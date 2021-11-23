«Виллендорфская Венера - магическая толстушка»

В пилотной серии знаменитого сериала «Молодой папа» Паоло Соррентино на 16-й минуте кардинал Вайоло исповедуется:

— У меня греховные помыслы, — говорит он.

— О ком? — спрашивает исповедник.

— О Венере Виллендорфской.

— Кто это?

— Статуэтка времен палеолита из папской библиотеки. Ей 25 тысяч лет.

— Грязные геронтофилические помыслы о статуэтке, — констатирует исповедник, а после вопрошает: — Какую же епитимью за это наложить?

С тех самых пор, как какой-то первобытный мастер вырезал Венеру и попы, художники творят «обнажённое» искусство, и каждая эпоха накладывает на него епитимью, руки или ещё что похуже типа надписи censored и черных инстаквадратиков на причинные места.

Отчего такая несправедливость? И виновата ли Венера или другие обнажённые произведения искусства в наших «грешных» помыслах? Попробуем разобраться.

Виллендорфскую, по сути, всю состоящую из огромных сисек, живота Кстати, саму Венеру Виллендорфскую в декабре 2017 года, когда её фотки выложила на фб итальянская художница Лаура Гианда, блокернули за непристойность :) Правда, позже «Цукербук» принес публичные извинения.

По традиции подкаста «Искусство для пацанчиков» начну рассказ о статуэтке-толстушке с конца, а именно с её современного воплощения.

Оговорюсь, что статуэтку нашли уже после того, как сотни художников изобразили в шедеврах скульптуры и живописи образ греко-римской богини любви Афродиты-Венеры.

Вот, например, «Венера Урбинская» кисти Тициана 1538 года.

«Вот вы входите [в галерею Уффици] и направляетесь к малой галерее „Трибуна" — наиболее посещаемой во всем мире — и видите на стене самую греховную, самую развратную, самую неприличную картину, какую знает мир, —„Венеру" Тициана. И дело даже не в том, что богиня голая разлеглась на кровати, — нет, все дело в положении одной её руки. Воображаю, какой поднялся бы вопль, если бы я осмелился описать её позу, — а между тем Венера лежит в этой позе, в чём мать родила, и каждый, кому не лень, может пожирать её глазами, — и она вправе так лежать, ибо это — произведение искусства, а у искусства свои привилегии», — понимающе написал автор «Тома Сойера» Марк Твен в конце XIX века.

Несмотря на то что Венера Тициана и Виллендорфская толстушка не особо похожи, их обеих, а также многих их коллег-Венер сопровождает слава не только красавиц, но и развратниц, само собой. Если бы у Венер в искусстве был свой профсоюз, то гимном их была бы песня Venus группы Shocking Blue, собственно, им, Венерочкам, она и посвящена. Включите её и попробуйте продолжить чтение главы под эту музычку. Легендарный хит с припевом «she’s got it» пусть намекает на то, что «она (Венера) крута», надеюсь, после прочтения этой главы в этом сомнений не останется.

Кстати, нидерландец Робби ван Леувен из Shocking Blue, как известно, спёр этот первоначально кантрийный хит, который раньше назывался «О! Сюзанна», и спасибо ему от лица всех присутствующих тут Венер и поклонников этой песни. «Мир и так достаточно сложная штука. Я считаю, что со сложностями нужно бороться с помощью простых вещей, иначе все станет ещё запутаннее!» — говорит Робби ван Леувен, ох, как же он прав.

Присоединимся к музыканту и поборемся за видимую простоту, вдохновляющую уже, ОМГ, почти 30 000 лет деятелей изобразительного искусства, музыкантов и всех уважающих красоту пацанчиков!

Одного из самых дорогих на сегодня художников планеты, Джеффа Кунса, например, вместительные формы Венеры Виллендорфской вдохновили сделать держатель для бутылки модного шампанского Dom Perignon Rose Vintage в виде легендарной статуэтки.

Художник зажал бутылку то ли между её ляжек, то ли между грудями, в любом случае, это очень по-кунсовски.

Он, кстати, никогда не отрицал, что работает не на эпатаж, а чтобы вызвать конкретные эмоции:

Анастасия Четверикова - Искусство для пацанчиков. По полочкам

Москва : Издательство АСТ, 2021. — 256 с.

ISBN 978-5-17-117441-5

Анастасия Четверикова - Искусство для пацанчиков. По полочкам - Содержание

Всем привет!

Глава 1 «Виллендорфская Венера — магическая толстушка»

Глава 2 «Руки прочь от Венеры Милосской!»

Глава 3 С нами Босх!

Глава 4 Давид, вид снизу

Глава 5 Караваджо — пацанчик эпохи барокко

Глава 6 Хочу собор, как в Ватикане!

Глава 7 Бесполезный Левитан

Глава 8 Клод Моне: «Я куплю себе дом у пруда в Живерни»

Глава 9 Уши Ван Гога

Глава 10 Неприличный Климт

Глава 11 Спокойно, это всего лишь «Крик»

Глава 12 «Чёрный квадрат, ты чё такой чёрный?»

Глава 13 «Эй, Дали, который час?».

Глава 14 Энди Уорхол. Иногда банан — это просто банан