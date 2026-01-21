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Чепмен Гэри - Взаимоотношения с родственниками супругов

Чепмен Гэри - Взаимоотношения с родственниками супругов
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

«Взаимоотношения с родственниками супругов» — это книга, которая помогает снять напряжение в расширенной семье. Гэри Чепмен не дает магических формул, которые заставят всех мгновенно полюбить друг друга, но он дает инструменты для уважительного сосуществования.

Главный посыл книги: ваши родственники — это люди, которые сформировали человека, которого вы любите. Научившись понимать их страхи и потребности, вы сможете минимизировать конфликты. Книга учит дипломатии и мудрости. Она помогает парам перестать воевать с родственниками и начать строить систему, в которой каждый чувствует себя на своем месте, а границы семьи остаются защищенными. Это незаменимое чтение для молодоженов и тех, кто годами страдает от «вмешательства извне».

Гэри Чепмен - Взаимоотношения с родственниками супругов

Издательство Брайт Букс, 2011 год – 88 с.
ISBN 978-966-426-177-4

Гэри Чепмен - Взаимоотношения с родственниками супругов - Содержание

Введение

  • I. Учимся слушать

  • II. Учимся уважать

  • III. Говорите от своего имени

  • IV. Ищем компромисс

  • V. Просим, а не требуем

  • VI. Дарим свободу выбора

  • VII. Любовь превыше всего

Эпилог

Некоторые мысли, достойные запоминания

Views 304
Rating 5.0 / 5
Added 21.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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