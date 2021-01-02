Георгий Чистяков - Да укрепит вас Господь - 4 В сегодняшнем Евангелии, дорогие братья и сестры, мы слышали слова нашего Господа: «Пустите детей и не мешайте им приходить ко Мне, потому что таких есть Царство Божие».

Мы слышали и слова о том, что тот, кто не примет Царство Божие, как дитя, тот не войдёт в него. Вот это качество христианина—не ребячливость, не что-то другое, связанное с бессмысленной, бездуховной имитацией ребёнка, но именно ощущение духовного детства — вот что открывает нам врата Царствия Божия. Тот, кто, как дитя, его не примет, тот в него не войдёт. Так же, как дитя, - радостно, безоблачно и не задумываясь о том, как и что устроено. И я думаю, что — с того и начинается отход маленького ребёнка от детства, когда он задумывается над тем, как и что устроено. Когда он не просто смотрит, как мама мелет кофе на мельнице: как она включается, начинает работать, как выключается, но ему интересно, как это устроено.

Вот я помню, когда я был ещё совсем маленьким ребёнком, у меня в альбоме была открытка, на которой были изображены мальчик и девочка. Девочка плачет, а мальчик разрезает или пытается разрезать ножницами живот у игрушечного медведя и говорит: «Он снаружи весь из плюша, интересно, что внутри». Так вот, с этого «интересно, что внутри» и начинается отпадение человека от детства. И на этой открытке гениально было изображено, что это начинается с того, что он потрошит живот никому никакого вреда не причинившему замечательному плюшевому мишке.

Так вот, наша задача, когда речь идёт о подлинном, — научиться, как дитя, не думать, что и как устроено. Наша задача — научиться у таких детей быстро прощать и забывать дурное. Наша задача — научиться у таких детей радостно воспринимать людей, которые нас окружают. И смотрите, маленькие дети, за исключением крайне редких случаев, каждого человека встречают радостно. И вот эта радостность тоже должна стать частью нашего существа. Иначе не распахнутся нам врата Царства Небесного. А ведь мы прекрасно знаем, что распахиваются они не только после нашей смерти, распахиваются они при жизни. Как ещё Пётр Яковлевич Чаадаев говорил: бессмертие в христианстве — это не жизнь после смерти, но жизнь без смерти. И вот задуматься над этими словами имеет смысл, потому что они чрезвычайно глубоки и каждому и каждой из нас как раз могут открыть загадку Царства Небесного, загадку Царства, которое начинается уже здесь.

И мы с вами это прекрасно знаем по тем живым людям, с которыми иногда соприкасаемся. Вот сегодня в одной из записок было написано — «о здравии тяжко болящего митрополита Антония», — и я подумал: несмотря на то, что владыка сейчас действительно очень плохо себя чувствует, как эти слова не подходят к митрополиту Антонию — «тяжко болящий», до такой степени он внутренне здоров, до такой степени внутренне он полон сил, до такой степени внутренне он здоровее, наверное, нас всех, если не вместе взятых, то почти всех нас. Да, ему физически сегодня плохо, да, он сильно простужен, болеет и т. д. Но вот это не есть тяжкая болезнь, потому что абсолютно готово его сердце. Вы помните 26-й псалом: «Готово сердце моё, готово»? Так его сердце абсолютно готово, он уже гражданин Царства Небесного, ему уже не нужно ничего, чтобы туда войти. И его физические болезни, повторяю, — они не воспринимаются как болезни. Любого из нас можно назвать тяжко болящим, но вот его — не получается.

Слава Богу, что посылает Он таких людей на нашем пути. Слава Богу, что мы с вами становимся иной раз самовидцами, как говорит Евангелие от Луки, таких людей, которые открывают нам, а что же это такое — жизнь в Царстве.

Георгий Чистяков - "Да укрепит вас Господь!" Расшифровка аудиозаписей проповедей. Выпуск 4, 2003 год

М. : Волшебный фонарь, 2010 год - 250 с.