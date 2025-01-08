Чепмен Гері - П’ять ознак доброї сім’ї
Ґері Чепмен – П’ять ознак доброї сім’ї
Пер. з англ. - Львів: Видавництво «Свічадо», 2010. – 272 с.
ISBN 978-966-395-349-6
Ґері Чепмен – П’ять ознак доброї сім’ї – Зміст
Подяка
Вступ
1. Сторонній у сім’ї
Перша ознака: ГОТОВНІСТЬ СЛУЖИТИ
2. Від болю до втіхи: наш власний шлях - 3. Служіння - ознака величі - 4. Плекаємо готовність служити
Друга ознака: БЛИЗЬКІСТЬ МІЖ ЧОЛОВІКОМ І ДРУЖИНОЮ
5. Важливість близькости в сім’ї - 6. Суть подружньої близькости - 7. Розвиток близькости у вашому подружжі
Третя ознака: БАТЬКИ НАВЧАЮТЬ І ВИХОВУЮТЬ СВОЇХ ДІТЕЙ
8. На одному колесі далеко не заїдеш - 9. Мастило любови - 10. Труднощі творчого навчання - 11. Труднощі злагодженого виховання - 12. Удосконалюємо свої вміння навчати і виховувати
Четверта ознака: ДІТИ СЛУХАЮТЬСЯ І ШАНУЮТЬ БАТЬКІВ
13. Послух - це добре - 14. Вчимо дітей шанувати инших - 15. Дарунок поваги
П’ята ознака: ЧОЛОВІК Є ЛЮБЛЯЧИМ ГЛАВОЮ В СВОЇЙ СІМ’Ї
16. Чоловік як люблячий глава сім’ї - 17. Батько як люблячий глава сім’ї - 18. Оцінка ваших лідерських якостей - 19. Тільки для чоловіків: завдання для удосконалення себе як люблячого батька - 20. Тільки для дружин: мистецтво заохочення
Епілог
Додаток: бланки оцінювання
Примітки
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