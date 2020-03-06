Рюдесхайм вытянут вдоль берега Рейна узкою линией, однако только по той причине, что в этом месте прямо к воде с севера подступают горы — так называемый Таунус. Этот хребет, расположенный между тремя реками — Рейном, Майном и Ланом, — хотя он не особенно высок (самая высокая его точка, гора Фельдберг, находящаяся близ городка Кёнигштайн, достигает всего лишь 880 метров над уровнем моря!) накрепко защищает долину Рейна от ветра с севера и обеспечивает тот удивительный микроклимат, что делает эти места такими похожими на Италию. Вот почему здесь всегда так тепло и так много виноградников, вот почему здесь делают вино с таким нежным и неповторимым вкусом.

Делают это вино и тихие, трудолюбивые, а порою и высокообразованные монахини-бенедиктинки, что живут на склоне горы неподалёку от Рюдесхайма в монастыре святой Хильдегард из Бингена. Эта святая жила в этих местах в XII веке, писала на латыни философские трактаты и замечательные стихи, переведённые сегодня на многие языки, включая русский. Стихи Хильдегард были настолько не похожи на всё то, что писалось в её эпоху, что современники просто не сумели оценить её поэзию, но, к счастью, сохранили рукописи святой... Две башни воздвигнутого в память о ней аббатства возвышаются высоко над виноградниками и поэтому видны отовсюду.

Чистяков Георгий - Путевой блокнот

вступ. статья Е.Ю. Гениевой, составление Н.Ф. Измайловой

М.: Центр книги Рудомино, 2013. 256 с.: ил.

ISBN 978-5-91922-017-6

Чистяков Георгий - Путевой блокнот - Содержание

Екатерина Гениева. Живой голос отца Георгия

Память Божия — это чудо

Вспоминая Бродского

Морские путешествия

Тёмные аллеи

Чтобы эта дорога стала моею

Маленькое паломничество: русская сестра итальянского поэта

Волга

Карачай

По дорогам страны

Дальняя земля

В небольшом городке в Приуралье

Необычная тюрьма

Паломничество в зону особого режима

«Сибирские Афины» и их обитатели

Каргополь: храмы и люди

Архангельск — разрушенный и живой

По дорогам мира

Белые, дальние волны

Страсбург. Древняя столица новой Европы

Город, где звонят колокола

Франкфурт. Туда и обратно в радиусе 60-ти километров

Готическое искусство

У подножия Парфенона

Чистяков Георгий - Путевой блокнот - Живой голос отца Георгия

Этот сборник составлен из материалов, взятых, главным образом, из записных книжек о. Георгия, с которыми он никогда не расставался. Туда он заносил как мимолетные впечатления и заметки, так и глубокие размышления. Затем заметки о путешествиях по России и за рубежом (Латвия, Германия, Франция, Греция), просто зарисовки звучали на радио, публиковались на страницах газет, частично печатались в его книгах. Помимо литературных бесед и впечатлений от путешествий, которые дополняются воспоминаниями о собственном детстве и тех людях, чьи судьбы запечатлелись в его сердце, сборник включает в себя уникальную серию репортажей из российской глубинки середины и конца 90-х годов XX века, нашей недавней, но уже истории. Это были непростые поездки по регионам страны, с посещением колоний для несовершеннолетних, тюрем, больниц, детских домов, музеев и библиотек, и везде автор уделял значительное внимание человеческим судьбам.

Главные герои путевых заметок о. Георгия — люди, которые в любых обстоятельствах, при любых трудностях научились различать присутствие Божие и делать Его дело. Они живут, как подсказывает им совесть. И автор пытается понять, как сегодняшний день, сегодняшняя культура и сегодняшнее общественное устройство помогают нам увидеть не материальное, а духовное измерение нашей жизни. Путевые заметки производят впечатление живого звучащего голоса, иными словами, подлинной встречи с автором, поражающим обширностью своего филологического знания, умением соединить для поверхностного взгляда казалось бы несоединимое. Читателя ждет встреча, в чем-то ожиданная, — фейерверк интеллекта, глубина восприятия жизни как творения Господа, — и в то же время неожиданная — читаешь и не веришь, что один человек обладал такой широтой знаний, властью над словом и таким чувством стиля и формы.

Екатерина Гениева