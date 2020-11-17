Для тех из нас, кто не был сегодня ночью в храме, мне хотелось, чтобы мы прочитали сегодня Евангелие, которое благовествует нам о самой ночи Рождества, о том, как прямо ночью прибежали, чтобы поклониться Младенцу, пастухи, которые по соседству от Вифлеема пасли скот и которым Ангел возвестил великую радость. Ибо, говорит Ангел, вам (или, конечно, по-русски надо сказать — «для вас»), родился в Вифлееме Спаситель Христос Господь. Прибегают пастухи, и, как и сказал им Ангел, видят Младенца, лежащего в яслях. В яслях, которые, действительно, по форме своей — кормушка для скота. Она напоминает колыбель для младенца; в яслях возлежит Богомладенец. Сам Бог предъявляет нам Себя в виде беспомощного Младенца для того, чтобы все мы поняли, какую ответственность каждый и каждая из нас должны чувствовать за всё, что нас окружает, за всё, что нуждается в нашей защите и поддержке. За каждого слабого, за каждого беспомощного. И вот в эту удивительную Святую ночь Ангелы возвещают пастухам великую радость, а эти простые люди, грубые пастухи, бросив всё, прибегают в Вифлеем, чтобы поклониться Богомладенцу, и мы — вместе с ними и вместе с мудрыми звездочётами с Востока, вместе с мудрыми волхвами, которые приходят вслед за этим к яслям Богомладенца, о чём мы услышали в сегодняшнем Евангелии во время Божественной Литургии.

Георгий Чистяков - "Да укрепит вас Господь!" Расшифровка аудиозаписей проповедей. Выпуск 3

Январь 2002 — декабрь 2002

М. : Волшебный фонарь, 2009 год - 224 с.

ISBN 978-5-903505-26-5

Георгий Чистяков - "Да укрепит вас Господь!" Расшифровка аудиозаписей проповедей. Выпуск 3 - 13 января 2002 года (Всенощная)

Связь святителя Василия с алфавитом - это факт духовной истории.

Дорогие братья и сестры, да хранит, да благословит, да укрепит вас Господь!

Как-то хочется вспомнить в этот день, что святитель Василий был один из первых мыслителей христианских, один из первых в церкви христианских философов, кто обратил античное наследие на пользу Церкви. И во многом с трудами святителя Василия связано то, что риторические школы, в которых преподавались античные авторы и те науки, которые были уже сформировавшимися во времена поздней античности, что эти риторические школы стали христианскими, что они стали работать на пользу Церкви Христовой. Был девиз у святителя Василия — всё обращать на пользу Церкви. Вот есть замечательный совершенно текст, который даже вначале, когда начинают учить греческий язык, всегда читают, стараются читать со студентами замечательное слово святителя Василия о том, какую пользу может извлечь отрок из чтения языческих книг, то есть из чтения античных авторов, поэтов античных, Гомера, трагических поэтов, и античной науки, которая в то время уже накопила и труды Геродота, Фукидида и географа Страбона, Эвклида и т. д.

Вот этот день — такой совершенно особый день памяти святителя Василия, потому что соединение христианства и античной культуры связано с его трудами. Не случайно в Греции, где очень почитают святителя Василия, его очень часто изображают с алфавитом в руках, со свитком, на котором написан всего лишь греческий алфавит. И дети обычно поют песенки: «Святитель Василий, подари нам твой алфавит». В народном греческом сознании считается, что Василий Великий был, так же как у нас Кирилл и Мефодий, изобретателем греческого алфавита. Хотя понятно, что греческий алфавит, которым уже гомеровские поэмы были написаны, сложился за тысячу с лишним лет до Василия Великого, ну немножко меньше. Понятно, что к модернизации греческого алфавита Василий Великий отношения не имел. Но, вероятно, в сознании простого человека культура, прежде всего, связана с алфавитом. И вот то, что Василий Великий как-то укоренил в христианстве греческую античную культуру, трансформировалось в сознании именно таким образом, что алфавит — это то, что Василий Великий подарил современным грекам, подарил современным людям.

Вот, мне кажется, всё это, действительно, так, хотя и не имеет никакого отношения к конкретной истории. Эта связанность Василия Великого в народном сознании с алфавитом говорит на самом деле об очень многом. Есть такие факты, которые, не являясь историческими, являются во много раз более красноречивыми, во много раз более насыщенными глубоким содержанием, чем какие-то исторические факты. Понимаете, не играет никакой роли сегодня, какого числа, какого месяца и года была Марафонская битва, или когда именно греки защищали Фермопильское ущелье, или убийство спартанцев — это всё абсолютно точно установленные факты. А вот связь святителя Василия с алфавитом — она не исторический факт, но это факт духовной истории. Как осмысление того, кто есть мы сегодня, значительно более важный факт в историко-философском, богословском плане, чем, я повторяю, многие достоверные исторические факты.

Вот об этом мне хотелось вам сказать сегодня. Ну и напомнить, конечно, что этот день — старый Новый год, новый по Юлианскому календарю, — это и день Обрезания Господня. Это день, когда мы вспоминаем о том, как Младенец Иисус был по Закону обрезан и, таким образом, полностью присоединился к народу Божьему. И, таким образом, стал принадлежащим к тому народу, который получил от Бога закон Моисеев через великого пророка, народу, который жил по заповедям, нарушая их, разрушая их, возвращаясь к ним с покаянием, ища способов возобновить Завет с Богом. Вот чтобы этот Синайский Завет, который изложен в Десятисло-вии, каким-то образом возобновить—для этого Бог посылал пророков людям. И вот к этому самому еврейскому народу, с которым связана вся история вхождения человечества в близость Божью, — к нему «по закону», как мы сегодня в песнопениях поём, как мы об этом многократно вспоминаем в богослужении, полностью присоединился наш Господь. Этот день связан с этим действительно огромным событием.