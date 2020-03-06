Чистяков - Путевой блокнот
Рюдесхайм вытянут вдоль берега Рейна узкою линией, однако только по той причине, что в этом месте прямо к воде с севера подступают горы — так называемый Таунус. Этот хребет, расположенный между тремя реками — Рейном, Майном и Ланом, — хотя он не особенно высок (самая высокая его точка, гора Фельдберг, находящаяся близ городка Кёнигштайн, достигает всего лишь 880 метров над уровнем моря!) накрепко защищает долину Рейна от ветра с севера и обеспечивает тот удивительный микроклимат, что делает эти места такими похожими на Италию. Вот почему здесь всегда так тепло и так много виноградников, вот почему здесь делают вино с таким нежным и неповторимым вкусом.
Делают это вино и тихие, трудолюбивые, а порою и высокообразованные монахини-бенедиктинки, что живут на склоне горы неподалёку от Рюдесхайма в монастыре святой Хильдегард из Бингена. Эта святая жила в этих местах в XII веке, писала на латыни философские трактаты и замечательные стихи, переведённые сегодня на многие языки, включая русский. Стихи Хильдегард были настолько не похожи на всё то, что писалось в её эпоху, что современники просто не сумели оценить её поэзию, но, к счастью, сохранили рукописи святой... Две башни воздвигнутого в память о ней аббатства возвышаются высоко над виноградниками и поэтому видны отовсюду.
Чистяков Георгий - Путевой блокнот
вступ. статья Е.Ю. Гениевой, составление Н.Ф. Измайловой
М.: Центр книги Рудомино, 2013. 256 с.: ил.
ISBN 978-5-91922-017-6
Чистяков Георгий - Путевой блокнот - Содержание
Екатерина Гениева. Живой голос отца Георгия
Память Божия — это чудо
- Вспоминая Бродского
- Морские путешествия
- Тёмные аллеи
- Чтобы эта дорога стала моею
- Маленькое паломничество: русская сестра итальянского поэта
- Волга
- Карачай
По дорогам страны
- Дальняя земля
- В небольшом городке в Приуралье
- Необычная тюрьма
- Паломничество в зону особого режима
- «Сибирские Афины» и их обитатели
- Каргополь: храмы и люди
- Архангельск — разрушенный и живой
По дорогам мира
- Белые, дальние волны
- Страсбург. Древняя столица новой Европы
- Город, где звонят колокола
- Франкфурт. Туда и обратно в радиусе 60-ти километров
- Готическое искусство
- У подножия Парфенона
Чистяков Георгий - Путевой блокнот - Живой голос отца Георгия
Этот сборник составлен из материалов, взятых, главным образом, из записных книжек о. Георгия, с которыми он никогда не расставался. Туда он заносил как мимолетные впечатления и заметки, так и глубокие размышления. Затем заметки о путешествиях по России и за рубежом (Латвия, Германия, Франция, Греция), просто зарисовки звучали на радио, публиковались на страницах газет, частично печатались в его книгах. Помимо литературных бесед и впечатлений от путешествий, которые дополняются воспоминаниями о собственном детстве и тех людях, чьи судьбы запечатлелись в его сердце, сборник включает в себя уникальную серию репортажей из российской глубинки середины и конца 90-х годов XX века, нашей недавней, но уже истории. Это были непростые поездки по регионам страны, с посещением колоний для несовершеннолетних, тюрем, больниц, детских домов, музеев и библиотек, и везде автор уделял значительное внимание человеческим судьбам.
Главные герои путевых заметок о. Георгия — люди, которые в любых обстоятельствах, при любых трудностях научились различать присутствие Божие и делать Его дело. Они живут, как подсказывает им совесть. И автор пытается понять, как сегодняшний день, сегодняшняя культура и сегодняшнее общественное устройство помогают нам увидеть не материальное, а духовное измерение нашей жизни. Путевые заметки производят впечатление живого звучащего голоса, иными словами, подлинной встречи с автором, поражающим обширностью своего филологического знания, умением соединить для поверхностного взгляда казалось бы несоединимое. Читателя ждет встреча, в чем-то ожиданная, — фейерверк интеллекта, глубина восприятия жизни как творения Господа, — и в то же время неожиданная — читаешь и не веришь, что один человек обладал такой широтой знаний, властью над словом и таким чувством стиля и формы.
Екатерина Гениева
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