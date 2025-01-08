Чепмен Гэри - Томас Дженнифер - Пять языков, на которых просят прощения
Гэри Чепмен - Дженнифер Томас – Пять языков, на которых просят прощения - Как добиться исцеления во всех ваших взаимоотношениях с людьми
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2008. – 320 с.
ISBN 978-5-7454-1017-8
Гэри Чепмен - Дженнифер Томас – Пять языков, на которых просят прощения – Содержание
Выражение признательности
Вступление
Глава 1. Зачем извиняться?
Глава 2. Язык № 1: Выражение сожаления
Глава 3. Язык № 2: Готовность отвечать за свои поступки
Глава 4. Язык № 3: Готовность возместить ущерб
Глава 5. Язык № 4: Искреннее покаяние
Глава 6. Язык № 5: Готовность попросить прощения
Глава 7. Познание главного языка, на котором просят прощения
Глава 8. Решение извиниться —это выбор
Глава 9. Как научиться прощать
Глава 10. Как научиться просить прощения в семье
Глава 11. Как научить своих детей извиняться
Глава 12. Извинения в отношениях между влюбленными
Глава 13. Извинения на работе
Глава 14. Извинение перед самим собой
Глава 15. А если мы все научимся эффективно извиняться?
Примечания
Руководство по изучению пяти языков, НА КОТОРЫХ ПРОСЯТ ПРОЩЕНИЯ, В ГРУППАХ. Диллон Баррафс
Ваш язык, на котором вы просите прощения
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