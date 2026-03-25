Чэпмен Стив - 10 советов моему сыну на пороге взрослой жизни
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Становление мужчины — это путь, полный вызовов и ответственности. Стив Чэпмен, опытный отец и наставник, предлагает молодым людям «дорожную карту», которая поможет не сбиться с курса в океане взрослой жизни. Это честный разговор отца с сыном о вещах, которые делают мужчину по-настоящему сильным: о честности, трудолюбии, защите слабых и преданности Богу.

Книга наполнена практическими примерами и жизненной мудростью. Автор не просто дает поучения, он делится инструментами для построения крепкого характера, который выдержит любые жизненные бури. Это руководство для тех, кто хочет прожить жизнь со смыслом и оставить после себя доброе наследие

Стив Чэпмен – 10 советов моему сыну на пороге взрослой жизни

Александрия: Издательство «Ездра», 2005. – 153 с.

ISBN 966-8182-12-Х

Стив Чэпмен – 10 советов моему сыну на пороге взрослой жизни – Содержание

Предисловие. Отец - духовный наставник

  • Глава 1. Ты всегда будешь моим

  • Глава 2. Доказательство моей любви

  • Глава 3. Хорошая работа

  • Глава 4. Выбирая настоящего героя

  • Глава 5. Сначала приходит любовь...

  • Глава 6. Потом брак...

  • Глава 7. А потом у сына появляется детская коляска

  • Глава 8. Стража

  • Глава 9. Взлеты и падения

  • Глава 10. Кратко, но с глубоким смыслом

Послесловие

Примечания

Related Books

All Books