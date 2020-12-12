Humanitas

Две книги - «Свет во тьме светит» и опубликованная в первом томе «Над строками Нового Завета», посвященная трем синоптическим Евангелиям, — составляют единый корпус. В его основе лежат лекции, прочитанные Г.П.Чистяковым в разное время в конфессиональных и светских учебных заведениях — в Православном университете Иоанна Богослова, в Общедоступном православном университете, основанном протоиереем Александром Менем, в Институте философии, теологии и истории св. Фомы и в Российском государственном гуманитарном университете, а также - пастырские беседы в церкви Космы и Дамиана в Шубине.

Первая и вторая части сборника предваряются предисловиями: книга «Свет во тьме светит» — предисловием профессора Николая Витальевича Шабурова, лекции и доклады, прочитанные в Московской государственной консерватории, - предисловием профессора Евгении Ивановны Чигарёвой. Огромная им благодарность!

Перед вами второе, дополненное издание книги «Свет во тьме светит». Первое издание было выпущено в 2015 году тиражом 500 экземпляров и быстро разошлось. Готовя к печати второе издание текста, мы значительно его улучшили. Во втором разделе книги можно ознакомиться не только с лекциями, прочитанными Г.П.Чистяковым в консерватории в 2004 году, но и с текстами четырех докладов на консерваторских конференциях «Слово и музыка» 1998, 2000, 2003 и 2005 годов. Доклады, считавшиеся нами утраченными, были бережно сохранены профессором Евгенией Ивановной Чигарёвой и расшифрованы Светланой Евгеньевной Лукьяновой. Теперь эти тексты украшают вторую часть книги.

Георгий Петрович Чистяков - Свет во тьме светит

2-е изд.

(Серия «Humanitas»)

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, - 2018. — 344 с. .

ISBN 978-5-98712-811-4

Георгий Петрович Чистяков - Свет во тьме светит - Содержание

От составителя

Свет во тьме светит: Размышления о Евангелии от Иоанна

Шабуров Н.В. Предисловие

Несколько слов об эпиграфе

Часть I. Книга знамений

Глава 1. Прикосновение к Богу

Глава 2. Евангелие от Иоанна и синоптическая традиция

Глава 3. «Стоит среди вас Некто»

Глава 4. Пасхальное Евангелие

Глава 5. Иисус и самарянка. Исцеление в Капернауме

Глава 6. У Овечьих ворот. Иисус и расслабленный

Глава 7. Умножение хлебов. Встреча среди моря

Глава 8. Хлеб жизни

Глава 9. Иисус и грешница. Свет миру

Глава 10. Слепорожденный

Глава 11. Добрый пастырь

Часть II. Пришел час

Глава 12. Воскрешение в Вифании

Глава 13. «Нищих всегда имеете с собой». Благоухание мира

Глава 14. Зерно, упавшее в землю

Глава 15. Гефсиманская молитва. Отец и Сын

Глава 16. «А была ночь». Образ Иуды

Глава 17. Умовение ног

Глава 18. Прощальная беседа. «Заповедь новую даю вам...»

Глава 19. «Видевший Меня Отца видел»

Глава 20. В день накануне праздника

Глава 21. Воскресший

Глава 22. Христос посреди нас

Лекции и доклады, прочитанные в Московской государственной консерватории

Чигарёва Е.И. «И слово в музыку вернись!..» Отец Георгий Чистяков и музыка

Литургический текст в римско-католической традиции как основа для музыкального воплощения

Лекция 1. Богослужебный чин в римской католической традиции

Лекция 2. Великий пост в западной литургической традиции

Лекция 3. Пасха в западной литургической традиции

Лекция 4. Дева Мария в западном литургическом обряде

Доклады на конференциях «Слово и музыка»

Немая музыка псалмов

«La soledad sonora»

«Puer nobis nascitur»

Феноменология страха

Указатель имен. Составители Л.Л. иЛ.М. Тумаринсоны

Георгий Петрович Чистяков - Свет во тьме светит - Немая музыка псалмов - 10 декабря 1998 года

Не очень удобно говорить мне, профану, в таком ученом собрании. Поэтому я заранее прошу прощения за то, что, может быть, я иногда буду говорить какие-то очень смешные вещи. Но, тем не менее, дерзну.

От того, что осталось в смысле музыки древности, до нас на самом деле не дошло ничего, потому что те отдельные реконструированные музыкальные тексты, которые существуют, -это какая-то крупица из того, что некогда было создано. Все греческие поэты VII, VI, V веков писали для музыки - и Алкман, и Ивик, и Анакреонт, и до них Стесихор, и Пиндар с Вакхилидом, и в конце концов хоры трагедий - они тоже написаны для музыки; мы это прекрасно понимаем, когда читаем эти тексты. Даже перевод иногда - и то доносит до нас достаточно четкое представление о том, что это тексты для музыки. Но когда читаешь их на греческом языке, тут вообще не остается никаких сомнений. Болес того, парадоксально, но эту музыку слышишь. Я сказал первую из тех нелепостей, которые, увы, сегодня будут мною произноситься. Но, совершенно не представляя себе, какой эта музыка могла быть, филолог может ее услышать, просто вчитываясь в звуки какого-нибудь гимна или стасима в хоре у Еврипида, может услышать ее, вслушиваясь в размер и т.д. И это же касается Египта, это касается Палестины и библейских текстов, это касается и Рима.

До нас дошли изображения многочисленных музыкальных инструментов, до нас дошли достаточно подробные описания того, как они звучали, — и та небольшая книжка, которую когда-то составили Лосев с Шестаковым, — это примерно одна десятая, если не одна двадцатая доля тех музыкальных текстов, которые сохранились от Древнего мира. Но, тем не менее, эта музыка остается немой.

Без арфы, без лиры, без кифары или барбитона невозможно себе представить историю Греции, также невозможно себе представить Библию и историю израильского народа без мицмора. Под аккомпанемент этого похожего на небольшую арфу инструмента звучали псалмы Давидовы.

Древняя история чем-то похожа на немой фильм. Сохранились фрески, которые подробнейшим образом рассказывают, во что одевались египтяне или греки, как они танцевали, что и как ели, какой пользовались посудой, сохранились их портреты, вещи, даже мелочи - те мелочи, которые украшают человеческий быт. Нам известно, как они хранили свою косметику, какими пользовались щипцами и другими косметическими инструментами. До нас дошло всё, кроме звука. И даже современная фонология и фонетика с трудом восстанавливают то, каким образом когда-то тот или иной гласный или согласный, обозначенный на письме таким-то образом, произносился в Греции, на Балканах или на островах, в Ионии или на Сицилии.

От евреев не сохранилось и этого - даже того, что дошло от античного мира. Верные заповеди «Не сотвори себе кумира», евреи не оставили ни рельефов, ни картин, ни статуй, ни тех рисунков на вазах, благодаря которым мы восстанавливаем все мелочи жизни в греческом мире. Остались только одна или две египетские фрески, на которых изображены евреи глазами египтян. И тексты - то море текстов, которое составляет Ветхий Завет, которое теперь звучит на всех языках Земли. Именно звучит, потому что всё-таки все эти тексты читаются вслух и поются — такова специфика церковности и жизни Церкви.

Мы сегодня знаем абсолютно все тонкости грамматики библейского иврита, мы ручаемся за то, что правильно понимаем всё, что касается стилистики и мельчайших моментов значений этого текста. Остается неизвестным одно: как он звучал и какова была мелодия этого звучания в каждом конкретном случае. Когда Иван Алексеевич Бунин сказал: «Истории на каменном погосте звучат лишь письмена»1, он трагичнейшим образом ошибся: письмена молчат не менее страшно, чем мумии и кости. Увы, мы не знаем, как они звучали.

Все древние народы сохранили для будущего тексты. И это уже чудо, потому что в условиях, когда не было книгопечатания и бумаги, в условиях, когда писчий материал стоил невероятно дорого, а папирус был только в Египте и оттуда привозился в Грецию и Рим, - всё это было очень дорого. Но благодаря тому, что они сохранились, они прочитаны. А вот как они звучали?