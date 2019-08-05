Тайны соборов, или Соборы тайны
Эта книга, состоящая из трех разделов, имеет целью шаг за шагом дать нам ключи для раскрытия «тайны соборов» в целом, предоставляя ссылки исторического, культурного и религиозного характера, которые необходимы для того, чтобы научиться, прежде всего, видеть, затем - читать зашифрованные символы и, наконец, соотносить себя с их основным посланием, особым образом обращенным к духовному миру. При этом речь идет не о конфессиональном послании, хотя романские и готические соборы представляют собой наивысшее воплощение западной христианской культуры. «Потребность в духовном», как и вопрос о смысле жизни, объединяет людей «доброй воли», живущих во все времена и на всех широтах. Поэтому послание, сообщаемое соборами, можно рассматривать как всеобщее: оно касается каждого из нас и обращено ко всем людям.
Анджела Черинотти - Тайны соборов, или Соборы тайны
М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007, - 128 с.
ISBN 978-5-366-00206-6
Анджела Черинотти - Тайны соборов, или Соборы тайны - Содержание
Введение
МЕЖДУ ИСКУССТВОМ И ИСТОРИЕЙ
МЕЖДУ ИСКУССТВОМ И ИСТОРИЕЙ
- Что такое собор?
- Романский и готический стили
- «Млечный Путь»
- «Многофункциональное» место
- Темы иконографии
- Технические проблемы и творческие решения
- Источники финансирования
- Под сенью строительства
- Мастер
КАРТА ТАЙНЫ
- Вызов соборов
- Сакральный смысл в архитектуре
- Конденсаторы энергий
- Мистическая геометрия
- Камень: материя и дух
- Дракон
- Крест и дерево
- Тема света
- Магия цвета
- Роза и зодиак
- Поющие камни
- Чудовища
- Символика животных
- Растительный мир
РАЗГАДАННАЯ ТАЙНА?
- Лабиринт
- «Другая» история
- Альтернативная этимология
- «Тотальная» алхимия
- Утраченный «Мастер - Небо»
- Архитекторы с крыльями
- Архитектура чисел
- Кого называли «Наша Госпожа» ?
- От Египта до Франции
- От черного к белому
- Послание соборов
Анджела Черинотти - Тайны соборов, или Соборы тайны - Введение
В слове «тайна» заключен широкий спектр значений. Тайна - это истина веры в религиях Откровения; это замысел Провидения, который превосходит наши возможности понять человеческий интеллект; это ключевые события в жизни Иисуса и Девы Марии, которые упоминаются при чтении Розария (молитвы, читаемые по четкам) и в священных мистериях, которые разыгрывались в Средние века в церковном дворе или внутри церкви; тайной является соблюдение религиозных обычаев и обрядов, связанных с эзотерическими культами древности; это знания в той или иной области оккультизма, доступные только посвященным; это факты, которые невозможно объяснить, прибегая к традиционным методам исследования.
По той или иной причине каждое из упоминаемых значений относится к соборам, и завораживающее воздействие, которое эти сооружения оказывают и в наше время, прежде всего, объясняется скрытым в них семантическим богатством. Соборы - «энциклопедии под открытым небом» - говорят на особом языке с каждым посетителем. Действительно, в соборе соединяется буквальный смысл конструктивных и декоративных элементов с высшим символическим значением, доступным только для тех верующих, которые способны его понять, что служит главной цели в замысле средневековой культуры: научить расшифровывать то, что скрыто за «знаком».
Дякую
спасибо