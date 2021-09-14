Выражение «бороться за чистоту Православия» в последнее время приобрело двоякий смысл, и чаще всего негативный. С одной стороны, под ним понимают непримиримую борьбу с «врагами». Появились (и в немалом количестве!) околоправославные газеты, брошюры и интернет-сайты, которые с псевдобогословских, а то и попросту сектантских позиций голословно обвиняют священников, епископов, богословов в предательстве Христа, пугают церковный народ «волчьим, антихристовым собором», составляют списки «отступников» - словом, ведут практически раскольническую работу (забывая, что за это придется держать ответ перед Богом!), вовлекают в «дискуссии» богословски необразованных людей, не подозревающих, на какие деньги финансируются такие проекты по развалу Церкви.

С другой стороны, термин «борьба за чистоту Православия» воспринимается как признак невежественной маргинальности людей, толком не знающих своей веры. Но разве это искусственно созданное противостояние означает, что мы - начиная от рядового мирянина и кончая Патриархом - не должны радеть о чистоте нашей веры? Другой вопрос - как это делать, чтобы не навредить своей душе ? Низкое дело - подозревать и обвинять Мать-Церковь, к которой все мы принадлежим и главой которой является Сам Христос, во всех смертных грехах. Но благородное и богоугодное дело - бороться за чистоту и души, и веры, но в правильном порядке: начиная с себя. Повернуться от поиска «врагов», от выискивания признаков пришествия антихриста, от обличения всех и вся - к своей душе, наводя в ней порядок. Чтобы она в силах была свидетельствовать об истинном Православии и миру, и внешним, и своим - прежде всего через добрую христианскую жизнь.

Чистота Православия или ревность не по разуму?

М.: Даниловский благовестник, 2013 г. 144 с.

ISBN 978-5-89101-514-2

Чистота Православия или ревность не по разуму?

От Издательства

БОРЬБА С «ВРАГАМИ» ИЛИ С СОБОЙ ?