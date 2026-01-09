Ніхто не розповідав мені, що в мозку дітей, коли вони стають підлітками, щось відбувається. До такої реальности я не був готовий. Думав, що ці сім років (між тринадцятьма і двадцятьма) будуть просто продовженням повільного, перед­бачуваного зростання, яке спостерігалося в дитинстві. Я не був готовий до вибухів емоцій, перепадів настрою та непередбачуваної поведінки.

Якщо ви читали мою попередню книгу «Якби ж ми знали це, перш ніж стати батьками», то вам уже відомо, що в нас із Керолін двоє дітей з різницею у віці чотири роки. Підлітками вони дуже по-різному сприймали життя, що підводить мене до фундаментального спостереження. Не існує єдиного шаблону, який можна застосувати для всіх підлітків. Однак у цьому віці в них відбуваються фізичні, емоційні та неврологічні зміни.

Усі згодні з тим, що підлітковий вік є надзвичайно важливим для переходу від дитинства до молодого дорослого життя. Рішення, ухвалені в ці роки становлення, матимуть значний вплив на все подальше життя людини. Ми всі добре знаємо, що деякі підлітки обирають деструктивний спосіб життя, який погіршує їхні когнітивні та фізичні здібності, що іноді призводить до ранньої смерти. Це одна з найбільших трагедій сучасної західної культури. Гадаю також, що більшість людей погоджуються з думкою про ключову роль батьків у житті своїх дітей-підлітків. Батьки, які жорстоко поводяться з власними дітьми або ж не беруть участи в їхньому житті, дуже негативно впливають на поведінку підлітка. Натомість батьки, які глибоко віддані одне одному і дають добрі настанови своїй дитині, справляють на неї істотний позитивний вплив.

Чепмен Ґері - Якби ж ми це знали, перш ніж наші діти стали підлітками

пер. з англ. О. Мельник

Львів: Свічадо, 2024, 132 с.

ISBN 978-966-938-859-9

Чепмен Ґері - Якби ж ми це знали, перш ніж наші діти стали підлітками - Зміст

Вступ

Якби ж ми знали, що

1. Підлітки розвивають здатність мислити логічно

2. Культура сильно впливає на підлітків

3. Підліткам потрібно відчувати, що їх люблять

4. Що підлітки прямують до незалежности

5. Підліткам потрібно розвивати соціальні навички

6. Підліткам потрібно навчитися давати собі раду з гнівом

7. Підлітки повинні навчитися просити вибачення і прощати

8. Підлітки потребують наставництва

9. Підліткам потрібно навчитися служіння

10. Емоційне здоров’я підлітка суттєво впливає на успішність у навчанні

11. Підлітки потребують духовного провідництва

12. Приклад батьків набагато важливіший за їхні слова

Епілог

Подяки

Примітки