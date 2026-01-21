Чепмен Гэри - Пять языков любви для мужчин

«Пять языков любви для мужчин» — это практичный «мануал» по эксплуатации брака. Гэри Чепмен обращается к мужской аудитории прямо и без лишней сентиментальности. Он объясняет, что понимание языка любви жены — это не «уступка», а стратегическое решение мудрого лидера, которое окупается сторицей.

Книга отвечает на типично мужские вопросы: «Почему она вечно недовольна, если я приношу деньги?» или «Как мне выразить свои чувства, если я не привык много говорить?». Автор доказывает, что применение этих знаний делает жизнь мужчины проще: когда жена чувствует себя любимой, уровень конфликтов снижается, а уровень поддержки и интимности растет. Это пособие для тех, кто привык достигать результатов и хочет видеть свою семью процветающей, используя проверенные и понятные инструменты.

Гэри Чепмен - Пять языков любви для мужчин

Издательство: Христианская Миссия, 2010 г.

Мягкая обложка, 240 стр.

ISBN 978-5-8445-0252-1

Тираж: 3000 экз.

Гэри Чепмен - Пять языков любви для мужчин - Содержание

Вступление

1. Что происходит с любовью после свадьбы?

2. Полные сосуды любви

3. Влюбленность

4. Первый язык любви — слова поощрения

5. Второй язык любви — время

6. Третий язык любви — подарки для мужчин

7. Четвертый язык любви — конкретные дела

8. Пятый язык любви — прикосновения

9. Выяснение основного языка любви

10. Любовь — это выбор

11. Любовь изменяет все

12. Любить тех, кто тебя отталкивает

13. Слово от автора

Часто задаваемые вопросы

Практические рекомендации для мужчин

Практические рекомендации для женщин