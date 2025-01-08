Гэри Чепмен - Дженнифер Томас – Пять языков, на которых просят прощения - Как добиться исцеления во всех ваших взаимоотношениях с людьми

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2008. – 320 с.

ISBN 978-5-7454-1017-8

Гэри Чепмен - Дженнифер Томас – Пять языков, на которых просят прощения – Содержание

Выражение признательности

Вступление

Глава 1. Зачем извиняться?

Глава 2. Язык № 1: Выражение сожаления

Глава 3. Язык № 2: Готовность отвечать за свои поступки

Глава 4. Язык № 3: Готовность возместить ущерб

Глава 5. Язык № 4: Искреннее покаяние

Глава 6. Язык № 5: Готовность попросить прощения

Глава 7. Познание главного языка, на котором просят прощения

Глава 8. Решение извиниться —это выбор

Глава 9. Как научиться прощать

Глава 10. Как научиться просить прощения в семье

Глава 11. Как научить своих детей извиняться

Глава 12. Извинения в отношениях между влюбленными

Глава 13. Извинения на работе

Глава 14. Извинение перед самим собой

Глава 15. А если мы все научимся эффективно извиняться?

Примечания

Руководство по изучению пяти языков, НА КОТОРЫХ ПРОСЯТ ПРОЩЕНИЯ, В ГРУППАХ. Диллон Баррафс

Ваш язык, на котором вы просите прощения