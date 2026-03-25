Чэпмен Стив - 10 советов моему сыну на пороге взрослой жизни

Становление мужчины — это путь, полный вызовов и ответственности. Стив Чэпмен, опытный отец и наставник, предлагает молодым людям «дорожную карту», которая поможет не сбиться с курса в океане взрослой жизни. Это честный разговор отца с сыном о вещах, которые делают мужчину по-настоящему сильным: о честности, трудолюбии, защите слабых и преданности Богу.

Книга наполнена практическими примерами и жизненной мудростью. Автор не просто дает поучения, он делится инструментами для построения крепкого характера, который выдержит любые жизненные бури. Это руководство для тех, кто хочет прожить жизнь со смыслом и оставить после себя доброе наследие

Стив Чэпмен – 10 советов моему сыну на пороге взрослой жизни

Александрия: Издательство «Ездра», 2005. – 153 с.

ISBN 966-8182-12-Х

Стив Чэпмен – 10 советов моему сыну на пороге взрослой жизни – Содержание

Предисловие. Отец - духовный наставник

Глава 1. Ты всегда будешь моим

Глава 2. Доказательство моей любви

Глава 3. Хорошая работа

Глава 4. Выбирая настоящего героя

Глава 5. Сначала приходит любовь...

Глава 6. Потом брак...

Глава 7. А потом у сына появляется детская коляска

Глава 8. Стража

Глава 9. Взлеты и падения

Глава 10. Кратко, но с глубоким смыслом

Послесловие

Примечания