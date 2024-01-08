Евангельские притчи Господа нашего Иисуса Христа
Притчи Христовы - это краткие наставления, образы для которых Господь заимствовал из окружающей жизни. Некоторые притчи Спаситель особо изъяснял ученикам наедине, но в основном Он рассказывал их без всякого дополнительного пояснения, оставляя слушателям самим вникать в Его слова и разуметь значение приводимых примеров и подобий. Сам жанр притч, как особо измышленных поучительных историй, служащих для пояснения действительных ситуаций, известен еще в Ветхом Завете. К таким притчам относятся история Иофама о деревьях, избирающих себе царя ( Суд. 9, 7-20) или повесть о богаче, отнявшем у бедняка единственную овцу, рассказанная пророком Нафаном царю Давиду.
В Евангелии содержится примерно тридцать притч Господа Иисуса Христа, а также несколько небольших поучительных рассказов, которые также часто причисляются к притчам.
Со времен христианской древности к притчам Христовым обращались пастыри Церкви. В эту книгу вошли избранные толкования евангельских притч, составленные как великими отцами и учителями древней Церкви, так и известными православными подвижниками, проповедниками и богословами нашего времени. После каждого отрывка указанно, из какого конкретно произведения толкователя , и, по возможности, из какой именно главы он заимствован.
Слово Христа Спасителя , возвещенное Им в притчах, как и прежде, так и сегодня продолжает звучать в Церкви и зажигать людские сердца, ибо, по слову апостола, «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» ( Евр. 1 3, 8) .
Василий Чернов - Евангельские притчи Господа нашего Иисуса Христа
Издательство «Николин день» 2018. - 416 с.
ISBN 978-5-9946-0271-3
Василий Чернов - Евангельские притчи Господа нашего Иисуса Христа - Содержание
Предисловие
Притчи в трех Евангелиях
О свече на подсвечнике
О новой заплате на ветхой одежде
О вине молодом в ветхих мехах
О сеятеле
О горчичном зерне
О злых виноградарях
О смоковнице и всех деревьях
Притчи в двух Евангелиях
О доме, построенном на камне
О детях на улице
О закваске
О потерянной овце
О званных и избранных
О благоразумном домоправителе
Притчи в одном Евангелии
О плевелах
О сокровище в поле
О драгоценной жемчужине
О неводе (о хорошей и худой рыбе)
О немилосердном заимодавце
О работниках в винограднике
о двух сыновьях и винограднике
О десяти девах
О талантах
Об овцах и козлах
О посеве и всходах
Об ожидании хозяина дома
О двух должниках
О милосердном Самарянине
о докучливом друге
О безумном богаче
О бодрствующих слугах
О бесплодной смоковнице
О месте на брачном пире
О башне и о царе, идущем на войну
О потерянной драхме
О блудном сыне
О неверном управителе
О богаче и Лазаре
О рабах,ничего не стоящих
О настойчивой вдове (0 неправедном судье)
О мытаре и фарисее
Спасибо, очень пригодилась
Благодарю за книгу
Большое спасибо!!!