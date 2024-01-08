Василий Чернов - Евангельские притчи Господа нашего Иисуса Христа

Притчи Христовы - это краткие наставления, образы для которых Господь заимствовал из окружающей жизни. Некоторые притчи Спаситель особо изъяснял ученикам наедине, но в основном Он рассказывал их без всякого дополнительного пояснения, оставляя слушателям самим вникать в Его слова и разуметь значение приводимых примеров и подобий. Сам жанр притч, как особо измышленных поучительных историй, служащих для пояснения действительных ситуаций, известен еще в Ветхом Завете. К таким притчам относятся история Иофама о деревьях, избирающих себе царя ( Суд. 9, 7-20) или повесть о богаче, отнявшем у бедняка единственную овцу, рассказанная пророком Нафаном царю Давиду.

В Евангелии содержится примерно тридцать притч Господа Иисуса Христа, а также несколько небольших поучительных рассказов, которые также часто причисляются к притчам.

Со времен христианской древности к притчам Христовым обращались пастыри Церкви. В эту книгу вошли избранные толкования евангельских притч, составленные как великими отцами и учителями древней Церкви, так и известными православными подвижниками, проповедниками и богословами нашего времени. После каждого отрывка указанно, из какого конкретно произведения толкователя , и, по возможности, из какой именно главы он заимствован.

Слово Христа Спасителя , возвещенное Им в притчах, как и прежде, так и сегодня продолжает звучать в Церкви и зажигать людские сердца, ибо, по слову апостола, «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» ( Евр. 1 3, 8) .