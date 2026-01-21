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Чепмен Гэри - Пять языков любви для мужчин

Чепмен Гэри - Пять языков любви для мужчин
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

«Пять языков любви для мужчин» — это практичный «мануал» по эксплуатации брака. Гэри Чепмен обращается к мужской аудитории прямо и без лишней сентиментальности. Он объясняет, что понимание языка любви жены — это не «уступка», а стратегическое решение мудрого лидера, которое окупается сторицей.

Книга отвечает на типично мужские вопросы: «Почему она вечно недовольна, если я приношу деньги?» или «Как мне выразить свои чувства, если я не привык много говорить?». Автор доказывает, что применение этих знаний делает жизнь мужчины проще: когда жена чувствует себя любимой, уровень конфликтов снижается, а уровень поддержки и интимности растет. Это пособие для тех, кто привык достигать результатов и хочет видеть свою семью процветающей, используя проверенные и понятные инструменты.

Гэри Чепмен - Пять языков любви для мужчин

Издательство: Христианская Миссия, 2010 г.
Мягкая обложка, 240 стр.
ISBN 978-5-8445-0252-1
Тираж: 3000 экз.

Гэри Чепмен - Пять языков любви для мужчин - Содержание

Вступление

  • 1. Что происходит с любовью после свадьбы?

  • 2. Полные сосуды любви

  • 3. Влюбленность

  • 4. Первый язык любви — слова поощрения

  • 5. Второй язык любви — время

  • 6. Третий язык любви — подарки для мужчин

  • 7. Четвертый язык любви — конкретные дела

  • 8. Пятый язык любви — прикосновения

  • 9. Выяснение основного языка любви

  • 10. Любовь — это выбор

  • 11. Любовь изменяет все

  • 12. Любить тех, кто тебя отталкивает

  • 13. Слово от автора

Часто задаваемые вопросы

Практические рекомендации для мужчин

Практические рекомендации для женщин

Views 304
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Added 21.01.2026
Author brat christifid
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