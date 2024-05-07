Чиффоло - Хессе - Благословенная трапеза

И скажу душе моей: душа! Много добра лежит у тебя на многие года: покойся, ешь, пей, веселись.

Евангелие от Луки, 12:19

Когда мы приступали к написанию кулинарной книги с библейским уклоном, нам и в голову не приходило, какой обширный материал нам предстоит осмыслить. С самого начала подтвердилось то, что мы уже знали: в иудео-христианской культуре наибольшее внимание уделяется вечерней трапезе — ужину и приуроченному ко второй половине дня обеду, хотя диетологи настаивают, что завтрак надо съедать самому, а прочее делить с другом и отдавать врагу. Как и в библейские времена, именно за обедом или ужином мы обычно собираемся с родными или друзьями.

В библейские времена к приглашению на обед относились очень серьезно. Гостеприимство считалось Божественным заветом, и просьба разделить трапезу была священной. Каждый прием пищи полагалось начинать с ритуала омовения рук (что демонстрировало связь с храмовым жертвоприношением) и молитвы. Приглашение посторонних к столу было “мицвой”*, и об особом к ним уважении говорится в Послании к Евреям: “Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам” (13:2). Нередко, особенно во время пасхальной трапезы, за столом оставляли свободное место и ставили еду на случай прихода нежданного гостя.

В Библии не раз говорится о еде, даются наставления о том, как ее следует вкушать, но, как ни странно, при обилии деталей и нюансов не содержится рецептов блюд. Так о пасхальном агнце (ягненке) говорится лишь, что его надо испечь (Исход, 12:9), а в Книге Иезекииля (4:9) перечисляются злаки, из которых следует испечь хлеб, но не сообщаются пропорции. Недостаток информации нам пришлось восполнить с помощью воображения: чтобы приготовить блюда, упоминаемые в Библии, мы должны были сообразить, как это сделать, имея в распоряжении ингредиенты и технические возможности сегодняшнего дня. В этом, собственно, и заключалась главная задача нашей книги.

В итоге в книгу “Благословенная трапеза” вошли восемнадцать вариантов меню, привязанных к тому или иному упомянутому в Писании событию. Мы попытались снабдить читателя всеми сведениями, необходимыми для понимания существа дела, и в то же время дать ему возможность включиться в нашу игру, исходя из реалий сегодняшнего дня. А еще мы надеемся, что приготовление пищи по библейским мотивам сделает сам священный текст более живым и действенным. Ингредиенты, входящие в состав этих блюд, не являются такой уж экзотикой в наши дни. Мы постарались включить в наши меню как можно больше овощей, независимо от того, упоминаются они в Библии или нет, ведь население Ближнего Востока издавна употребляет в пищу бобы, огурцы, чеснок, травы, лук-порей, оливки, лук, зерновые, равно как и рис, баклажаны, помидоры, отсутствующие на страницах Библии.

Не менее важное место в библейском рационе уделяется фруктам (сушеным, свежим) или напиткам из них, а также орехам, винограду, гранатам, финикам, миндалю и фисташкам. Многие рецепты, вошедшие в нашу книгу, включают продукты из этого списка, но, исходя из ассортимента сегодняшнего рынка, мы добавили сюда кое-что еще.

Поскольку Израиль был известен как страна, текущая молоком и медом, мы не поскупились на использование молочных продуктов (сыра, йогурга, творога, сливочного масла), и там, где, по нашему мнению, это улучшит вкус блюда, заменили сахарный песок медом (в древнем мире был известен тростниковый сахар, но он практически не употреблялся).

Энтони Чиффоло, Рейнер Хессе - Благословенная трапеза - Библейские истории и рецепты

Пер. с англ. Н. Цыркун. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2012. — 368 с.

ISBN 978-5-389-02651-3

Энтони Чиффоло, Рейнер Хессе - Благословенная трапеза – Содержание

Предисловие

Введение

Хронология

Часть I. Библейские блюда и способы их приготовления

Гостеприимство Авраама

Первородство за чечевичную похлебку

Всё за отцовское благословение

Иосиф обедает со своими братьями

Пасхальная трапеза

По числам ι

Обед жнецов

Авигея и Давид

Свадьба царя Давида

Возлюбленные в саду

Чудесная похлебка Елисея в Галгале

Обед с областеначальником

Есфирь спасает свой народ

Трапеза в пустыне

Возвращение блудного сына

Иисус обедает с фарисеями

Брак в Кане Галилейской

Трапеза в Галилее

Часть II. Продукты

Мясо и рыба

Овощи

Фрукты, ягоды и орехи

Злаки

Травы и специи

Молочные продукты

Напитки

Растительные масла

Приложение I. Библейская система мер и весов

Приложение II. Библейский пирог