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Чепмен Гэри - Томас Дженнифер - Пять языков, на которых просят прощения

Гэри Чепмен - Дженнифер Томас – Пять языков, на которых просят прощения - Как добиться исцеления во всех ваших взаимоотношениях с людьми
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Гэри Чепмен - Дженнифер Томас – Пять языков, на которых просят прощения - Как добиться исцеления во всех ваших взаимоотношениях с людьми

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2008. – 320 с.
ISBN 978-5-7454-1017-8

Гэри Чепмен - Дженнифер Томас – Пять языков, на которых просят прощения – Содержание

Выражение признательности

Вступление

  • Глава 1. Зачем извиняться?

  • Глава 2. Язык № 1: Выражение сожаления

  • Глава 3. Язык № 2: Готовность отвечать за свои поступки

  • Глава 4. Язык № 3: Готовность возместить ущерб

  • Глава 5. Язык № 4: Искреннее покаяние

  • Глава 6. Язык № 5: Готовность попросить прощения

  • Глава 7. Познание главного языка, на котором просят прощения

  • Глава 8. Решение извиниться —это выбор

  • Глава 9. Как научиться прощать

  • Глава 10. Как научиться просить прощения в семье

  • Глава 11. Как научить своих детей извиняться

  • Глава 12. Извинения в отношениях между влюбленными

  • Глава 13. Извинения на работе

  • Глава 14. Извинение перед самим собой

  • Глава 15. А если мы все научимся эффективно извиняться?

Примечания

Руководство по изучению пяти языков, НА КОТОРЫХ ПРОСЯТ ПРОЩЕНИЯ, В ГРУППАХ. Диллон Баррафс

Ваш язык, на котором вы просите прощения

Views 314
Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2025
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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