Четверикова - Искусство для пацанчиков - По полочкам
«Виллендорфская Венера - магическая толстушка»
В пилотной серии знаменитого сериала «Молодой папа» Паоло Соррентино на 16-й минуте кардинал Вайоло исповедуется:
— У меня греховные помыслы, — говорит он.
— О ком? — спрашивает исповедник.
— О Венере Виллендорфской.
— Кто это?
— Статуэтка времен палеолита из папской библиотеки. Ей 25 тысяч лет.
— Грязные геронтофилические помыслы о статуэтке, — констатирует исповедник, а после вопрошает: — Какую же епитимью за это наложить?
С тех самых пор, как какой-то первобытный мастер вырезал Венеру и попы, художники творят «обнажённое» искусство, и каждая эпоха накладывает на него епитимью, руки или ещё что похуже типа надписи censored и черных инстаквадратиков на причинные места.
Отчего такая несправедливость? И виновата ли Венера или другие обнажённые произведения искусства в наших «грешных» помыслах? Попробуем разобраться.
Виллендорфскую, по сути, всю состоящую из огромных сисек, живота Кстати, саму Венеру Виллендорфскую в декабре 2017 года, когда её фотки выложила на фб итальянская художница Лаура Гианда, блокернули за непристойность :) Правда, позже «Цукербук» принес публичные извинения.
По традиции подкаста «Искусство для пацанчиков» начну рассказ о статуэтке-толстушке с конца, а именно с её современного воплощения.
Оговорюсь, что статуэтку нашли уже после того, как сотни художников изобразили в шедеврах скульптуры и живописи образ греко-римской богини любви Афродиты-Венеры.
Вот, например, «Венера Урбинская» кисти Тициана 1538 года.
«Вот вы входите [в галерею Уффици] и направляетесь к малой галерее „Трибуна" — наиболее посещаемой во всем мире — и видите на стене самую греховную, самую развратную, самую неприличную картину, какую знает мир, —„Венеру" Тициана. И дело даже не в том, что богиня голая разлеглась на кровати, — нет, все дело в положении одной её руки. Воображаю, какой поднялся бы вопль, если бы я осмелился описать её позу, — а между тем Венера лежит в этой позе, в чём мать родила, и каждый, кому не лень, может пожирать её глазами, — и она вправе так лежать, ибо это — произведение искусства, а у искусства свои привилегии», — понимающе написал автор «Тома Сойера» Марк Твен в конце XIX века.
Несмотря на то что Венера Тициана и Виллендорфская толстушка не особо похожи, их обеих, а также многих их коллег-Венер сопровождает слава не только красавиц, но и развратниц, само собой. Если бы у Венер в искусстве был свой профсоюз, то гимном их была бы песня Venus группы Shocking Blue, собственно, им, Венерочкам, она и посвящена. Включите её и попробуйте продолжить чтение главы под эту музычку. Легендарный хит с припевом «she’s got it» пусть намекает на то, что «она (Венера) крута», надеюсь, после прочтения этой главы в этом сомнений не останется.
Кстати, нидерландец Робби ван Леувен из Shocking Blue, как известно, спёр этот первоначально кантрийный хит, который раньше назывался «О! Сюзанна», и спасибо ему от лица всех присутствующих тут Венер и поклонников этой песни. «Мир и так достаточно сложная штука. Я считаю, что со сложностями нужно бороться с помощью простых вещей, иначе все станет ещё запутаннее!» — говорит Робби ван Леувен, ох, как же он прав.
Присоединимся к музыканту и поборемся за видимую простоту, вдохновляющую уже, ОМГ, почти 30 000 лет деятелей изобразительного искусства, музыкантов и всех уважающих красоту пацанчиков!
Одного из самых дорогих на сегодня художников планеты, Джеффа Кунса, например, вместительные формы Венеры Виллендорфской вдохновили сделать держатель для бутылки модного шампанского Dom Perignon Rose Vintage в виде легендарной статуэтки.
Художник зажал бутылку то ли между её ляжек, то ли между грудями, в любом случае, это очень по-кунсовски.
Он, кстати, никогда не отрицал, что работает не на эпатаж, а чтобы вызвать конкретные эмоции:
Анастасия Четверикова - Искусство для пацанчиков. По полочкам
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