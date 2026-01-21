Чепмен Гэри - Пять языков любви для мужчин
«Пять языков любви для мужчин» — это практичный «мануал» по эксплуатации брака. Гэри Чепмен обращается к мужской аудитории прямо и без лишней сентиментальности. Он объясняет, что понимание языка любви жены — это не «уступка», а стратегическое решение мудрого лидера, которое окупается сторицей.
Книга отвечает на типично мужские вопросы: «Почему она вечно недовольна, если я приношу деньги?» или «Как мне выразить свои чувства, если я не привык много говорить?». Автор доказывает, что применение этих знаний делает жизнь мужчины проще: когда жена чувствует себя любимой, уровень конфликтов снижается, а уровень поддержки и интимности растет. Это пособие для тех, кто привык достигать результатов и хочет видеть свою семью процветающей, используя проверенные и понятные инструменты.
Гэри Чепмен - Пять языков любви для мужчин
Издательство: Христианская Миссия, 2010 г.
Мягкая обложка, 240 стр.
ISBN 978-5-8445-0252-1
Тираж: 3000 экз.
Гэри Чепмен - Пять языков любви для мужчин - Содержание
Вступление
1. Что происходит с любовью после свадьбы?
2. Полные сосуды любви
3. Влюбленность
4. Первый язык любви — слова поощрения
5. Второй язык любви — время
6. Третий язык любви — подарки для мужчин
7. Четвертый язык любви — конкретные дела
8. Пятый язык любви — прикосновения
9. Выяснение основного языка любви
10. Любовь — это выбор
11. Любовь изменяет все
12. Любить тех, кто тебя отталкивает
13. Слово от автора
Часто задаваемые вопросы
Практические рекомендации для мужчин
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