Введение

В этой книге изложена вымышленная история - и только. Я с радостью продолжаю работать с Кэтрин Палмер над серией повестей, основанных на разработанном мной учении о четырех сезонах любви. В ваших руках - первая книга этой серии. Опыт моего собственного брака и более тридцати лет консультирования супружеских пар подсказывает мне, что в супружестве сезоны взаимоотношений сменяют друг друга. Иногда наступает зима, обескураживая и разочаровывая нас. Иногда — весна с ее надеждами и радостными ожиданиями. Порой мы блаженствуем в лучах летнего солнца - обласканные, умиротворенные, счастливые.

А временами на нас сваливается осень с ее неопределенностью, неустроенностью и тревожными предчувствиями. Сезоны брака постоянно сменяют друг друга так же, как времена года в природе. Об этом доходчиво говорится в книге "Четыре сезона брака", которая предлагает семь проверенных путей перехода от осенней неустроенности и зимней отчужденности к весенним надеждам и сердечному теплу лета.