Скажем, в Москве всё-таки, когда у человека есть убеждения, препятствующие ему пойти в армию с оружием в руках, обычно родители идут на то, что платят деньги доктору, который даёт справку, или ещё что-то такое.

Вот идут на такого рода дорогу, связанную всё-таки с правонарушением, конечно. А здесь абсолютно официально выражается позиция. Он говорит: я пятидесятник, я христианин веры евангельской, я не могу идти в армию с оружием в руках, но я готов два или три года отслужить вот в доме престарелых, в больнице братом милосердия или ещё где-то, там, в благотворительной столовой. И надо сказать, что настоятель одного из монастырей тоже берёт работать в свою столовую, в том числе, и пятидесятников-альтернативщиков. То есть вот здесь тоже такое, с другой, совершенно неожиданной, стороны, — христианское братство и какое-то взаимопонимание между христианами разных исповеданий осуществляется.

Георгий Чистяков - "Да укрепит вас Господь!"

Расшифровка аудиозаписей проповедей.

Январь 2000 — апрель 2001

Волшебный фонарь, Москва, 2008 год - 261 с.

Георгий Чистяков - "Да укрепит вас Господь!" - Содержание

Предисловие

Расшифровка аудиозаписей проповедей

Георгий Чистяков - "Да укрепит вас Господь!" - 1 января 2000 года

С праздничным днём поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с Новым годом, который наступил сегодня, и с днями празднуемых сегодня святых!

Конечно же, так сложилось, что мы празднуем Новый год три раза. Я уже говорил вчера вечером об этом. Потому что, конечно же, начало индикта 1 — 14 сентября, это церковный новый год. Конечно же, 1 января — память Василия Великого, этот день приходится на 14 января по новому календарю. Это тоже новый год, и тоже служится в этот день молебен, как указано в богослужебных указаниях былых, царских, времён, на новолетие. Но и 31 декабря, и 1 января сегодняшнего календаря — конечно, эта дата не может нами не осмысляться, как Новый год тоже, потому что всё-таки мы живём по этому календарю. И хотим мы того или нет, нравится нам это или не нравится, но, конечно, мы живём по современному календарю, конечно, как-то наши дела вписываются именно в эти месяцы григорианского календаря.

Поэтому вот так получилось, что "три новых года" празднуется сегодня православной церковью на Руси. Ну а, кроме того, есть ещё четвёртый Новый год — "рош ха ша на", Новый год, согласно еврейскому календарю, — тот самый, который встречал Господь, который встречала Матерь Божия и апостолы в евангельские времена. Поэтому вот об этом новолетии — иудейском — о нём тоже невозможно забывать, оно тоже вызывает какие-то чувства в нашем сердце. Ну и, наверное, это правильно, что не просто календарная дата — "Новый год". Всё-таки он всегда связан с какими-то воспоминаниями нашими личными или с теми, которые достались нам по наследству, которые мы получили от старших. Ну а, кроме того, всё-таки Новый год вот этот, который мы встречаем сего дня, — это, действительно, в нашей стране какой-то всеобщий праздник, потому что все остальные праздники носят либо партийный, либо государственный, либо какой-то иной характер. Либо это наши православные праздники, которые, в общем, для неверующих или людей других религий — для мусульман, для буддистов и т. д., не значат чего-то такого особенного. А вот Новый год — это праздник без какой бы то ни было партийной или другой окраски. Он окрашен только в добрые тона и ни в какой другой цвет.