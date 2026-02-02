Чернявский Михаил - Экзорцизм в Ранней Церкви - Аккумулятор духовного опыта

Учение и практика раннехристианского экзорцизма были ориентированы на стандарты, заложенные в земном служении Иисуса Христа, и описаны авторами четырех канонических Евангелий. Власть Господа над сатаной и бесами носила абсолютный и беспрецедентный характер. В греко-римском мире I в. была весьма распространена деятельность странствующих иудейских и языческих целителей, чародеев и заклинателей демонов. В отличие от них Иисусу не требовалось использовать такие известные в Его времена магические средства, как амулеты, курение благовоний, кольца и т. п.

Для успеха было достаточно Его повеления. Экзорцизм Христа необходимо рассматривать в контексте Его проповеди о приближении Божьего Царства, расширение которого означало наступление на царство сатаны.

Михаил Чернявский - Экзорцизм в Ранней Церкви доникейского периода

Серия «Русский автор»

Санкт-Петербург: Мирт, 2016 г. — 107 с.

ISBN 978-5-88869-310-0

Михаил Чернявский - Экзорцизм в Ранней Церкви доникейского периода - Содержание

Введение

1. Христианский экзорцизм апостольского века

1.1. Иисус Христос как образец экзорциста

1.2. Экзорцизм как духовный дар

1.3. Экзорцизм и миссия Церкви в иудейском контексте

2. Христианский экзорцизм II в

2.1. Экзорцизм и миссия Церкви в греко-римском окружении

2.2. Экзорцизм против идолопоклонства

2.3. Экзорцизм между ортодоксией и гностицизмом

3. Институализированный экзорцизм в Церкви III в.

3.1. Экзорцизм в духовно-идеологической борьбе с еретиками и раскольниками

3.2. Катехизационный экзорцизм и крещение

3.3. Формализованный ритуал экзорцизма

Заключение

Библиография

Об авторе

Михаил Чернявский - Экзорцизм в Ранней Церкви доникейского периода - Введение

История Ранней Церкви представляет собой огромный интерес для исследователей, поскольку только здесь мы можем получить представление об истоках учения и практической жизни христианства. При том, что первые века церковной истории изучены вдоль и поперек, в ней еще остаются значительные белые пятна. Одной из таких малоизученных тем является экзорцизм, то есть изгнание бесов.

Сегодня издаются книги по демонологии и практическим вопросам духовной борьбы преимущественно харизматических авторов, которые, как правило, игнорируют многовековой опыт Церкви и в особенности опыт раннехристианский. В результате нередко привносятся весьма сомнительные догматические утверждения и манипуляции. В традиционных евангельских церквях в данной области также много неясности, доктринальных пробелов и даже определенной табуированности. В равной степени наносят вред крайности избыточного рационализма или мистические поветрия. Улучшить ситуацию могло бы спокойное научное изучение феномена экзорцизма в историческом ключе, а также в перспективе истории доктрины.

Целью нашего исследования является определение функции экзорцизма в Ранней Церкви доникейского периода. Для ее достижения перед нами стоят три хронологические задачи — поочередное рассмотрение функции экзорцизма в I, II и III вв., в результате чего мы сможем обнаружить ответ на поставленный вопрос в его динамике. Объектом исследования является функция экзорцизма в Церкви доникейского периода, т. е. с I по начало IV в.

Для достижения поставленной цели применяются историко-генетический и историко-типологический методы. Первый состоит в последовательном раскрытии свойств, функций и изменений изучаемой реальности в процессе ее исторической жизни, что позволяет в наибольшей мере приблизиться к воспроизведению реального развития объекта. По своей логической природе метод аналитический, сравнительный и индуктивный. По форме представления информации историко-генетический метод относится к описательным.

Историко-типологический метод направлен на выявление в хронологическом и пространственном отношении сущностно-однородных культурных, религиозных и социальных объектов и объединении их в группы (типы), обладающие общим признаком (или совокупностью признаков) и тем отличающихся от объектов других групп (типов).

Чернявский Михаил - Аккумулятор духовного опыта - Служение, разномыслие, история

СПб.: Мирт, 2012. — 266 с. (Серия «Русский автор»).

ISBN 978-5-88869-277-6.

Чернявский Михаил - Аккумулятор духовного опыта – Содержание

От автора

Предисловие

Часть I. Опыт служения

Первая любовь

Проклятие Елисея

Отцы и дети в Церкви

Святое причастие

Кризис богослужения в евангельских церквах. Что дальше?

Алкогольные напитки и христианство

Зачем Бог разрушил мои планы?

Часть II. Опыт разномыслия

Давайте поспорим: Евангельские принципы полемики

Толерантность как рискованная добродетель

Говорит ли Бог по-русски?

Исповедь перебежчика

Избыток церковной политики

Фактор соборности, или ответ субъективисту

Гротескная Троица в «Хижине» У. П. Янга

Часть III. Опыт истории

Мудрость «приобретенного» и приобретение мудрости

Воля Божья в жизни Кальвина. Или зачем Богу твердолобые люди?

Томас Мертон — созерцатель вселенского христианства

Протопоп Аввакум — протестант восточного обряда?

Церковь и государство в России XIX века

Своя история. 140-летию баптизма в России

Грядут думные батюшки?

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