Чепмен Гэри - Взаимоотношения с родственниками супругов

«Взаимоотношения с родственниками супругов» — это книга, которая помогает снять напряжение в расширенной семье. Гэри Чепмен не дает магических формул, которые заставят всех мгновенно полюбить друг друга, но он дает инструменты для уважительного сосуществования.

Главный посыл книги: ваши родственники — это люди, которые сформировали человека, которого вы любите. Научившись понимать их страхи и потребности, вы сможете минимизировать конфликты. Книга учит дипломатии и мудрости. Она помогает парам перестать воевать с родственниками и начать строить систему, в которой каждый чувствует себя на своем месте, а границы семьи остаются защищенными. Это незаменимое чтение для молодоженов и тех, кто годами страдает от «вмешательства извне».

Гэри Чепмен - Взаимоотношения с родственниками супругов

Издательство Брайт Букс, 2011 год – 88 с.

ISBN 978-966-426-177-4

Гэри Чепмен - Взаимоотношения с родственниками супругов - Содержание

Введение

I. Учимся слушать

II. Учимся уважать

III. Говорите от своего имени

IV. Ищем компромисс

V. Просим, а не требуем

VI. Дарим свободу выбора

VII. Любовь превыше всего

Эпилог

Некоторые мысли, достойные запоминания