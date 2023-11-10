Говорите ли вы со своим супругом или супругой на одном языке? Все люди воспринимают и выражают любовь разными способами. Профессор Гери Чепмен объединяет их в Пять языков любви:

качественное время

слова поддержки

получение подарков

акты служения

физическое прикосновение.

Ваш супруг или супруга не понимает вас, может вы говорите на разных языках? Новое издание "Пять языков любви" поможет вам найти взаимопонимание в семье.

Чепмен Гэри - Пять языков любви - Как выразить любовь вашему спутнику

Санкт-Петербург, Библия для всех, 2001 - 182 с.

ISBN 5-7464-0457-4

Чепмен Гэри - Пять языков любви - Как выразить любовь вашему спутнику - Содержание

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