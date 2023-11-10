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Чепмен Гэри - Пять языков любви

Чепмен Гэри - Пять языков любви - Как выразить любовь вашему спутнику
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Говорите ли вы со своим супругом или супругой на одном языке? Все люди воспринимают и выражают любовь разными способами. Профессор Гери Чепмен объединяет их в Пять языков любви:

  • качественное время

  • слова поддержки

  • получение подарков

  • акты служения

  • физическое прикосновение.

Ваш супруг или супруга не понимает вас, может вы говорите на разных языках? Новое издание "Пять языков любви" поможет вам найти взаимопонимание в семье.

Чепмен Гэри - Пять языков любви - Как выразить любовь вашему спутнику

Санкт-Петербург, Библия для всех, 2001 - 182 с.

ISBN 5-7464-0457-4

Чепмен Гэри - Пять языков любви - Как выразить любовь вашему спутнику - Содержание

Благодарность

  • Глава 1 Что происходит с любовью после свадьбы?

  • Глава 2 Пустые сосуды любви

  • Глава 3 Влюбленность

  • Глава 4 Язык любви 1: Слова поощрения

  • Глава 5 Язык любви 2: Время

  • Глава 6 Язык любви 3: Подарки

  • Глава 7 Язык любви 4: Помощь

  • Глава 8 Язык любви 5: Прикосновения

  • Глава 9 Как узнать свой язык любви

  • Глава 10 Любовь – это выбор

  • Глава 11 Любовь все меняет

  • Глава 12 Любить того, кого любить невозможно

  • Глава 13 Дети и языки любви

  • Глава 14 Заключительное слово

Views 1 014
Rating 5.0 / 5
Added 10.11.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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