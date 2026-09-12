Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Честер - Верховенство Писания

Честер - Верховенство Писания
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology
Series Основы (2 books)

Мы живем в мире, переполненном громкими и нередко весьма привлекательными голосами. Экраны смартфонов, новостные ленты, авторитетные эксперты, близкие друзья, социальные сети, культурные течения, церковные традиции и наши собственные переживания — все это претендует на роль главного ориентира в нашей жизни и в служении наших церквей. «Чей голос важнее?» Это не отвлеченный богословский вопрос, а выбор, который каждый верующий совершает ежедневно: в семье, на работе, в служении, в отношениях и в принятии решений. За ним стоит еще более глубокий вопрос: как среди этого множества голосов — внешних и внутренних — расслышать голос Самого Бога?

Книга, которую вы держите в руках, посвящена именно этому вопросу. Тим Честер ясно показывает: Библия — не просто сборник древних текстов и не свод сухих моральных правил. Это живой голос живого Бога, обращенный лично к каждому из нас. Верховенство Писания, как убедительно раскрывает автор, носит глубоко личный характер: подчиняясь Писанию, мы подчиняемся не безличному закону, а любящему Отцу, Который через Свое Слово восстанавливает Свое благое правление в наших сердцах. Речь идет не о слепом следовании букве, а о живых отношениях с Богом, Который желает нам блага. Мы внимаем Писанию, потому что в нем звучит голос Христа, Доброго Пастыря, — и именно поэтому Писание остается высшим и окончательным авторитетом для нашей веры и жизни.

Тим Честер – Верховенство Писания

Пер. с англ. Денис Берназ; предисловие к русскому изданию Евгений Юрьевич Бахмутский; ред. Анна Вапрова. — Москва: Экклезия, 2026. — 96 с. — Серия «Основы».
ISBN 978-5-00274-052-9

Тим Честер – Верховенство Писания – Содержание

  • Предисловие к серии «Основы»

  • Предисловие к русскому изданию

  1. Чей голос важнее?

  • Высшая власть

  • Авторитет говорить

  • Авторитет править

  • «Покажите, где это написано»

  • Авторитет превыше всякого другого авторитета

  • Василий разрешает тупик

  • Для размышления и обсуждения

  1. Почему Писание имеет верховенство?

  • Личный авторитет

  • Бог говорит через Писание

  • Верховенство личностно

  • Послушание личностно

  • Для размышления и обсуждения

  1. Когда Писание имеет верховенство?

  • Всеобъемлющий авторитет

  • Верховенство при правильном понимании

  • То, что нам нужно знать, — открыто

  • Мы должны приходить со смиренным сердцем

  • Мы не одиноки

  • Верховенство в том, чего оно касается

  • Верховенство в пределах, определенных самим Писанием

  • Для размышления и обсуждения

  1. Почему верховенство важно?

  • Необходимый авторитет

  • Галилей и необходимость переосмысления Писания

  • Писание против традиции

  • Столп истины

  • Писание против разума

  • Писание против опыта

  • Для размышления и обсуждения

  1. Как работает верховенство?

  • Динамичный авторитет

  • Бог по-прежнему говорит через Писание

  • Бог по-прежнему действует через Писание

  • Голос Господа над водами

  • Для размышления и обсуждения

  • Указатель библейских ссылок

Views 41
Rating
Added 12.09.2026
Author zealot
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books