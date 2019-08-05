Эта книга, состоящая из трех разделов, имеет целью шаг за шагом дать нам ключи для раскрытия «тай­ны соборов» в целом, предоставляя ссылки исторического, культурного и религиозного характера, которые необходимы для того, чтобы научить­ся, прежде всего, видеть, затем - чи­тать зашифрованные символы и, наконец, соотносить себя с их ос­новным посланием, особым обра­зом обращенным к духовному миру. При этом речь идет не о конфесси­ональном послании, хотя романские и готические соборы представляют собой наивысшее воплощение за­падной христианской культуры. «По­требность в духовном», как и вопрос о смысле жизни, объединяет людей «доброй воли», живущих во все вре­мена и на всех широтах. Поэтому послание, сообщаемое соборами, можно рассматривать как всеобщее: оно касается каждого из нас и обра­щено ко всем людям.

Анджела Черинотти - Тайны соборов, или Соборы тайны

М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007, - 128 с.

ISBN 978-5-366-00206-6

Анджела Черинотти - Тайны соборов, или Соборы тайны - Содержание

Введение

МЕЖДУ ИСКУССТВОМ И ИСТОРИЕЙ

Что такое собор?

Романский и готический стили

«Млечный Путь»

«Многофункциональное» место

Темы иконографии

Технические проблемы и творческие решения

Источники финансирования

Под сенью строительства

Мастер

КАРТА ТАЙНЫ

Вызов соборов

Сакральный смысл в архитектуре

Конденсаторы энергий

Мистическая геометрия

Камень: материя и дух

Дракон

Крест и дерево

Тема света

Магия цвета

Роза и зодиак

Поющие камни

Чудовища

Символика животных

Растительный мир

РАЗГАДАННАЯ ТАЙНА?

Лабиринт

«Другая» история

Альтернативная этимология

«Тотальная» алхимия

Утраченный «Мастер - Небо»

Архитекторы с крыльями

Архитектура чисел

Кого называли «Наша Госпожа» ?

От Египта до Франции

От черного к белому

Послание соборов

Анджела Черинотти - Тайны соборов, или Соборы тайны - Введение

В слове «тайна» заключен широ­кий спектр значений. Тайна - это истина веры в религиях От­кровения; это замысел Провидения, который превосходит наши возмож­ности понять человеческий интеллект; это ключевые события в жизни Иису­са и Девы Марии, которые упомина­ются при чтении Розария (молитвы, читаемые по четкам) и в священных мистериях, которые разыгрывались в Средние века в церковном дворе или внутри церкви; тайной является соблюдение религиозных обычаев и обрядов, связанных с эзотерически­ми культами древности; это знания в той или иной области оккультизма, доступные только посвященным; это факты, которые невозможно объяс­нить, прибегая к традиционным ме­тодам исследования.

По той или иной причине каждое из упоминаемых значений относится к соборам, и завораживающее воздейс­твие, которое эти сооружения оказыва­ют и в наше время, прежде всего, объяс­няется скрытым в них семантическим богатством. Соборы - «энциклопедии под открытым небом» - говорят на особом языке с каждым посетителем. Действительно, в соборе соединяется буквальный смысл конструктивных и декоративных элементов с высшим символическим значением, доступным только для тех верующих, которые спо­собны его понять, что служит главной цели в замысле средневековой культу­ры: научить расшифровывать то, что скрыто за «знаком».