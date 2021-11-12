Георгий Чистяков - "Да укрепит вас Господь!" Расшифровка аудиозаписей проповедей. Выпуск 2, апрель 2001 - декабрь 2001

Дорогие братья и сестры! Сейчас очень важно сказать друг другу что-то по-настоящему важное, что-то по-настоящему серьёзное. И, конечно, у нас всегда не хватает времени. Наверное, нужно Бога благодарить за то, что у нас не хватает времени, потому что это хороший знак. Это знак того, что нас всё-таки много. Поэтому и прошу вас, дорогие мои: кто сегодня не успел сказать чего-то очень важного, давайте это всё сейчас скажем Самому Богу без слов, и в эти пасхальные дни услышит нас Господь и укрепит нас Господь, и даст нам с вами Господь сил, и мудрости, и мужества — всего, чего нам так не хватает.

Ещё мне очень хочется сказать вам, дорогие братья и сестры, в особенности тем, кто сегодня, а есть сегодня такие, кто пришёл на исповедь в эти пасхальные дни в первый раз в жизни, — мне очень хочется сказать вам о том, что, конечно, все мы не всегда попадаем в церковь на богослужения, потому что далеко не всегда есть время, потому что есть работа, есть обязанности перед нашими близкими, которыми мы, конечно же, не можем, не вправе перед Богом манкировать. Так строится наша жизнь, что иногда мы неделями, а то и месяцами, не попадаем на богослужения в церковь, не попадаем на исповедь. Но у нас у всех есть Евангелие. И вот сейчас всё-таки такие времена, когда, действительно, не надо искать по всему свету Евангелие. Оно везде есть и его везде можно найти, и купить, и взять в киосках.

Так вот, конечно же, когда мы не можем прийти в церковь, да и всегда, во всех случаях жизни, как это важно — раскрыть Священное Писание, Евангелие, псалмы, другие книги Ветхого Завета! Они всегда даны нам, они всегда есть у нас. И вот говорил мне один священник, который лишён был возможности служить в течение довольно долгого времени, что они со своими друзьями каждый день раскрывали Священное Писание, и это была их Литургия. И мне кажется, что это очень важно, чтобы наше домашнее чтение Священного Писания было бы нашей Литургией. Давайте об этом тоже подумаем сегодня, в эти чудные пасхальные дни. И будем благодарны Богу за то, что были для нас сохранены псалмы, что для нас были сохранены другие книги Ветхого Завета, что для нас было сохранено Евангелие. Ведь все эти книги могли тысячу раз погибнуть, тысячу раз быть утеряны, как были утеряны многие произведения древних авторов. То же самое могло быть и со Священным Писанием.

Но вот нас, людей, вразумлял Бог сохранять Слово Божие, отдавать жизнь за сохранение Слова Божия, которое теперь, действительно, самое главное достоинство человечества. Нет, наверное, у человечества большего сокровища, чем Слово Божие. И вот на все языки переведённое, тысячи, наверное, сотни тысяч раз изданное на всех языках, в разных форматах, и роскошно, и просто, и для церковного употребления, и для употребления дома, Священное Писание продолжает оставаться новым. Столько раз напечатанное, столько раз прокомментированное, столькими учёными исследованное, оно продолжает оставаться живым и действенным Словом Божиим, которое прожигает нас до самых глубин нашего «я» и которое воскрешает нас из самых безвыходных ситуаций, потому что Бог действует через Своё Слово, Бог действует через маленькую книжку. Поэтому старайтесь, дорогие братья и сестры, не расставаться со Словом Божиим, старайтесь, где бы вы ни были, куда бы вы ни ехали, где бы вы ни находились, чтобы всегда с вами в кармане, в сумке, в сумочке было Слово Божие. И тогда всегда можно, в любой момент, открыть эту книжечку, и мы услышим как раз то, что нам необходимо, потому что никто не может сказать, что мне сегодня необходимо услышать из Священного Писания. Только мы сами это узнаем, когда начнём читать, потому что к каждой и каждому из нас Бог обращается с каким-то Своим, с каким-то личным, с каким-то особенным Своим призывом. И вот когда мы начинаем так читать Слово Божие и когда вдруг находим какой-то отклик внутри себя, то я должен сделать это — говорю я сам себе, говорю я сама себе.

Я должен, должна сделать это, потому что к этому зовёт меня Бог. Именно меня, а не кого-то, именно сегодня, а не когда-то. И вот, когда этот призыв мы в себе услышим и когда мы на него ответим, — это значит, что началась наша христианская жизнь. Но давайте как-то подумаем сегодня и об этом, дорогие братья и сестры, потому что пасхальные дни, они всегда наполнены каким-то особенным звучанием Слова Божия, которое наполняет удивительным содержанием нашу с вами жизнь. Поэтому простите меня, те из вас, братья и сестры, кого я не успел сегодня выслушать. Принесём все наши проблемы Господу, и повторяю: даёт нам силы, даёт нам мудрость, даёт нам мужество Господь, когда мы, вслушиваясь в Его слова, раздающиеся к нам со страниц Священного Писания, стараемся ответить на то, что Он говорит нам, — ответить чем-то реальным, каждый и каждая по-своему, но чем-то абсолютно реальным.

Георгий Чистяков - "Да укрепит вас Господь!" Расшифровка аудиозаписей проповедей. Выпуск 2, апрель 2001 - декабрь 2001

М. : Волшебный фонарь, 2008 год - 244 с.