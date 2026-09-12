Мы живем в мире, переполненном громкими и нередко весьма привлекательными голосами. Экраны смартфонов, новостные ленты, авторитетные эксперты, близкие друзья, социальные сети, культурные течения, церковные традиции и наши собственные переживания — все это претендует на роль главного ориентира в нашей жизни и в служении наших церквей. «Чей голос важнее?» Это не отвлеченный богословский вопрос, а выбор, который каждый верующий совершает ежедневно: в семье, на работе, в служении, в отношениях и в принятии решений. За ним стоит еще более глубокий вопрос: как среди этого множества голосов — внешних и внутренних — расслышать голос Самого Бога?

Книга, которую вы держите в руках, посвящена именно этому вопросу. Тим Честер ясно показывает: Библия — не просто сборник древних текстов и не свод сухих моральных правил. Это живой голос живого Бога, обращенный лично к каждому из нас. Верховенство Писания, как убедительно раскрывает автор, носит глубоко личный характер: подчиняясь Писанию, мы подчиняемся не безличному закону, а любящему Отцу, Который через Свое Слово восстанавливает Свое благое правление в наших сердцах. Речь идет не о слепом следовании букве, а о живых отношениях с Богом, Который желает нам блага. Мы внимаем Писанию, потому что в нем звучит голос Христа, Доброго Пастыря, — и именно поэтому Писание остается высшим и окончательным авторитетом для нашей веры и жизни.

Тим Честер – Верховенство Писания

Пер. с англ. Денис Берназ; предисловие к русскому изданию Евгений Юрьевич Бахмутский; ред. Анна Вапрова. — Москва: Экклезия, 2026. — 96 с. — Серия «Основы».

ISBN 978-5-00274-052-9

Тим Честер – Верховенство Писания – Содержание

Предисловие к серии «Основы»

Предисловие к русскому изданию

Чей голос важнее?

Высшая власть

Авторитет говорить

Авторитет править

«Покажите, где это написано»

Авторитет превыше всякого другого авторитета

Василий разрешает тупик

Для размышления и обсуждения

Почему Писание имеет верховенство?

Личный авторитет

Бог говорит через Писание

Верховенство личностно

Послушание личностно

Для размышления и обсуждения

Когда Писание имеет верховенство?

Всеобъемлющий авторитет

Верховенство при правильном понимании

То, что нам нужно знать, — открыто

Мы должны приходить со смиренным сердцем

Мы не одиноки

Верховенство в том, чего оно касается

Верховенство в пределах, определенных самим Писанием

Для размышления и обсуждения

Почему верховенство важно?

Необходимый авторитет

Галилей и необходимость переосмысления Писания

Писание против традиции

Столп истины

Писание против разума

Писание против опыта

Для размышления и обсуждения

Как работает верховенство?

Динамичный авторитет

Бог по-прежнему говорит через Писание

Бог по-прежнему действует через Писание

Голос Господа над водами

Для размышления и обсуждения