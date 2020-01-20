Предлагаемое изданіе „Исторіи перевода Библіи на русскій языкъ“ профессора Спб. Духовной Академіи Иларіона Алексѣевича Чистовича есть повтореніе изданія 1873 года съ тѣми немногими измѣненіями, какія можно было сдѣлать на основаніи нѣкоторыхъ рукописныхъ данныхъ, сохранившихся въ бумагахъ покойнаго профессора.

Измѣненія эти состоятъ, главнымъ образомъ, въ иной группировкѣ матеріала (напр. VI глава присоединена ко II), затѣмъ — въ нѣкоторыхъ добавленіяхъ и, наконецъ, сокращеніяхъ.

И. А. Чистовичъ предполагалъ самъ пересмотрѣть и напечатать вновь свою книгу, но преждевременная кончина помѣшала ему привести въ исполненіе его намѣреніе. Выпускомъ настоящаго изданія исполняется желаніе покойнаго.

Илларион Алексеевич Чистович - История перевода Библии на русский язык

(Академия фундаментальных исследований: БОГОСЛОВИЕ.)

Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2019. — 354 с.

ISBN 978-5-9710-6359-9

Илларион Алексеевич Чистович - История перевода Библии на русский язык - Содержание

ПРЕДИСЛОВІЕ

ЧАСТЬ I

Введеніе. — Судьба священнаго писанія въ древней греческой и русской церкви.—Оригинальные тексты священныхъ книгъ ветхаго и новаго Завѣта. — Переводъ LХХ.—Извѣстнѣйшіе опыты исправленій перевода LХХ.—Древнѣйшіе списки,— Переводъ Библіи на славянскій языкъ и исторія славянской Библіи

Переводъ Библіи на русскій языкъ.

I. Россійское Библейское Общество. — Учрежденіе Общества.— Отчеты и извѣстія Общества.—Изданія славянской Библіи.— Переводъ священныхъ книгъ ветхаго и новаго завѣта на русскій языкъ.—Протесты противъ Россійскаго Библейскаго Общества.—Закрытіе Россійскаго Библейскаго Общества.— Разсмотрѣніе вредныхъ (мистическихъ) книгъ

II. Положеніе дѣлъ послѣ закрытія Россійскаго Библейскаго Общества

ІII. Переводъ священныхъ книгъ ветхаго завѣта на русскій языкъ протоіерея Г. П. Павскаго

IV. Переводъ ветхо-завѣтныхъ книгъ съ еврейскаго языка на русскій архимандрита Макарія

V. Приложенія.

1- е. Краткое историческое обозрѣніе цѣлей, хода и послѣдствій учрежденія Библейскихъ Обществъ въ Россіи

2- е. О злыхъ дѣйствіяхъ тайныхъ обществъ, выдумавшихъ Библейское Общество въ Европѣ и неусыпно чрезъ оное все къ своей цѣли направляющихъ

ЧАСТЬ II

VI. Возобновленіе перевода Библіи на русскій явыкъ въ 1866 г.

VII. О системѣ переводовъ Библіи на русскій языкъ

VIІ. Нѣкоторыя свѣдѣнія о переводахъ священнаго писанія ветхаго завѣта на русскій явыкъ, изданныхъ за границею, и о переводахъ для евреевъ

Илларион Алексеевич Чистович - История перевода Библии на русский язык - Исторія перевода библіи на русскій языкъ

Переводъ библіи иа русскій языкъ имѣетъ безъ сомнѣнія чрезвычайно большую важность и высокое историческое значеніе. Онъ удовлетворилъ существенной потребности православнаго русскаго народа читать слово Божіе на родномъ, понятномъ ему, языкѣ и почерпать въ немъ наставленіе и подкрѣпленіе въ вѣрѣ и руководство и утѣшеніе въ жизни.

Русскій народъ, издревле расположенный къ чтенію книгъ духовно-учительнаго и священно-историческаго содержанія и, можно сказать, воспитавшійся на этой литературѣ, имѣлъ счастіе, доставшееся въ удѣлъ не всѣмъ христіанскимъ народамъ, получить священныя книги на родномъ и понятномъ ему явыкѣ при самомъ обращеніи своемъ къ христіанству.

Церковно-славянскій языкъ, на который переведены были книги священнаго писанія, частію бывшій можетъ быть въ ту пору письменнымъ, литературнымъ языкомъ, былъ еще такъ близокъ къ языку нашихъ предковъ (древне-русскому) и вообще такъ былъ понятенъ всѣмъ славянскимъ племенамъ, всему славянскому міру, что на него можно смотрѣть, какъ на церковный общеславянскій языкъ того времени, хотя еще до перевода библіи, и можетъ быть даже за нѣсколько вѣковъ до этого событія, общій славянскій языкъ, родоначальный для всѣхъ славянскихъ нарѣчій, уступилъ уже мѣсто говорамъ отдѣльныхъ славянскихъ народовъ. По той мѣрѣ, какъ эти послѣдніе вѣтвились между разными славянскими племенами, слагавшимися въ особые организмы, и принимали видоизмѣненія, возникавшія изъ особенныхъ условій, при которыхъ развивалась историческая жизнь различныхъ славянскихъ народовъ, общій памятникъ вѣры и общее наслѣдіе всего славянскаго племени — славянская библія, сохранявшаяся долгое время неприкосновенною, мало-по-малу также потребовала приспособленій къ постепенно возростающимъ и увеличивающимся разностямъ народныхъ языковъ отдѣльныхъ славянскихъ народовъ.