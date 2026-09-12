Честер - Верховенство Писания
Мы живем в мире, переполненном громкими и нередко весьма привлекательными голосами. Экраны смартфонов, новостные ленты, авторитетные эксперты, близкие друзья, социальные сети, культурные течения, церковные традиции и наши собственные переживания — все это претендует на роль главного ориентира в нашей жизни и в служении наших церквей. «Чей голос важнее?» Это не отвлеченный богословский вопрос, а выбор, который каждый верующий совершает ежедневно: в семье, на работе, в служении, в отношениях и в принятии решений. За ним стоит еще более глубокий вопрос: как среди этого множества голосов — внешних и внутренних — расслышать голос Самого Бога?
Книга, которую вы держите в руках, посвящена именно этому вопросу. Тим Честер ясно показывает: Библия — не просто сборник древних текстов и не свод сухих моральных правил. Это живой голос живого Бога, обращенный лично к каждому из нас. Верховенство Писания, как убедительно раскрывает автор, носит глубоко личный характер: подчиняясь Писанию, мы подчиняемся не безличному закону, а любящему Отцу, Который через Свое Слово восстанавливает Свое благое правление в наших сердцах. Речь идет не о слепом следовании букве, а о живых отношениях с Богом, Который желает нам блага. Мы внимаем Писанию, потому что в нем звучит голос Христа, Доброго Пастыря, — и именно поэтому Писание остается высшим и окончательным авторитетом для нашей веры и жизни.
Тим Честер – Верховенство Писания
Пер. с англ. Денис Берназ; предисловие к русскому изданию Евгений Юрьевич Бахмутский; ред. Анна Вапрова. — Москва: Экклезия, 2026. — 96 с. — Серия «Основы».
ISBN 978-5-00274-052-9
Тим Честер – Верховенство Писания – Содержание
Предисловие к серии «Основы»
Предисловие к русскому изданию
Чей голос важнее?
Высшая власть
Авторитет говорить
Авторитет править
«Покажите, где это написано»
Авторитет превыше всякого другого авторитета
Василий разрешает тупик
Для размышления и обсуждения
Почему Писание имеет верховенство?
Личный авторитет
Бог говорит через Писание
Верховенство личностно
Послушание личностно
Для размышления и обсуждения
Когда Писание имеет верховенство?
Всеобъемлющий авторитет
Верховенство при правильном понимании
То, что нам нужно знать, — открыто
Мы должны приходить со смиренным сердцем
Мы не одиноки
Верховенство в том, чего оно касается
Верховенство в пределах, определенных самим Писанием
Для размышления и обсуждения
Почему верховенство важно?
Необходимый авторитет
Галилей и необходимость переосмысления Писания
Писание против традиции
Столп истины
Писание против разума
Писание против опыта
Для размышления и обсуждения
Как работает верховенство?
Динамичный авторитет
Бог по-прежнему говорит через Писание
Бог по-прежнему действует через Писание
Голос Господа над водами
Для размышления и обсуждения
Указатель библейских ссылок
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