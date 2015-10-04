Итак, в один летний день на большой глубине реки Турия тонул юноша Шевчук Василий и громко просил о помощи: «Спасите, я тону!» Я бросился спасать, не имея опыта. Подплыв поближе, парень сильно схватил меня за шею. Я понял, что это опасно. Перебросив его на плечи, мы так начали плыть, но внезапно, не достигнув берега, стали тонуть.

Но судьба человека от Господа! Какая-то сила в который раз вытолкала нас на берег. Слава Богу!

Через некоторое время я опять услышал: «Спасайте, тону!» Это был верующий юноша Михаил Дунайчук, который на той же глубине тонул. С Божьей помощью я и его спас.

После таких происшествий, я с большим желанием начал читать Слово Божье - Библию. Я понял: «...Если кто не родится от воды и Духа, тот не войдет в Царствие Божье» (Иоан. 3:5).

Возревновав о духовном крещении, мы с другом Иваном договорились молиться и поститься до тех пор, пока не получим обетование. Во время поста, в один из этих дней, мы решили навестить больную сестру Марийку Капитулу. Болезнь приковала ее к кровати так, что она не могла самостоятельно двигаться, ее даже переворачивали. Когда мы склонили колени для молитвы, нас осенила такая сила Духа Святого, что Марийка, исполнившись Духом, соскочила с постели и начала прославлять Господа, а мы заговорили на иных языках, возвеличивая Христа и Его Голгофскую жертву.

Я чувствовал присутствие Господне и душа моя была переполнена радостью. Бог крестил меня Духом Святым! Аллилуйя!

Федор Черняк - Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения 11-й выпуск с дополнением при перепечатывании посылайтесь на книги «Он спас меня от смерти...» Издательство «Свитанкова зоря» Тираж 8500

Федор Черняк - Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения - Уважаемые читатели!

Возможно, вы находитесь в тяжелом положении: ваши душевные переживания кажутся вам непреодолимыми, и преграды на вашем жизненном пути непосильны для вас. Я вам советую, как человек, который прошел длинный, жизненный путь, имея опыт - обратиться к Господу. Он вам поможет, простит грехи, спасет душу вашу и исцелит вас. Ваша жизнь будет счастливой, вы станете новым человеком, но только через Иисуса Христа. Придите к Нему с верой и дайте обет служить Богу в доброй совести и жить для Его славы. Будьте откровенны перед Всевышним. Сердечно покайтесь в своих грехах, исповедуйте их перед Богом и просите у Него, чтобы Он помиловал вас.

Это Он соделал со мною и сотнями и тысячами других людей. Читайте Слово Божье - Святое Евангелие. Доверяйте написанному, потому что это слова не человеческие, а Божьи. В Его ранах наше исцеление. Поэтому доверьтесь сегодня Ему! Примите Его как личного Спасителя и Врача в свое сердце и жизнь.

Сколько есть людей обездоленных, вдов и сирот, которые не знают, где искать спасение, к кому обратиться. Как свидетельствует статистика, что у 95% сирот - родители живы, которые безжалостно бросили своих родных детей. О, родители, отрезвитесь! Миллионы вы потеряли еще не рожденных, а рожденных отдали в дома для сирот, то есть бросили на произвол судьбы.

Это пишу я с болью в сердце, потому что мои родители тоже меня хотели погубить. Поэтому я обращаюсь ко всем читателям: «Когда вы прочтете эту книгу, то моя молитва и пожелание вам: пусть Господь исцелит ваше тело и душу, чтобы вы получили жизнь вечную, которая в Иисусе Христе».

«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем и повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную.» (Деян. 17:30-31).

С любовью и уважением к вам Ваш брат и друг Федор Черняк.