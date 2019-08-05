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Тайны соборов, или Соборы тайны

Тайны соборов, или Соборы тайны
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art
Эта книга, состоящая из трех разделов, имеет целью шаг за шагом дать нам ключи для раскрытия «тай­ны соборов» в целом, предоставляя ссылки исторического, культурного и религиозного характера, которые необходимы для того, чтобы научить­ся, прежде всего, видеть, затем - чи­тать зашифрованные символы и, наконец, соотносить себя с их ос­новным посланием, особым обра­зом обращенным к духовному миру. При этом речь идет не о конфесси­ональном послании, хотя романские и готические соборы представляют собой наивысшее воплощение за­падной христианской культуры. «По­требность в духовном», как и вопрос о смысле жизни, объединяет людей «доброй воли», живущих во все вре­мена и на всех широтах. Поэтому послание, сообщаемое соборами, можно рассматривать как всеобщее: оно касается каждого из нас и обра­щено ко всем людям.

Анджела Черинотти - Тайны соборов, или Соборы тайны

М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007, - 128 с.
ISBN 978-5-366-00206-6

Анджела Черинотти - Тайны соборов, или Соборы тайны - Содержание

Введение
МЕЖДУ ИСКУССТВОМ И ИСТОРИЕЙ
  • Что такое собор?
  • Романский и готический стили
  • «Млечный Путь»
  • «Многофункциональное» место
  • Темы иконографии
  • Технические проблемы и творческие решения
  • Источники финансирования
  • Под сенью строительства
  • Мастер
КАРТА ТАЙНЫ
  • Вызов соборов
  • Сакральный смысл в архитектуре
  • Конденсаторы энергий
  • Мистическая геометрия
  • Камень: материя и дух
  • Дракон
  • Крест и дерево
  • Тема света
  • Магия цвета
  • Роза и зодиак
  • Поющие камни
  • Чудовища
  • Символика животных
  • Растительный мир
РАЗГАДАННАЯ ТАЙНА?
  • Лабиринт
  • «Другая» история
  • Альтернативная этимология
  • «Тотальная» алхимия
  • Утраченный «Мастер - Небо»
  • Архитекторы с крыльями
  • Архитектура чисел
  • Кого называли «Наша Госпожа» ?
  • От Египта до Франции
  • От черного к белому
  • Послание соборов

Анджела Черинотти - Тайны соборов, или Соборы тайны - Введение

В слове «тайна» заключен широ­кий спектр значений. Тайна - это истина веры в религиях От­кровения; это замысел Провидения, который превосходит наши возмож­ности понять человеческий интеллект; это ключевые события в жизни Иису­са и Девы Марии, которые упомина­ются при чтении Розария (молитвы, читаемые по четкам) и в священных мистериях, которые разыгрывались в Средние века в церковном дворе или внутри церкви; тайной является соблюдение религиозных обычаев и обрядов, связанных с эзотерически­ми культами древности; это знания в той или иной области оккультизма, доступные только посвященным; это факты, которые невозможно объяс­нить, прибегая к традиционным ме­тодам исследования.
По той или иной причине каждое из упоминаемых значений относится к соборам, и завораживающее воздейс­твие, которое эти сооружения оказыва­ют и в наше время, прежде всего, объяс­няется скрытым в них семантическим богатством. Соборы - «энциклопедии под открытым небом» - говорят на особом языке с каждым посетителем. Действительно, в соборе соединяется буквальный смысл конструктивных и декоративных элементов с высшим символическим значением, доступным только для тех верующих, которые спо­собны его понять, что служит главной цели в замысле средневековой культу­ры: научить расшифровывать то, что скрыто за «знаком».
Views 210
Rating 5.0 / 5
Added 05.08.2019
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (2 comments)

Шток 4 years ago

Дякую
G
gios76 6 years ago

спасибо

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