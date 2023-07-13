Михаил Черенков - Время послушать пророков - Исаия и наши дни

Я до сих пор помню одну из первых бесед с ребе Натаном. На мои вопросы об исполнении пророчеств Ветхого Завета и пришествии Мессии он достал откуда-то яблоко и протянул его мне: «Кушай, Михаэль, кушай». И пока я был занят яблоком, он мягко сказал: «То, что ты называешь “Ветхим Заветом”, – вовсе не ветхий, а вечный завет. И в нем есть своя последовательность. Не спеши, не начинай с конца».

Спустя двадцать пять лет после этой встречи я все еще думаю об услышанном. Я по-прежнему хочу видеть яснее образ Мессии и Его Царства. Но я больше не спешу, я учусь жить в ожидании, когда «уже, но еще нет», «близко, при дверях», «близится утро, но еще ночь». В такие моменты голоса ветхозаветных пророков звучат как голоса наших современников и собеседников. О чем они говорят? О том, что все земные царства будут потрясены до основания. О том, что на руинах наших святынь и обломках мировых империй Бог воздвигнет новое царство, которому не будет конца. Разве мы не видим все это сбывающимся прямо сейчас, у нас на глазах?

Пророчества не сбылись во всей полноте и потому не устарели, они сбывались и сбываются, но целиком сбудутся лишь в Царстве Мессии. Мы никогда не вернемся к так называемому «золотому веку» Давида, нам и не нужно никуда возвращаться. Нам не нужно обожествлять свой «избранный» народ, город и храм. Пророки говорят о том, что все это уходит в прошлое, что возникает новая реальность всеобщего вечного Царства, что Бог приглашает туда избранных из всех племен и народов. Ссылки на славную историю, на номинальную «избранность» и «ветхую» идентичность не работают, взгляд должен быть устремлен только вперед – в мессианское будущее нового Израиля, которого еще не было, который собирается прямо сейчас.

Можно сказать, что мы живем внутри исполняющихся пророчеств. Раз так, то самое время читать и перечитывать библейские книги пророчеств, а начать лучше всего с самой мессианской из них – книги пророка Исаии. Из бездны своего темного времени он ясно видит Мессию и Его вечное Царство. Именно этого ясного видения нам так не хватает сегодня. Именно этому мы можем у него научиться.

Михаил Черенков - Время послушать пророков - Исаия и наши дни

Киев: Mission Eurasia, 2020. – 206 с.

ISBN 978-966-97691-9-0

Михаил Черенков - Время послушать пророков: Исаия и наши дни – Содержание

Предисловие

Перестаньте быть Содомом

Гора во главе гор

Не будьте детьми

В один и тот же день

Отчего померкнет свет?

Как мы выбираем себя

Все – о Мессии

Не пренебрегай тихими водами

Война и Младенец

Спор Ассура с Богом: кто управляет историей?

Корень Иессеев

Великий Бог – посреди нас

Как Содом и Гоморра

Враг народа

Рыдает сердце мое о врагах

Как утвердить свой престол?

Чем выделяется Израиль?

Бог всегда спокоен

Большая дорога к Богу

Оставь надежду

Сторож, сколько ночи?

Будем есть и пить, ибо завтра умрем?

Почему Бог против крепостей?

«Злодействуют злодеи злодейски» или «Слава Праведному»?

Убежище нищих

Спрячься ненадолго

Разве бьет нас Господь так, как бьет тех, кто бьет нас?

Когда священник и пророк спотыкаются

Кто способен читать Божье Слово?

Сила – в спокойствии и надежде

Это Он послал беду

Делом правды будет мир

Глаза мои видят Царя

День мщения

Возвращаясь на Сион

На кого ты уповаешь?

Молитва, которая не останется без ответа

Бог продлевает наши дни, если мы приводим жизнь в порядок

Езекия должен был думать не только о себе

Надеющиеся на Господа обновятся в силе

Не бойся, ибо Я с тобою

Слушайте, глухие, и смотрите, слепые

Я и ты

Нет другой твердыни

Я назвал тебя по имени

Послушайте Меня

Глядя на чужую беду

О, если бы ты внимал!

Я не забуду тебя

Тем, кто ходит во мраке

Когда пустыня станет раем?

Счастье быть Божьим рабом

Сила жертвы

Возвеселись, неплодная

Уникальное предложение: покупайте без платы

Праздник для евнухов и иноплеменников

Кто спит и умирает в мире?

Как восстановить развалины?

Это не Господь, это преступления наши

Светись вечным светом

Проповедовать лето

Не умолкайте... приготовляйте путь

Господи, обратись!

Молитва в опустевших городах

Новый народ для новой земли и нового неба

Не погибнуть с этим миром, но наследовать новую землю