Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидет радуяся в радость Господа своего. Аще кто потрудися постяся, да восприимет ныне динарий. Аще кто от перваго часа делал есть, да приимет днесь праведный долг. Аще кто по третием часе прииде, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достиже, ничтоже да сумнится, ибо ничимже оттщетевается. Аще кто лишися и девятаго часа, да приступит, ничтоже сумняся, ничтоже бояся. Аще кто тбчию достйже и во единонадесятый час, да не устрашится замедления: любочестив бо сый Владыка, приемлет последняго якоже и перваго: упокоевает в единонадесятый час пришедшаго, якоже делавшаго от перваго часа. И последняго милует, и первому угождает, и оному дает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит. Темже убо внидите вси в радость Господа своего: и первии и втории, мзду приимите.

Чинопоследование во Святую и Великую Неделю Пасхи

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. – 176 с.

ISBN 978-5-7533-0753-8

Чинопоследование во Святую и Великую Неделю Пасхи – Содержание

Полунощница во Святую и Великую Субботу

Последование утрени во Святую и Великую Неделю Пасхи

Последование литургии во Святую и Великую Неделю Пасхи

Последование вечерни во Святую и Великую Неделю Пасхи

Чинопоследование во Святую и Великую Неделю Пасхи – Последование утрени во Святую и Великую Неделю Пасхи - Песнь 5

Ирмос:

Священнослужители:

Утренюем утреннюю глубоку!

Лик: И вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим Правды Солнце, всем жизнь возсияюща.

Припев: Христос воскресе из мертвых.

Безмерное Твое благоутробие адовыми узами содержимии зряще, к свету идяху Христе, веселыми ногами, Пасху хваляще вечную. (6 раз.)

Припев: Христос воскресе из мертвых.

Приступим свещеноснии, исходящу Христу из гроба яко Жениху, и спразднуим любопразднственными чинми Пасху Божию спасительную. (6 раз.)

Ирмос: Утренюем утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим Правды Солнце, всем жизнь возсияюща. (Трижды.)

Тропарь: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. (Трижды.)