Чепмен Гэри - Томас Дженнифер - Когда извинений недостаточно

«Когда извинений недостаточно» — это книга о том, как правильно «ремонтировать» отношения. Авторы утверждают, что в основе большинства затяжных конфликтов лежит не нежелание мириться, а простое непонимание «языка примирения». Для одного человека важно услышать признание вины, а для другого — увидеть конкретный план действий, чтобы ошибка не повторилась.

Книга помогает читателю определить свой собственный основной язык извинений и научиться распознавать его у близких. Это практическое пособие учит искренности и смирению. Благодаря многочисленным примерам и тестам, книга дает четкий алгоритм действий для тех, кто хочет восстановить мир в семье, дружбе или на работе. Она доказывает, что правильно принесенное извинение способно не просто закрыть конфликт, но и сделать отношения еще крепче, чем они были до ссоры.

Гэри Чепмен - Когда извинений недостаточно. Как наладить отношения с теми, кого вы любите

«Библия для всех», 2013 г. – 122 с.

ISBN 978-5-7454-1341-4

Гэри Чепмен - Когда извинений недостаточно. Как наладить отношения с теми, кого вы любите - Содержание

Введение

Глава 1 - Мольба о примирении - Можем ли мы простить того, кто не просит прощения? - Пятилитровая емкость - Как выглядит настоящая любовь

Глава 2 - Выражение сожаления - С чего все начинается - Волшебные слова - «Я хочу, чтобы он понял, как больно он мне сделал» - О чем говорит ваше тело? - Прости – за что? - «Какое же это извинение?» - Извинение, а не манипуляция - «Надеюсь, ты можешь простить меня» - Сила слов «Я сожалею» - Слова сожаления

Глава 3 - Принятие на себя ответственности - «Это не моя вина» - Женщина у порога - «Он словно не может ошибаться» - Сила слов «Я был неправ» - Как принять на себя ответственность

Глава 4 - Возмещение - «Я жду, что он постарается загладить то, что сделано неправильно» - Как научиться пяти языкам любви - Возмещение и восстановление - Способы возмещения

Глава 5 - Искреннее раскаяние - Все начинается с сердца - От слов – к реальным изменениям - Запишите это! - Что, если мы потерпим неудачу? - Слова искреннего раскаяния

Глава 6 - Просьба о прощении - «Я знаю, что у тебя есть связь на стороне» - Почему мы просим прощения? - Чего мы боимся? - Просьба – не требование! - Это не мелочь - Как просить прощения

Глава 7 - Теперь ваша очередь - Задайте себе вопрос… - Каков язык извинения у тех, кого вы любите? - Извинение на десять баллов

Глава 8 - Почему люди не хотят просить прощения? - Может ли извинение быть чрезмерным? - «Я считаю, что это моя вина»

Глава 9 - Попадание бомбы - Цикл прощения - Прощение, когда просящий его не говорит на твоем языке - Опасность легкого прощения - «Мне нужно время» - Доверие – нежное растение - Завершение цикла - Чего не может сделать прощение - Слова прощения

Глава 10 - Как просить прощения у ваших взрослых детей - Извинения перед братьями и сестрами - Извинения перед невесткой или зятем

Глава 11 - Кто мы и кем мы хотим быть - Когда мы сердимся на себя - Как мне просить прощения у себя? - Что значит простить себя? - Как учиться на своих ошибках

Глава 12 - «Надо, чтобы кто-нибудь простил нас» - Если бы извинение было образом жизни…

Примечания

Выражение признательности

Что не надо говорить, когда вы просите прощения

Что надо говорить, когда вы просите прощения

Опросник для установления главного языка извинения

Как подсчитать результат