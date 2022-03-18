Эта книга — только популярный очерк о великом человеке, который еще не слишком популярен у нас. Она достигнет цели, если те, кто едва ли слышал о святом Фоме Аквинском, захотят прочитать о нем другие, лучшие книги. Вынужденная краткость ведет к определенным последствиям, о которых я хочу предупредить сразу. Во-первых, я пишу в основном для тех, кто не исповедует веру Фомы; я обращаюсь к тем, кому он интересен, как интересны мне Конфуций или Магомет. Но, рассказывая о нем, неизбежно приходится рассказать и о тех, кто думал не так, как он. Если пишешь о Нельсоне для иностранцев, нужно писать о том, что знает любой англичанин, и отбросить подробности, которые англичанин хотел бы знать. Однако будет трудно обойти тот факт, что Нельсон сражался с французами.

Бессмысленно писать о святом Фоме, умалчивая о том, что он сражался с еретиками, хотя это может повредить тому, ради чего я пишу. Смею надеяться, что те, кто считает меня еретиком, не посетуют на меня, если я выражу свое мнение, тем более если я выражу мнение моего героя. Как бы то ни было, я скажу раза два, что раскол XVI века был запоздалым мятежом пессимистов XIII, когда пуританство Августина едва не победило свободу Аристотеля. Если я этого не скажу, я не смогу показать место моего героя в истории. Но рисую я фигуру на фоне пейзажа, а не пейзаж с фигурками. Во-вторых, в таком простеньком очерке я вряд ли скажу много о философе — в лучшем случае я дам понять, что у него была своя философия. Теологию его вообще изложить невозможно. Одна знакомая дама раздобыла книгу выдержек из святого Фомы и, преисполнившись надежд, углубилась в раздел под невинным названием «О простоте Бога». Потом отложила книгу, вздохнула и сказала: «Если это простота, что же такое сложность ?»

При всем почтении к ученым изданиям Фомы я не хочу, чтобы мою книгу откладывали со вздохом. Очерк жизни святого — введение в его философию, философия — введение в теологию. Мне дано немного: я помогу читателю взойти на первую ступень. В-третьих, я не спорю с теми, кто перепечатывает страницы средневековых демонологий, надеясь устрашить читателя незнакомым языком. Образованный человек должен знать, что святой Фома и все его современники, и все противники много веков спустя верили в бесов. В этом были согласны и протестанты, и католики, пока была хоть какая-то теология, и святой Фома отличался разве что своей умеренностью. Я не пишу о таких вещах не потому, что хочу их скрыть, а потому, что они не касаются того, о ком я пишу. И так очень

трудно втиснуть такую громаду в маленькую книгу.

Честертон Гилберт Кит - Фома. Франциск. Ортодоксия

сборник

перевод c английского Л. Сумм, Н. Трауберг

Москва : Издательство АСТ, 2021. 448 с.

Серия "Эксклюзивная классика"

ISBN 978-5-17-144821-9

Честертон Гилберт Кит - Фома. Франциск. Ортодоксия - Содержание

СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ

Вступление

Глава I. О двух нищих братьях

Глава II. Беглый аббат

Глава III. Аристотелева революция

Глава IV. Размышление о манихеях

Глава V. Истинная жизнь святого Фомы

Глава VI. Предварение томизма

Глава VII. Вечная философия

Глава VIII. Чему учит нас святой Фома

СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ

Глава I. Как писать о святом Франциске

Глава II. Мир, который застал святой Франциск

Глава III. Франциск-воитель

Глава IV. Франциск-строитель

Глава V. Божий скоморох

Глава VI. Маленький нищий человечек

Глава VII. Три ордена

Глава VIII. Зерцало Христа

Глава IX. Чудеса и смерть

Глава X. Завет святого Франциска

ОРТОДОКСИЯ