Чепмен Гэри - Взаимоотношения с родственниками супругов
«Взаимоотношения с родственниками супругов» — это книга, которая помогает снять напряжение в расширенной семье. Гэри Чепмен не дает магических формул, которые заставят всех мгновенно полюбить друг друга, но он дает инструменты для уважительного сосуществования.
Главный посыл книги: ваши родственники — это люди, которые сформировали человека, которого вы любите. Научившись понимать их страхи и потребности, вы сможете минимизировать конфликты. Книга учит дипломатии и мудрости. Она помогает парам перестать воевать с родственниками и начать строить систему, в которой каждый чувствует себя на своем месте, а границы семьи остаются защищенными. Это незаменимое чтение для молодоженов и тех, кто годами страдает от «вмешательства извне».
Гэри Чепмен - Взаимоотношения с родственниками супругов
Издательство Брайт Букс, 2011 год – 88 с.
ISBN 978-966-426-177-4
Гэри Чепмен - Взаимоотношения с родственниками супругов - Содержание
Введение
I. Учимся слушать
II. Учимся уважать
III. Говорите от своего имени
IV. Ищем компромисс
V. Просим, а не требуем
VI. Дарим свободу выбора
VII. Любовь превыше всего
Эпилог
Некоторые мысли, достойные запоминания
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