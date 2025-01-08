Чепмен Гэри - Раненый брак все еще может быть исцелен
Гэри Чепмен - Раненый брак все еще может быть исцелен
Пер. с англ. Д. Туманов. - К.Кириченко, 2011.— 152 с.
ISBN 978-966-426-127-9
Гэри Чепмен - Раненый брак все еще может быть исцелен - Содержание
Что случилось с нашей мечтой?
Создаем основу для дальнейшей работы
Личный рост во времена разлуки
Вы и Бог: работа над ошибками
Вы и ваш супруг: работа над ошибками
Чем дальше, тем лучше
Любовь должна быть твердой
Смогу ли я справиться с одиночеством?
Переживая горечь разлуки
Что делать, если ваш супруг решил вернуться?
Супруг настаивает на разводе: что делать?
Взгляд в будущее
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