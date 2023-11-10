Чепмен Гэри - Пять языков любви
Говорите ли вы со своим супругом или супругой на одном языке? Все люди воспринимают и выражают любовь разными способами. Профессор Гери Чепмен объединяет их в Пять языков любви:
качественное время
слова поддержки
получение подарков
акты служения
физическое прикосновение.
Ваш супруг или супруга не понимает вас, может вы говорите на разных языках? Новое издание "Пять языков любви" поможет вам найти взаимопонимание в семье.
Чепмен Гэри - Пять языков любви - Как выразить любовь вашему спутнику
Санкт-Петербург, Библия для всех, 2001 - 182 с.
ISBN 5-7464-0457-4
Чепмен Гэри - Пять языков любви - Как выразить любовь вашему спутнику - Содержание
Благодарность
Глава 1 Что происходит с любовью после свадьбы?
Глава 2 Пустые сосуды любви
Глава 3 Влюбленность
Глава 4 Язык любви 1: Слова поощрения
Глава 5 Язык любви 2: Время
Глава 6 Язык любви 3: Подарки
Глава 7 Язык любви 4: Помощь
Глава 8 Язык любви 5: Прикосновения
Глава 9 Как узнать свой язык любви
Глава 10 Любовь – это выбор
Глава 11 Любовь все меняет
Глава 12 Любить того, кого любить невозможно
Глава 13 Дети и языки любви
Глава 14 Заключительное слово
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