16. Чоловік як люблячий глава сім’ї - 17. Батько як люблячий глава сім’ї - 18. Оцінка ваших лідерських якостей - 19. Тільки для чоловіків: завдання для удосконалення себе як люблячого батька - 20. Тільки для дружин: мистецтво заохочення