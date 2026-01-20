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Чепмен Гэри - Путь к счастливому браку

Чепмен Гэри - Путь к счастливому браку
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга «Путь к счастливому браку» — это своего рода дорожная карта для супругов. Гэри Чепмен убежден, что счастливый брак — это не случайное везение, а результат ежедневного выбора и освоения определенных навыков. Автор пишет удивительно просто, подкрепляя свои тезисы многочисленными примерами из практики.

Основной акцент в книге сделан на том, что любовь — это прежде всего отношение к другому человеку, выраженное в действии. Чепмен помогает парам понять, что конфликты неизбежны, но они не должны быть разрушительными; напротив, правильно разрешенный конфликт может стать ступенькой к еще большей близости. Это очень практичное издание, которое дает инструменты для «ремонта» и укрепления отношений на любом этапе совместной жизни.

Гэри Чепмен - Путь к счастливому браку. Как создать семью, о которой ты мечтал

Библия для всех, СПб, 2010
ISBN 978-5-7454-123

Гэри Чепмен - Путь к счастливому браку - Содержание

Выражения благодарности

Введение

Часть первая Подготовка к вступлению в брак

  • 1. Смысл свиданий и связанные с ними проблемы

  • 2. Как найти партнера

  • 3. Назначение брака

Часть вторая Совершенствование отношений в браке

  • 4. «Моя жена не хочет меняться»

  • 5. «Я ее больше не люблю»

  • 6. Общение в браке

  • 7. Кто будет мыть унитаз?

  • 8. «Он думает, что всегда прав»

  • 9. «Он думает только о сексе»

  • 10. «Если бы вы только знали мою тещу»

  • 11. «Моя жена думает, что деньги растут на деревьях»

Приложение

Источники

Примечания

Как сделать ваши отношения с супругом богаче

Views 310
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Added 20.01.2026
Author brat christifid
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