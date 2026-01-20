Чепмен Гэри - Путь к счастливому браку
Книга «Путь к счастливому браку» — это своего рода дорожная карта для супругов. Гэри Чепмен убежден, что счастливый брак — это не случайное везение, а результат ежедневного выбора и освоения определенных навыков. Автор пишет удивительно просто, подкрепляя свои тезисы многочисленными примерами из практики.
Основной акцент в книге сделан на том, что любовь — это прежде всего отношение к другому человеку, выраженное в действии. Чепмен помогает парам понять, что конфликты неизбежны, но они не должны быть разрушительными; напротив, правильно разрешенный конфликт может стать ступенькой к еще большей близости. Это очень практичное издание, которое дает инструменты для «ремонта» и укрепления отношений на любом этапе совместной жизни.
Гэри Чепмен - Путь к счастливому браку. Как создать семью, о которой ты мечтал
Библия для всех, СПб, 2010
ISBN 978-5-7454-123
Гэри Чепмен - Путь к счастливому браку - Содержание
Выражения благодарности
Введение
Часть первая Подготовка к вступлению в брак
1. Смысл свиданий и связанные с ними проблемы
2. Как найти партнера
3. Назначение брака
Часть вторая Совершенствование отношений в браке
4. «Моя жена не хочет меняться»
5. «Я ее больше не люблю»
6. Общение в браке
7. Кто будет мыть унитаз?
8. «Он думает, что всегда прав»
9. «Он думает только о сексе»
10. «Если бы вы только знали мою тещу»
11. «Моя жена думает, что деньги растут на деревьях»
Приложение
Источники
Примечания
Как сделать ваши отношения с супругом богаче
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