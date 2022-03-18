Честертон - Фома. Франциск. Ортодоксия
Эта книга — только популярный очерк о великом человеке, который еще не слишком популярен у нас. Она достигнет цели, если те, кто едва ли слышал о святом Фоме Аквинском, захотят прочитать о нем другие, лучшие книги. Вынужденная краткость ведет к определенным последствиям, о которых я хочу предупредить сразу. Во-первых, я пишу в основном для тех, кто не исповедует веру Фомы; я обращаюсь к тем, кому он интересен, как интересны мне Конфуций или Магомет. Но, рассказывая о нем, неизбежно приходится рассказать и о тех, кто думал не так, как он. Если пишешь о Нельсоне для иностранцев, нужно писать о том, что знает любой англичанин, и отбросить подробности, которые англичанин хотел бы знать. Однако будет трудно обойти тот факт, что Нельсон сражался с французами.
Бессмысленно писать о святом Фоме, умалчивая о том, что он сражался с еретиками, хотя это может повредить тому, ради чего я пишу. Смею надеяться, что те, кто считает меня еретиком, не посетуют на меня, если я выражу свое мнение, тем более если я выражу мнение моего героя. Как бы то ни было, я скажу раза два, что раскол XVI века был запоздалым мятежом пессимистов XIII, когда пуританство Августина едва не победило свободу Аристотеля. Если я этого не скажу, я не смогу показать место моего героя в истории. Но рисую я фигуру на фоне пейзажа, а не пейзаж с фигурками. Во-вторых, в таком простеньком очерке я вряд ли скажу много о философе — в лучшем случае я дам понять, что у него была своя философия. Теологию его вообще изложить невозможно. Одна знакомая дама раздобыла книгу выдержек из святого Фомы и, преисполнившись надежд, углубилась в раздел под невинным названием «О простоте Бога». Потом отложила книгу, вздохнула и сказала: «Если это простота, что же такое сложность ?»
При всем почтении к ученым изданиям Фомы я не хочу, чтобы мою книгу откладывали со вздохом. Очерк жизни святого — введение в его философию, философия — введение в теологию. Мне дано немного: я помогу читателю взойти на первую ступень. В-третьих, я не спорю с теми, кто перепечатывает страницы средневековых демонологий, надеясь устрашить читателя незнакомым языком. Образованный человек должен знать, что святой Фома и все его современники, и все противники много веков спустя верили в бесов. В этом были согласны и протестанты, и католики, пока была хоть какая-то теология, и святой Фома отличался разве что своей умеренностью. Я не пишу о таких вещах не потому, что хочу их скрыть, а потому, что они не касаются того, о ком я пишу. И так очень
трудно втиснуть такую громаду в маленькую книгу.
Честертон Гилберт Кит - Фома. Франциск. Ортодоксия
сборник
перевод c английского Л. Сумм, Н. Трауберг
Москва : Издательство АСТ, 2021. 448 с.
Серия "Эксклюзивная классика"
ISBN 978-5-17-144821-9
Честертон Гилберт Кит - Фома. Франциск. Ортодоксия - Содержание
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
Вступление
Глава I. О двух нищих братьях
Глава II. Беглый аббат
Глава III. Аристотелева революция
Глава IV. Размышление о манихеях
Глава V. Истинная жизнь святого Фомы
Глава VI. Предварение томизма
Глава VII. Вечная философия
Глава VIII. Чему учит нас святой Фома
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
Глава I. Как писать о святом Франциске
Глава II. Мир, который застал святой Франциск
Глава III. Франциск-воитель
Глава IV. Франциск-строитель
Глава V. Божий скоморох
Глава VI. Маленький нищий человечек
Глава VII. Три ордена
Глава VIII. Зерцало Христа
Глава IX. Чудеса и смерть
Глава X. Завет святого Франциска
ОРТОДОКСИЯ
Глава I. Предисловие в защиту всего остального
Глава II. Сумасшедший
Глава III. Самоубийство мысли
Глава IV. Этика эльфов
Глава V. Флаг мироздания
Глава VI. Парадоксы христианства
Глава VII. Вечный мятеж
Глава VIII. Романтика ортодоксии
Глава IX. Власть догмы и поиски приключений
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