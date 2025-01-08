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Чепмен Гері - П’ять ознак доброї сім’ї

Ґері Чепмен – П’ять ознак доброї сім’ї
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Ґері Чепмен – П’ять ознак доброї сім’ї

Пер. з англ. - Львів: Видавництво «Свічадо», 2010. – 272 с.
ISBN 978-966-395-349-6

Ґері Чепмен – П’ять ознак доброї сім’ї – Зміст

Подяка

Вступ

  • 1. Сторонній у сім’ї

Перша ознака: ГОТОВНІСТЬ СЛУЖИТИ

  • 2. Від болю до втіхи: наш власний шлях - 3. Служіння - ознака величі - 4. Плекаємо готовність служити

Друга ознака: БЛИЗЬКІСТЬ МІЖ ЧОЛОВІКОМ І ДРУЖИНОЮ

  • 5. Важливість близькости в сім’ї - 6. Суть подружньої близькости - 7. Розвиток близькости у вашому подружжі

Третя ознака: БАТЬКИ НАВЧАЮТЬ І ВИХОВУЮТЬ СВОЇХ ДІТЕЙ

  • 8. На одному колесі далеко не заїдеш - 9. Мастило любови - 10. Труднощі творчого навчання - 11. Труднощі злагодженого виховання - 12. Удосконалюємо свої вміння навчати і виховувати

Четверта ознака: ДІТИ СЛУХАЮТЬСЯ І ШАНУЮТЬ БАТЬКІВ

  • 13. Послух - це добре - 14. Вчимо дітей шанувати инших - 15. Дарунок поваги

П’ята ознака: ЧОЛОВІК Є ЛЮБЛЯЧИМ ГЛАВОЮ В СВОЇЙ СІМ’Ї

  • 16. Чоловік як люблячий глава сім’ї - 17. Батько як люблячий глава сім’ї - 18. Оцінка ваших лідерських якостей - 19. Тільки для чоловіків: завдання для удосконалення себе як люблячого батька - 20. Тільки для дружин: мистецтво заохочення

Епілог

Додаток: бланки оцінювання

Примітки

Views 219
Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2025
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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